Лукашенко пригрозив Києву спільною з РФ воєнною відповіддю у разі наступу ЗСУ на Донбас: Ми тут що, жартуємо на південному кордоні?

Олександр Лукашенко, який захопив владу в Білорусі, побоюється, що Україна нібито готує певний наступ на Донбас.

Про це він заявив в інтерв'ю пропагандисту Володимиру Соловйову, передає Цензор.НЕТ із посиланням на білоруське державне агентство БЕЛТА.

При цьому він наголосив, що Мінськ піде на спільні із Москвою військові дії, якщо такий наступ відбудеться.

"Небезпека одна - що вони (Україна. - Ред.) здійснять дуже серйозні акції в напрямку Донецька і Луганська, Донбасу",- стверджує білоруський диктатор.

Лукашенко нагадав, що нещодавно у Посланні білоруському народу та Національним зборам він зазначав: "Якщо вони (Україна. - Ред.) почнуть воювати, я ж сказав у Посланні, проти нас чи проти Росії, значить, ми воюватимемо, захищатимемо".

Пропагандист Соловйов поставив Лукашенку уточнювальне запитання: "А якщо вони (Україна. - Ред.) почнуть війну проти Донбасу, як поведеться білоруська армія?".

"Так само, як російська", - заявив Лукашенко.

"Тобто це буде спільна відповідь?" – уточнив журналіст.

"Звичайно. Слухайте, що ми тут жарти жартуємо на південному кордоні сьогодні? Але не мені ж вам пояснювати", - підтвердив диктатор.

