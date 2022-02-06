"Слава нації - смерть ворогам" - акція іноземців, на підтримку України відбулася в Києві. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Іноземці, які проживають в нашій державі провели акцію на підтримку України.

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ з місця подій.

Акція стартувала 6 лютого 14:00 біля пам'ятника Шевченка. Звідти учасники вирушили по бульвару Шевченка на Майдан, скандуючи "Слава Україні - Героям слава!", "Слава нації - смерть ворогам".

Як відзначили організатори акції "Настав час міжнародній спільноті разом з нашими українськими братами та сестрами продемонструвати нашу солідарність перед подальшою російською агресією".

Завершилася акція на Майдані Незалежності виконанням гімну України. По тому частина учасниів акції розійшлася, інші залишилися на Майдані спілкуватися.

Фото, відео - Олег Богачук