Лукашенко пригрозив Києву спільною з РФ воєнною відповіддю у разі наступу ЗСУ на Донбас: Ми тут що, жартуємо на південному кордоні?

Олександр Лукашенко, який захопив владу в Білорусі, побоюється, що Україна нібито готує певний наступ на Донбас.

Про це він заявив в інтерв'ю пропагандисту Володимиру Соловйову, передає Цензор.НЕТ із посиланням на білоруське державне агентство БЕЛТА. 

При цьому він наголосив, що Мінськ піде на спільні із Москвою військові дії, якщо такий наступ відбудеться.

"Небезпека одна - що вони (Україна. - Ред.) здійснять дуже серйозні акції в напрямку Донецька і Луганська, Донбасу",- стверджує білоруський диктатор.

Лукашенко нагадав, що нещодавно у Посланні білоруському народу та Національним зборам він зазначав: "Якщо вони (Україна. - Ред.) почнуть воювати, я ж сказав у Посланні, проти нас чи проти Росії, значить, ми воюватимемо, захищатимемо".

Пропагандист Соловйов поставив Лукашенку уточнювальне запитання: "А якщо вони (Україна. - Ред.) почнуть війну проти Донбасу, як поведеться білоруська армія?".

"Так само, як російська", - заявив Лукашенко.

"Тобто це буде спільна відповідь?" – уточнив журналіст.

"Звичайно. Слухайте, що ми тут жарти жартуємо на південному кордоні сьогодні? Але не мені ж вам пояснювати", - підтвердив диктатор.

+67
Друг мой, он не дебил. Он циничный и расчётливый ублюдок. А вот дебилы его выбирали себе в президенты более 26 лет подряд и в прошлом году повели себя, как дебилы со своими типа протестами. Впрочем почему "как"?
показати весь коментар
06.02.2022 15:52 Відповісти
+50
дебил. куда ты лезешь? говно усатое
показати весь коментар
06.02.2022 15:47 Відповісти
+34
Вот глупый Лукашенко и спалился, что будет война....

Белорусы отныне официально объявляются врагами Украины.
показати весь коментар
06.02.2022 15:48 Відповісти
Лукашенко - апущений . Ми його не слухаємо .
показати весь коментар
06.02.2022 18:58 Відповісти
https://espreso.tv/yarosh-pro-lukashenka-debil-yakiy-uyaviv-sebe-polkovodtsem Ярош про Лукашенка: "Дебіл, який уявив себе полководцем"

Командир Української добровольчої армії (УДА), учасник бойових дій з Росією Дмитро Ярош у неділю, 6 лютого 2022 року, на своїй сторінці FВ https://www.facebook.com/dyastrub/posts/4874928582583987 написав коментар до заяви незаконного правителя Білорусі Олександра Лукашенка про нібито неготовність України до війни на нових напрямах в разі спільного нападу Білорусі та РФ.
"Друзі, ви чули, що городить цей виродок Лукашенка? Він справді дебіл, який уявив себе полководцем! Побігало чудо перелякане з АКС-74У, загнало мирних білоруських беззбройних протестувальників у концтабори і верзякає, що знищить Україну за 3 дні... Ну-ну… Українці не бояться подібних погроз й чекають недобацьку, разом з його старшим братом Путіним", - зазначив Дмитро Ярош.
"Покажемо їм Українську Гостинність… Ласкаво просимо у пекло, тварюки!", - звернувся Ярош до Лукашенка та Путіна.
показати весь коментар
06.02.2022 19:11 Відповісти
Даже читать не интересно!!! УСАТЫЙ УБЛЮБОК, КАКОЙ ТЫ НАМ БРАТ??? КОЗЛИНА ТЫ УСАТАЯ! Говори за себя и своего колюю, АК подержал без рожка , думаешь бога за яйца схватил?? Ты у своего народа спросил?? ОНИ ВОЕВАТЬ ХОТЯТ??? ТЕМ БОЛЕЕ С КЕМ И ЗА ЧТО???
показати весь коментар
06.02.2022 19:12 Відповісти
Вот эта Мразь продажная....
показати весь коментар
06.02.2022 19:13 Відповісти
Беларусы против украинцев воевать не пойдут. Может только гвардия фюрера.
показати весь коментар
06.02.2022 19:19 Відповісти
"Как же он работал в "очистке"?"
показати весь коментар
06.02.2022 19:50 Відповісти
Прыдурок у тебя всей армии 65 тысяч и с четырёх сторон границы с нелояльными тебе соседями. Что ты можешь кинуть, чтоб не ослаблять границы. каких то 10 тысяч. Больной на голову овощ.
показати весь коментар
06.02.2022 19:52 Відповісти
Гудериан завтра утром уже был бы в Минске, но его труды увы утеряны.....
показати весь коментар
06.02.2022 22:52 Відповісти
Тварь усатая своими словами подтвердил что россия оккупант.
показати весь коментар
06.02.2022 19:53 Відповісти
Сіндзе,або Або


@oUqXP4RXQRmPtlw

·
https://twitter.com/oUqXP4RXQRmPtlw/status/1490349893424136198 2 ч



Не хочу образити біларусів на яких я підписан, але ваша країна стала нам ворогом. Такі заяви не вибачають.
показати весь коментар
06.02.2022 20:06 Відповісти
Лукашенко никаких других мнений, кроме своего, не признаёт. Поэтому если считает, Украина должна войти в состав союзного с Россией государства, значит так тому и быть.
показати весь коментар
06.02.2022 21:06 Відповісти
Я знаю только одно, что он с Путиным сами войдут в глубокую, глубокую задницу, из которой у них уже не будет выхода.
показати весь коментар
06.02.2022 21:18 Відповісти
Нам как-то плевать на то, что там признает или не признает ваш таракан.
показати весь коментар
07.02.2022 01:20 Відповісти
Боже, какое же оно тупое......
показати весь коментар
06.02.2022 22:15 Відповісти
Вот не хотели украинцы еще и Беларусь от диктатуры освобождать.

А придёцца!
показати весь коментар
06.02.2022 22:35 Відповісти
И этого п"дара усатого подвесить за яйца
показати весь коментар
06.02.2022 22:55 Відповісти
Як хуіло раб китайця Сі, так і гриня-самозванець, раб у хуіла!!
показати весь коментар
06.02.2022 23:46 Відповісти
Вообще-то Брест с околицами это украинская этн ческая земля Берестейщина, населенная украинцами и принадлежавшая украинским государствам Руси, Волынского княжества, Украинской Народной Республики еще 100 лет назад.
Просто москалям после раздела Польши с Гитлером очень не хотелось присоединять эти земли назад к Украинской марионетке. Они отдали ее на ассимиляцию более послушным белорусам чтоб избежать в будущем проблем с УПА на стратегической трассе Смоленск-Брест-Варшава.
показати весь коментар
06.02.2022 23:50 Відповісти
то жириновский был, теперь ещё одна тварь появилась
показати весь коментар
07.02.2022 04:45 Відповісти
ууу смельчак.
показати весь коментар
07.02.2022 22:03 Відповісти
Сторінка 3 з 3
 
 