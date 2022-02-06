Сертифікація "Північного потоку-2" залежить від комплексу факторів. Докладаємо максимум зусиль для протидії його запуску, - Макогон

Сертифікація газопроводу "Північний потік-2" залежить від комплексу факторів, в тому числі від геополітичного.

Про це повідомив гендиректор Оператора ГТС Сергій Макогон в ефірі "Україна 24", інформує Цензор.НЕТ.

Він запевнив, що Київ докладає всіх зусиль, щоб зірвати цей процес.

"Звичайно, "Північний потік-2" створює значну загрозу для України, і ми докладаємо максимум зусиль для боротьби з цим газопроводом. Але хотів би сказати, що сертифікація - це бюрократичний процес, який реалізує німецький регулятор. Крім того, буде залучена Європейська комісія, і наше завдання - брати активну участь у цьому процесі і не дозволити цей газопровід сертифікувати. Чи буде він сертифікований чи ні, це залежить від комплексу факторів, включаючи геополітичний", - зазначив Макогон.

