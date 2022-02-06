Чергові транспортні літаки з військовою допомогою від США та Британії прибули до Києва

До Києва в неділю прибули військово-транспортний літак Airbus A400M Atlas британських Королівських ВПС і літак американської компанії Kalitta Air Boeing 747, зафрахтований транспортним командуванням збройних сил США.

Як інформує Цензор.НЕТ, із посиланням на Інтерфакс-Україна, це випливає з моніторингових даних західних авіаційних ресурсів.

Британський військовий літак здійснив рейс з авіабази Акротірі на Кіпрі, а американський транспортник прилетів з авіабази під містом Довер (штат Делавер).

За наявними даними, з середини січня британські, американські, а також канадські і польські транспортні літаки здійснили, щонайменше, 25 рейсів з доставки військової допомоги в Україну, зокрема в Київ і Львів.

