УКР
Новини
Сертифікація "Північного потоку-2" залежить від комплексу факторів. Докладаємо максимум зусиль для протидії його запуску, - Макогон

Сертифікація "Північного потоку-2" залежить від комплексу факторів. Докладаємо максимум зусиль для протидії його запуску, - Макогон

Сертифікація газопроводу "Північний потік-2" залежить від комплексу факторів, в тому числі від геополітичного.

Про це повідомив гендиректор Оператора ГТС Сергій Макогон в ефірі "Україна 24", інформує Цензор.НЕТ.

Він запевнив, що Київ докладає всіх зусиль, щоб зірвати цей процес.

"Звичайно, "Північний потік-2" створює значну загрозу для України, і ми докладаємо максимум зусиль для боротьби з цим газопроводом. Але хотів би сказати, що сертифікація - це бюрократичний процес, який реалізує німецький регулятор. Крім того, буде залучена Європейська комісія, і наше завдання - брати активну участь у цьому процесі і не дозволити цей газопровід сертифікувати. Чи буде він сертифікований чи ні, це залежить від комплексу факторів, включаючи геополітичний", - зазначив Макогон.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Транзит газу через Україну зменшився до мінімуму за останні чотири роки, - Оператор ГТС. ІНФОГРАФІКА

Німеччина (7738) Північний потік (2481) Макогон Сергій (116) Оператор ГТС (556)
+3
06.02.2022 14:35 Відповісти
+2
а щож це нещастя нічого не робив.. коли був президентом? а навпаки торгував з ***** і вів бухнес з медведчуком і його кумом
06.02.2022 14:50 Відповісти
+1
Это с тем Мертвячуком, что имеет большую долю, чем Игорьвалерьевич в пропреЗЕденском канале Г+Г?...
06.02.2022 14:52 Відповісти
06.02.2022 14:35 Відповісти
бггг, іще один русскій лібєрал накрився украінскім вопросом...

Державний телеканал "Дом" запустив в ефір колишнього депутата Госдуми РФ Дмітрія Гудкова, який скаржився на відсутність викладання російської мови у начальних закладах в Україні.

https://gazeta.ua/articles/politics/_prepodavat-porusski-eksdeputat-gosdumi-rf-na-derzhtelekanali-dom-pochav-povchati-**********/1069657
06.02.2022 14:41 Відповісти
НИХ у вас не получится потому что немецкие патриоты любят деньги больше фатер мутер фатерлянд
06.02.2022 14:53 Відповісти
вот с таким усердием Зекоманда занималась бы ростом доходов граждан
06.02.2022 14:53 Відповісти
Какой там ещё "северный поток" когда "ваньки" у границ толкутся.
06.02.2022 15:06 Відповісти
Мабуть, що Німеччина вже таки отруєна газом з РФії. А може там, у газі, що качають по Північному потоку до Німеччини, "новічок", котрий так ефективно на них, на німців, діє? Адже, як нгаважитися і піти на таке настирне бажання отримати газ від Москви, знаючи підступність продавця та його гібридні "фіглі-міглі". Йдеться про те, що сталося: штучний дефіціт газу, зростання цін та подальша енергетична криза. А ще Північним потоком спаплюжити саму ідею щодо запобігання зміни клімату. Ну посудіть, яке це запобігання змінам клімату, тобто - політика "вуглеродної нейтральності", коли газ, що містить саме той антропогенний вуглерод поступає з Азії, а спалюється у центрі Європи, забруднюючі атмосферне повітря? Де ж та "вуглеродна нейтральність"?
06.02.2022 15:40 Відповісти
Яких там ще "зусиль" потрібно ? Вистачить одного кіло вибухівки на обидва потоки !!!
06.02.2022 17:08 Відповісти
Меры нужно было принимать когда шли разговоры
о строительстве СП-2
Теперь поздно матушка я уже умер
Кто выбросит такие деньги на которых очень хорошо
Можно заработать не только россии но и германии
Поставте себя на их место сначала думайте потом говорите
06.02.2022 17:57 Відповісти
 
 