Лукашенко пригрозив Києву спільною з РФ воєнною відповіддю у разі наступу ЗСУ на Донбас: Ми тут що, жартуємо на південному кордоні?
Олександр Лукашенко, який захопив владу в Білорусі, побоюється, що Україна нібито готує певний наступ на Донбас.
Про це він заявив в інтерв'ю пропагандисту Володимиру Соловйову, передає Цензор.НЕТ із посиланням на білоруське державне агентство БЕЛТА.
При цьому він наголосив, що Мінськ піде на спільні із Москвою військові дії, якщо такий наступ відбудеться.
"Небезпека одна - що вони (Україна. - Ред.) здійснять дуже серйозні акції в напрямку Донецька і Луганська, Донбасу",- стверджує білоруський диктатор.
Лукашенко нагадав, що нещодавно у Посланні білоруському народу та Національним зборам він зазначав: "Якщо вони (Україна. - Ред.) почнуть воювати, я ж сказав у Посланні, проти нас чи проти Росії, значить, ми воюватимемо, захищатимемо".
Пропагандист Соловйов поставив Лукашенку уточнювальне запитання: "А якщо вони (Україна. - Ред.) почнуть війну проти Донбасу, як поведеться білоруська армія?".
"Так само, як російська", - заявив Лукашенко.
"Тобто це буде спільна відповідь?" – уточнив журналіст.
"Звичайно. Слухайте, що ми тут жарти жартуємо на південному кордоні сьогодні? Але не мені ж вам пояснювати", - підтвердив диктатор.
Командир Української добровольчої армії (УДА), учасник бойових дій з Росією Дмитро Ярош у неділю, 6 лютого 2022 року, на своїй сторінці FВ https://www.facebook.com/dyastrub/posts/4874928582583987 написав коментар до заяви незаконного правителя Білорусі Олександра Лукашенка про нібито неготовність України до війни на нових напрямах в разі спільного нападу Білорусі та РФ.
"Друзі, ви чули, що городить цей виродок Лукашенка? Він справді дебіл, який уявив себе полководцем! Побігало чудо перелякане з АКС-74У, загнало мирних білоруських беззбройних протестувальників у концтабори і верзякає, що знищить Україну за 3 дні... Ну-ну… Українці не бояться подібних погроз й чекають недобацьку, разом з його старшим братом Путіним", - зазначив Дмитро Ярош.
"Покажемо їм Українську Гостинність… Ласкаво просимо у пекло, тварюки!", - звернувся Ярош до Лукашенка та Путіна.
