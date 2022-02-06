Завдяки угоді про ЗВТ з Анкарою 95% українських товарів будуть ввозитися до Туреччини без сплати мит, - Шмигаль
Завдяки Угоді про вільну торгівлю, яка була підписана між прем'єр-міністром України Денисом Шмигалем і міністром торгівлі Туреччини Махмедом Мушем цього тижня, 95% українських товарів будуть ввозитися до Туреччини без сплати мит, повідомив глава українського уряду.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це прем'Єр-мінстр України Денис Шмигаль написав у Фейсбуці.
"Цього тижня Україна і Туреччина уклали історичну угоду про вільну торгівлю. Шлях до підписання тривав близько 20 років. Тепер 95% українських товарів будуть ввозитися на територію Туреччини без сплати мита, завдяки чому український бізнес буде економити від 10 млрд грн щорічно", - відзначив він.
Україна та Туреччина підписали угоду про зону вільної торгівлі
За його словами, угода, насамперед, позитивно вплине на розвиток української промисловості та машинобудування.
"Вона також захищає інтереси сторін: наприклад, Україна залишила за собою право застосувати експортне мито на вивезення металобрухту", - наголосив глава уряду.
что мы продавать-то будем?
и не стыдно, что у нас металлолом становиться национальным продуктом.
дожили
я хочу, что бы каждый гражданин спрашивал с избираемой власти только одно.
рост доходов день ото дня каждого гражданина
а не о:
олигархах
дорогах
олимпиадах
кредитах МВФ
миллиардах деревьев
рентах с руды и газа
и всей той каше, что скармливает власть не понимающим сути происходящего людям
человеческий капитал оставляет желать лучшего.
но.
люди меняются, в том числе в рамках одного поколения. не говоря уже о сменах.
ну, и далеко не все деградировали.
заметте, что все, кто покидает Украину - это как раз они.
и там, в нормальных экономических условиях, они вполне себя реализуют.
т.о., создать условия тут для реализации (обратите внимание, что это = росту дохода) и есть то, чего не хватает для будущего Украины.
и опыт других стран говорит, что для старта не нужно ничего кроме экономических условий благоприятных
и опыт других стран говорит, что для огромного прогресса не нужно 100 лет
Будем ездить за украинскими товарами в Турцию?
бизнес просто будет больше зарабатывать, цена не снизится для людей