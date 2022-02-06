УКР
Новини Агресія Росії проти України Війна
19 396 108

Чергові транспортні літаки з військовою допомогою від США та Британії прибули до Києва

До Києва в неділю прибули військово-транспортний літак Airbus A400M Atlas британських Королівських ВПС і літак американської компанії Kalitta Air Boeing 747, зафрахтований транспортним командуванням збройних сил США.

Як інформує Цензор.НЕТ, із посиланням на Інтерфакс-Україна, це випливає з моніторингових даних західних авіаційних ресурсів.

Британський військовий літак здійснив рейс з авіабази Акротірі на Кіпрі, а американський транспортник прилетів з авіабази під містом Довер (штат Делавер).

За наявними даними, з середини січня британські, американські, а також канадські і польські транспортні літаки здійснили, щонайменше, 25 рейсів з доставки військової допомоги в Україну, зокрема в Київ і Львів.

Чергові транспортні літаки з військовою допомогою від США та Британії прибули до Києва 01
Чергові транспортні літаки з військовою допомогою від США та Британії прибули до Києва 02

+88
Амерам та бритам-чергові респекти...
06.02.2022 16:53 Відповісти
+64
06.02.2022 17:03 Відповісти
+55
Дев'ятий вантажний Boeing 747 приватної американської авіакомпанії Kalitta Air
Британці везуть 12-й рейс військово-технічної допомоги
06.02.2022 17:00 Відповісти
Интересно дадут когда нибудь ПВО? И почему не дают до сих пор? .
06.02.2022 18:39 Відповісти
Сейчас тут всю секретную информацию партнеры на цензоре ивыложат)
06.02.2022 19:28 Відповісти
God bless America and save the Queen!
06.02.2022 19:51 Відповісти
Дорогие американцы! Не загоняйтесь!

Танки и тяжелую артиллерию можно привозить просто морем.

Спасибо!
06.02.2022 22:40 Відповісти
Дорога ложка к обеду.
Они опираются на оперативную информацию.
Лучше перебдеть.
06.02.2022 23:04 Відповісти
Байден, прєкраті!™
Джонсон, шо ж ти витворяєш!™


07.02.2022 10:42 Відповісти
РЕСПЕКТ І ДЖОНСОНУ І БАЙДЕНУ- БРАТУ !
ДЖАВЕЛІН - У КОЖНУ УКРАЇНСЬКУ ХАТУ !
07.02.2022 13:05 Відповісти
Любопытно что американцы не боятся парашинского ПВО или истребителей
06.03.2022 23:43 Відповісти
