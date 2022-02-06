УКР
Україна могла б отримувати німецьку оборонну зброю не безпосередньо від ФРН, а в рамках європейських постачань, - лідер ХДС Мерц

Україна могла б отримувати німецьку оборонну зброю, але не безпосередньо від Німеччини, а в рамках європейських постачань.

Таку думку висловив лідер "Християнсько-демократичного союзу" Фрідріх Мерц в інтерв'ю німецькому виданню Bild, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ZN.ua.

"Про постачання зброї тільки з Німеччини не може бути й мови. Але, на мою думку, можливе спільне європейське постачання оборонної зброї в Україну", - повідомив він.

З аналогічною пропозицією виступав і чинний віце-канцлер, співголова "Зелених" Роберт Габек.

Мерц також не відкидає посилення санкцій проти Росії у разі відкритого вторгнення до України: "Ми маємо бути в змозі дозволити собі це. Світ важливіший за процвітання. Тому всі варіанти розглядаються".

Самостійно Німеччина зброю Україні не постачатиме, наголосила міністерка оборони Крістіне Ламбрехт.

"Це чітка позиція федерального уряду ФРН: ми не поставляємо озброєння в кризові регіони, щоб не сприяти там подальшій ескалації", – цитує Ламбрехт DW.

Завдання Берліна міністр бачить у підтримці зусиль із дипломатичної розрядки напруженості в регіоні.

"У конфлікті навколо України партнери повернулися за стіл переговорів – наприклад, у межах Ради Росія – НАТО та нормандського формату. Тому зараз наше завдання – це деескалація. Ми хочемо вирішити цей конфлікт мирним шляхом", – пояснила міністр.

+18
06.02.2022 14:53 Відповісти
+11
Україна могла б відмовитись від приниження перед Німеччиною ,як це зробили британці що демонстративно облітають територію гнилості,й зосередитись на діалозі зі справжніми друзями! Тим паче що Німеччина завжди буде дивитися на Європу таким же поглядом як і Росія-зона впливу,життєвий простір,джерело ресурсів! Спів в "унісон" Росії,Германії,Угорщини,мовчання Італії-цю "мелодію" Європа вже чула перед 2 Світовою ,має пам'ятати!
06.02.2022 15:10 Відповісти
+4
Украина уже одна из ведущих стран НАТО,хотите вы этого,или нет,майне херрен..
НАТО подлежит чистке от ненужных и даже враждебных ему стран,вроде мадярощаг..
Дело не в названии,а в готовности сражаться за свою страну,и за идеалы Альянса - а эта готовность в Украине на сегодня высочайшая в Европе..
06.02.2022 15:03 Відповісти
06.02.2022 14:53 Відповісти
та нічьо-баби ісчьо наражают,правда там і баби вже закінчуються...
06.02.2022 14:55 Відповісти
Опозиція і представники зелених шукають варіанти допомоги Україні. Правлячі с-деки проти. А через Нато, то це через Угорщину? Спасибі.
06.02.2022 14:58 Відповісти
А як діє ЗЕ? Хіба не в дусі і на догоду інтересам ізраїлю і кремлю -одночасно? Антиукраїнські інтереси кремля і тель-авіва давно збігаються...
І це демонструється ними (при всіх урядах як ізраїлю так і москви ) в оцінці визвольної боротьби українців і наших Героїв, імена яких вони систематично намагаються спаскудити, принизити. Нашу трагедію, яку вони вперто відмовляються визнавати Геноцидом - бо саме їх однокрівці (москви та ізраїлю) грали "визначну" роль в їх організації та проведенні !!!

І от нарешті Антиукраїнська політика ізраїлю (як і москви) формалізувалася і офіційно ними об'явлена !.. ПУБЛІЧНО, явно і цинічно!

ізраїль засудив німецький фашизм, але підтримав російський ! ізраїль Прибалтам ЗАБОРОНИВ передати нам навіть ПРОДАНУ їм оборонну зброю і сам не допомогає нам озброєннями - ВОРОГ, як і німеччина!і

А потім "щиро" дивуються єврейські спілки- звідки ж береться антисемітизм в Україні, якого в Україні геть не було, коли вона обирала єврея ЗЕ своїм президентом! ... Який завчасно ввів закон про антисемітизм, але навідріз відмовився навіть розробляти АНГАЛОГІЧНИЙ закон - про антиукраїнізм! (все було наперед сплановано з ізраїлем і з ним погоджено?)

Після приходу до влади в Україні до влади патріотичних сил, слід буде відмінити ВСІ двохсторонні договори з росією, німеччиною та ізраїлем, які надають їм любі преференції, чи будь -яку перевагу перед Україною та іншими країнами.

Від нині пропоную ВСІМ форумчанам назви країн, що на офіційному рівні продемонстрували до нас свою ворожість, публічно відмовилоися підтримати Україну в важкий час - писати їх назви з МАЛЕНЬКОЇ букви.,. -росія, німеччина, ізраїль... Проявімо ж, врешті, і ми хоч якусь згуртованість перед мордами згуртованих проти нас, ворогів!
06.02.2022 15:04 Відповісти
Бабы не успевают, даже если чеченцы за дело возьмутся не успеют
06.02.2022 15:12 Відповісти
Из этого говна даже удобрения не получаются. Говно к говну. Так будет по христиански. Рефрижератор-дератизатор для руссокрысни самое то. Откуда вылезло там пусть и гниет дальше.
06.02.2022 15:29 Відповісти
германию русские и арабы мусульмане окупировали уже, скоро также будет ГЕРМАНОБАД КАК И МАСКВАБАД РАШАСТАН. у них одна судьба....(( ладно рашка..... а немцы....где арийская голубая кровь....? конец нации...
06.02.2022 14:57 Відповісти
Последняя голубая арийская кровь закончилась в Арденнах и на Зееловских высотах. Почти 50 лет совковой оккупации не прошли даром. Нация воинов превратилась в нацию торгашей.
06.02.2022 15:34 Відповісти
06.02.2022 14:59 Відповісти
Украина уже одна из ведущих стран НАТО,хотите вы этого,или нет,майне херрен..
НАТО подлежит чистке от ненужных и даже враждебных ему стран,вроде мадярощаг..
Дело не в названии,а в готовности сражаться за свою страну,и за идеалы Альянса - а эта готовность в Украине на сегодня высочайшая в Европе..
06.02.2022 15:03 Відповісти
Господин Мерц, если коротенько, то нам абсолютно монопенисуарно как мы получим оружие, напрямую от ФРГ или сикось-накось, Украине главное получить современное эффективное оружие (а не советско-ГДРовские 122-мм гаубицы Д-30) чтобы было чем воевать против москальских орков... А какими там проводками это оружие проведет ваша бухгалтерия, нам реально по-цимбалам...
06.02.2022 15:03 Відповісти
Свои каски пусть напяливаю на свои ягодицы. Ведь когда лаптеногие будут повторять подвихи своих дидоваевалей, то будут напяливать дойчен ШЛЮХЭН на швабры и бутылки.
06.02.2022 15:05 Відповісти
Україна могла б відмовитись від приниження перед Німеччиною ,як це зробили британці що демонстративно облітають територію гнилості,й зосередитись на діалозі зі справжніми друзями! Тим паче що Німеччина завжди буде дивитися на Європу таким же поглядом як і Росія-зона впливу,життєвий простір,джерело ресурсів! Спів в "унісон" Росії,Германії,Угорщини,мовчання Італії-цю "мелодію" Європа вже чула перед 2 Світовою ,має пам'ятати!
06.02.2022 15:10 Відповісти
Вони повністю забороняють, що безпосередньо, що ні. На зброю німецького виробництва табу на експорт в Україну. Так само робить і Ізраєль - жертва нацизму, мля
06.02.2022 15:26 Відповісти
Как то по еврейски все смотрится.
06.02.2022 15:26 Відповісти
Немцы на прямую говорят: "Будет вторжение, дадим оружие. Не будет- не дадим!". При вторжении поставки оружия с Германии в Украину, равно двух часов. Т.к. именно столько длится перелёт самолёта. И нечего устраивать спектакль- Германия действует логично, в связи с её территориальной расположенностью. Так что два часа при рос.наступлении, и Украина будет вооружена в т.ч. и немецким оружием.
06.02.2022 15:27 Відповісти
Пусть немцы свой хлам себе оставят
06.02.2022 15:33 Відповісти
У немцев по определению- не хлам. Немцы очень технологичная страна по определению(зайди на любую стройку и посмотри чья техника). Всему виной разделение детей ещё в 5 классе- на умных и не очень. Грубо говоря "социальный лифт" работает во всю мощь- дети хоть и плачут, детские травмы и всё такое, но максимум "ПТУ", так "ПТУ". И никаких шансов управлять страной балбесами.
06.02.2022 15:42 Відповісти
всякое говно квакает.
я говорю, по истории, нам тупо надо кланяться на каждое слово в пидтримку и за каждую каску от них.
06.02.2022 15:50 Відповісти
Это ты будешь кланяться, очколиз кацапский
06.02.2022 15:53 Відповісти
кто про шо, а шварболюб про отечество.
ты же вроде был адекватным мужиком.
надеюсь что ты либо пьян либо пишешь не ты.
просто смешно, извини, я даже и не хочу отвечать на это
06.02.2022 16:16 Відповісти
Повторяю, что ты такое, чтобы чтобы здесь вонять. "сливной бачек" местного разлива? Свою кацапскую пасть разевать будешь, когда тебя спросят.
06.02.2022 16:32 Відповісти
не кричи.
базарю то шо є.
шо ти не юзаєш німецьке?
чвак-чвак - з ким і за що ти сперечаєшся?
срати на німців? так давай, просто їм напр. побоку, а я культурно пояснив вам шо не треба пітузу срати на орла(це не до вас до речі, а до дурачків типу Зєлі і клоунів шо їх любл*ть)
06.02.2022 16:52 Відповісти
Запор мысли. словесный понос. . бачек он и есть бачек.
06.02.2022 16:56 Відповісти
та попейте минералки уже, я все правильно сказал то.
06.02.2022 16:59 Відповісти
У нас в основном на стройках японская корейская и китайская техника, от немцев начали уходить так как экономически неоправданна. Только грузовики есть немецкие так как запчастей полно, и то их уже Рено и Форды выдавливать с рынка начали
06.02.2022 16:04 Відповісти
Эскалаторы, краны? Асинхронные двигатели? Машины по бурению?? "Китайские" используются только у временных конторах, которые рассчитаны на короткое строительство, т.к. с качеством и комплектующими есть большие проблемы.
06.02.2022 16:12 Відповісти
Очень много корейской и японской техники, также американская. Краны есть немецкие либхер в портах в основном ставят, и потом долго и нудно ремонтируют, а движки асинхронные даже в Украине хорошие делают, у них конструкция почти у всех одинаковая, вопрос больше с частотными преобразователями, тут да встречаются гавносименсы но и не только они. Я для себя уже давно сделал вывод что немецкая техника себя не оправдывает и ее сейчас покупают в основном бюджетные организации за неплохие откаты.
06.02.2022 16:21 Відповісти
Ну если сравнивать моторы лекговых машин к примеру BMW и китайской beijinauto, я бы поспорил где ещё дерьмо. А китаезы (hikvision и dahua) своей "дерьмовой" электроникой ваш бош-сименс выкинули за пределы рынка систем безопасности навсегда. Уже даже немецкая сеть супермаркетов metro на китайских хлам перешла.
06.02.2022 16:48 Відповісти
Метро- это помойка для мелкого бизнеса. Он и создавался для сбыта всякой китайской дешёвки. А Сименс, это другое. Это многовариативный комплекс. Это и турбины и провода с смешным сечением. Сименс- это предприятия в "каждом"городе Германии. И он занял свою нишу- качественно, но дорого. А китайцы свою- дешево, но не надолго.
А про нем. автопром и китайский, даже спорить не буду. Там у немцев конкурент только один- японская Тайота.
06.02.2022 16:56 Відповісти
Liebherr - хорошие строительные краны. Стройные, высокие.
Liebherr - холодильник дастиш фантастиш немецкое качество дрянь несусветная.
Что поломался через 3 месяца после окончания гарантии и ремонту не подлежит - это простительно. Наху нахера бюргер крепил обшивку "чёрными" саморезами?
До самой поломки ржавые потёки были. Слава богу - сломался. А вот инкубатор из него - на славу. Немец толк в холодильниках инкубаторах знает.
06.02.2022 16:22 Відповісти
У немцев по определению- не хлам. Немцы очень технологичная страна по определению(зайди на любую стройку и посмотри чья техника).
Лапотная Россия, при передислокации своих танков к границам Украины, потеряла/привела в негодность в три раза больше боевых машин, чем имеет очень технологичная страна.
Деградация немецкой армии на лицо.
В своё время фирма "Данффос" (котельное оборудование) выиграла тендер на поставку термостатических головок на радиаторы отопления в казармы бундесвера. В техусловии оговаривалось - головка стоящая на кране радиатора должна выдерживать нагрузку не менее 75 кг. Это вес немецкого солдата в боевой прикиде (автомат, подсумки и т.д) Зачем?
1. Солдаты, когда моют окна, опираются ногами на краны и ломают их.
2. Они в нагрузке моют окна? Нет, но без доп. веса - реальный вес военнослужащего бундесвера около 60 кг.
Итог: Тендер "Данффос" выиграл, нагрузка на излом термоголовки осталась.
Тевтон - уже не тот.
06.02.2022 16:13 Відповісти
Пффф... тоже мне претензия. В том то и дело, что они пытаются продумать всё(даже продумать такие вещи). В итоге им это боком выходит. Т.к. "реальность всегда не совпадает с действительностью"- вот как хотите, так это высказывание и понимайте))) Никто не понимает, а оно как то так и выходит....
06.02.2022 16:20 Відповісти
У нас в рыбпорту в Ильичёвске поставили либхеровские краны, их уже чинить все затрахались, даже старое гнилое совковое дерьмо на релюшках ломается не так часто
06.02.2022 16:53 Відповісти
Ой, всё- я понял)) Если уж ты совковый металлолом ставишь в сравнение))
Та просто скажи, что ты быкуешь на Германию))) Так бы сразу и сказал, а ещё повёлся, и что-то тебе пытался доказывать)))
06.02.2022 17:01 Відповісти
Я не быкую на Германию, я говорю все как есть, немецкие авто превратились из надёжных в ломучее говнище которое сгнивает, за пять лет полностью, электроника бестолковая и по завышенной цене, бытовая техника тоже стала так себе, те же итальянцы и французы делают намного качественнее. Покупают это все ты чисто по инерции потому что всегда так делали и привыкли к оборудованию и сервису но слава богу есть достойная замена и очень скоро они отожмут к немецких халтурщиков рынок
06.02.2022 17:26 Відповісти
У родителей либхер был холодильник, сломался через 5 лет. Повезли в сервис а там таких штук 20 трупов стоит.
06.02.2022 16:50 Відповісти
И ремонт 80% от цены нового, но уже не немецкого.
Потому что нафиг.
06.02.2022 17:13 Відповісти
Нет там проблема с вечной утечкой хладагента, трубки рвет внутри холодильника. Починить можно но приходится ставить внутри холодильника китайский испаритель и выполнить наружу новые трубки, выглядит это так себе, но работает. Кстати компрессора у них отличные. Ещё в этих странных либхерах ручки ломаются периодически, это вообще треш
06.02.2022 17:30 Відповісти
Логічно діють Польща, Британія, та країни Балтії, США більш логічно почали діяти. А позиція Німеччини - це "пропетляти по між крапельками", та - "віддамо людожерові руку, може він наїсться... назавжди"
06.02.2022 15:36 Відповісти
лежиш ты такой красивый на слоле у херурга,а медсестра и говорит-анастезиолог тоже подойдёт,как только доктор резать начнёт.
06.02.2022 15:37 Відповісти
можe нe тeррозпoлoжeння а куча русских на ii тeриторii.
06.02.2022 15:50 Відповісти
Главные Фашисты 21 века - Германия РФ и Израиль ... кто бы мог подумать ?
06.02.2022 15:31 Відповісти
почитай про Италию и фашистов, совок.
фашизм тогда было неплохо, Италию хотя бы не так унизили, а наоборот
и да, диктатура иногда плохо, см. Муссолини
06.02.2022 15:55 Відповісти
по всему остаются до нападения ДНИ(!!!) Украине нужны ПВО...стингеры конечно тоже,но и серьёзное железо.нужны волевые решения,а их нет.Все разговоры о Киеве за 3 дня контрпродуктивны..звучит как смирение перед фактом.Предотвратить вторжение могло бы только немедленное продвижение в Украину несколько тысяч минимум контингента НАТО,под любым предлогом.
06.02.2022 15:32 Відповісти
Их станции ПВО поставить можно (и в долги залезть), но обучит боевые расчеты можно лишь минимум за полгода - а их у нас может не быть.

А вот несколько тысяч Стингеров, это как раз то, что надо. Один Стингер закрывает зону в диаметре 9 км и на пару км высоты. Малограмотные афганские душманы научились им пользоваться за две-три недели, сбили боевых вертолетов 333 штуки, и не только Стингерами, сбили почти две сотни советских военных самолета, при этом не имея ни одной батареи ЗРВ.

Сколько там у Путлера вертолетов? Чуть более 600? Вертолет, это не квадрокоптер, когда летит, то слышно за пару километров - будет время подготовится и сбить.

Но у Украины есть Иглы, старенькие Стрела-2М, комплексы ПВО Сухопутных войск, те же Буки. Есть несколько десятков модернизированных истребителей, есть комплексы ПВО С-125, С-200, С-300.

Насчет контингента. А это как раз может спровоцировать вторжение, потому что у Путлера явно мозги поехали, как и у его окружения, раз они планируют построить после оккупации Украины, множество КОНЦЛАГЕРЕЙ и уже составили списки украинцев, нелояльно к ним настроенных, которых туда посадят ну и потом конечно убьют.

Вот как бы не было противно, но сегодня надо не поддаваться на провокации и готовится самим.
06.02.2022 15:49 Відповісти
Вермахт Киев не сразу взял, против даже демораллизованной Орды.
Что там шепчут - х.з.
ах да, в Орде Главком был - говно, как и тут. но и там говно тоже
06.02.2022 15:53 Відповісти
Фигня. Германия не производит супер современного вооружения. Чем закупать ихнее, лучше делать отечественное. Вот у США, Великобритании и Швеции много современного вооружения.
06.02.2022 15:38 Відповісти
Вже остобісіли такі їхні заяви про зброю, як вроді на них зійшовся клином білий світ. "Сімменси" бач в обхід санкцій в Крим можна було постачати.
06.02.2022 15:53 Відповісти
а мерц не знє що виробник може сказати ні????
так як сказали в ізраілі, родичі нашого президента, наприклад
ми забороняємо продавати нашу зброю Україні. все.
06.02.2022 16:10 Відповісти
Спасибо не надо. Тест на вшивость не пройден.
06.02.2022 17:03 Відповісти
Фрицы, вы так и газ получайте не непосредственно из росии, а через другие страны,
например через Словакию.
Советчики, ***...
06.02.2022 17:18 Відповісти
Теперь понятно, как Германия просрала обе мировые. Начальник Генштаба: "Доннерветтер! Нам нужно больше оружия, чтобы удержать фронт!" Министр обороны: "Мы должны постараться решить этот конфликт дипломатическим путем."
06.02.2022 22:31 Відповісти
Колишніх фашистів не буває.
06.03.2022 02:10 Відповісти
 
 