Україна могла б отримувати німецьку оборонну зброю не безпосередньо від ФРН, а в рамках європейських постачань, - лідер ХДС Мерц

Україна могла б отримувати німецьку оборонну зброю, але не безпосередньо від Німеччини, а в рамках європейських постачань.

Таку думку висловив лідер "Християнсько-демократичного союзу" Фрідріх Мерц в інтерв'ю німецькому виданню Bild, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ZN.ua.

"Про постачання зброї тільки з Німеччини не може бути й мови. Але, на мою думку, можливе спільне європейське постачання оборонної зброї в Україну", - повідомив він.

З аналогічною пропозицією виступав і чинний віце-канцлер, співголова "Зелених" Роберт Габек.

Мерц також не відкидає посилення санкцій проти Росії у разі відкритого вторгнення до України: "Ми маємо бути в змозі дозволити собі це. Світ важливіший за процвітання. Тому всі варіанти розглядаються".

Самостійно Німеччина зброю Україні не постачатиме, наголосила міністерка оборони Крістіне Ламбрехт.

"Це чітка позиція федерального уряду ФРН: ми не поставляємо озброєння в кризові регіони, щоб не сприяти там подальшій ескалації", – цитує Ламбрехт DW.

Завдання Берліна міністр бачить у підтримці зусиль із дипломатичної розрядки напруженості в регіоні.

"У конфлікті навколо України партнери повернулися за стіл переговорів – наприклад, у межах Ради Росія – НАТО та нормандського формату. Тому зараз наше завдання – це деескалація. Ми хочемо вирішити цей конфлікт мирним шляхом", – пояснила міністр.