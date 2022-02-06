УКР
Новини
Збірна Україна з футзалу поступилися Іспанії у грі за третє місце на Євро-2022

Збірна Україна з футзалу поступилися Іспанії у грі за третє місце на Євро-2022

Збірна України з футзалу програла команді Іспанії матч за бронзові медалі XII чемпіонату Європи з рахунком 1:4.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

М'ячі  забили: Ігор Чернявський (17-та хвилина) - в нашій команді; Мигель Анхель Мельядо (11), Франсіско Солана (18), Боїс (31) та Адольфо (32) - у складі дворазових чемпіонів світу та семиразових чемпіонів континенту.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Збірна України з футзалу поступилася росіянам у півфіналі Євро-2022. ВIДЕО

Додамо, що раніше "синьо-жовті" зустрічалися з іспанцями у фінальних турнірах 11 разів, поступившись піренейцям в усіх матчах. На попередній континентальній першості іспанці виявилися сильнішими у чвертьфіналі (1:0).

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленський подякував збірній України з футзалу за гру: Ви – наші герої

Збірна України (144) спорт (1644)
Топ коментарі
+13
Дякуємо за гру, хлопці! Слава Україні! Молодці!
06.02.2022 17:19 Відповісти
+9
Точно,інший мир, інша паралельність,де немає війни ,де можна грати з вбивями своїх співвітчизників у футбола, і розмовляти на мові оккупантів, та обійматися з ними. Країна де правлять тільки гроші та бажання прославитися.
06.02.2022 17:16 Відповісти
+8
О, Спорт -- ты Мир! (с)

а Путин все равно - Ху#ло !!!
06.02.2022 17:48 Відповісти
Точно,інший мир, інша паралельність,де немає війни ,де можна грати з вбивями своїх співвітчизників у футбола, і розмовляти на мові оккупантів, та обійматися з ними. Країна де правлять тільки гроші та бажання прославитися.
06.02.2022 17:16 Відповісти
А когда Украина с Испанией начала воевать? Уступили в честной борьбе.
06.02.2022 17:55 Відповісти
Вы прекрасно понимаете о чем я.Причем тут Испания?
Знаете я высказала свою точку зрения, она не должна быть вашей.
Что касается меня,то моя позиция неизменна, когда на трибуне сидит кремлевский упырь, которому гильотина- мало, нас там быть не должно.
06.02.2022 18:00 Відповісти
Сборная Украины по футзалу проиграла команде Испании матч за бронзовые медали XII чемпионата Европы со счетом 1:4.
Врага надо видеть в прицел. Не надо обижаться на весь мир потому что у нас самих 73% идиоты живут.
06.02.2022 18:04 Відповісти
Вам не хочется прицелиться в Пу ,спящего на требуне? А мне хочется. Мне хочется видеть его в прицел, и он этого заслуживает.Спорт это огромные деньги и привилегии, а там где большие деньги мораль спит.
Кто вам сказал что я обижаюсь на мир?Я четко обозначила свою позицию относительно нашего участия в Олипиаде, мало того что Китай поддержал наших убийц, но и Украина окружена войсками тех ,с кем мы играемся в футбол.Я этого - не приму!. Давайте не навязывать друг другу свою точку зрения. Меньше всего я хотела ссориться с вами.
06.02.2022 18:26 Відповісти
Лилия, я был на фронте. Вам это что-то говорит?
06.02.2022 18:32 Відповісти
Это вселяет мне надежду ,что мы поймем друг друга без разборок,не всегда можно разделять точку зрения,но понять душевное состояние,принципы можно,даже не соглашаясь с оппонентом.
Жизнь ,увы ,научила меня ,что там где в приоритете деньги,все покупается и продается.
Поэтому я не разделяю ваших восторгов в относительно участия в этой Олипиаде,тем более при сложившейся ситуации в Украине.
Но участие для меня не нонсенс, учитывая кто заведует спорткомитетом Украины.
06.02.2022 19:00 Відповісти
Лилия,футбол був в Нідерландах,і я ще б не раз,хотів би почути ті пісні та кричалки,які співали наші вболівальники для всього світу
06.02.2022 19:14 Відповісти
Кричалки - огонь!!,Жаль что их кричат болельщики ,а не спортсменны.
06.02.2022 19:19 Відповісти
Прицел ваш запотел (если оптический)! А может быть, ворона на мушку насрала? Где эти 73% от кого - чего? И что от них осталось за прошедшие почти три года? Так же, как и рейтинг двух нехороших людей, вдруг оказавшихся во втором туре последних президентских выборов?
06.02.2022 18:39 Відповісти
Я Вам, Георгий, скажу. Но только будет у меня вопрос. Я, офицер ПС ЗСУ, родившийся в Симферополе, вышел из Крыма после его аннексии. Нас передислоцировали в Николаев. Оттуда был в АТО . Дембель в 19 году с выслугой 31 год календаря.
Прицел не запотел. Пролежал в госпитале без движения. Сейчас купил пневмат ПМ, на воронах навыки восстанавливаю. Мелкашку позже приобрету.
06.02.2022 18:50 Відповісти
При захвате Крыма убили одного солдата на вышке и одного майора (вроде "бытовуха"). Некий сержант Зайцев за убийство майора якобы получил полтора года от российского суда... Сопротивлялись бы в Крыму, как надо и не о войсках, дислоцировавшихся в Крыму только речь, а о государстве Украина и ее сотнях тысяч вооруженных людей . Но, не захотели... Поэтому возник ЛуганДон! А могло быть все гораздо хуже. Но, Харьков, Мариуполь, Запорожье, Херсон,Николаев, Днепр и Одесса сказали "нет"! 8 лет прошло и вопрос стоит о взятии Киева! И два маразматика старых, ну почти "братья-словяне несостоявшегося триединого славянского союза собираются брать Киев! Ну-ну, далеко и так уже зашли, а что дальше будет?
06.02.2022 19:50 Відповісти
Вы, Георгий, в армии служили?
06.02.2022 19:53 Відповісти
Коммунистический президент Кучма сумел дать решительный отпор кацам, когда они пытались полезть на о. Тузла. А "обескровленный пастор", он же и.о. президента Украины пригласил на заседание СНБО женщину, не входящую в состав Совета для принятия решения об защите отечества. Но, все дружно начали плакать, что от ВСУ ничего не осталось, флота, авиации нет, нихера нет, даже пограничники с таможенниками разбежались. И Крым оказался российским! А потом Лугандон...
06.02.2022 20:00 Відповісти
Коммунистический президент Кучма сумел дать решительный отпор кацам, когда они пытались полезть на о. Тузла.

Та Вы шо? А Вам надо долго гуглить чтобы понять что войска рабссеи уже были в Крыму в качестве ЧФ РФ? Сколько залпов из всех калибров сделал Кучма?
Хотя я Вам подскажу: В итоге очередных консультаций Украины и Российской Федерации, прошедших 12-13 июля 2005 года, пресс-служба МИДа Украины объявила, что Россия признала принадлежность Украине острова Коса Тузла в Керченском проливе и «вод вокруг него»https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D1%82_%D0%B2%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3_%D0%A2%D1%83%D0%B7%D0%BB%D1%8B#cite_note-7 [7] .

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D1%82_%D0%B2%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3_%D0%A2%D1%83%D0%B7%D0%BB%D1%8B https://ru.wikipedia.org/wiki/Конфликт_вокруг_Тузлы
07.02.2022 13:55 Відповісти
Боже мой, до чего измельчилась имперская Кацапия! Даже остров Тузлу решила сделать полуостровом своим, рассейским! Там хоть кто-то кричал на нем на русском языке - Путин, приди? Да не кричали, зато истребители украинские на Крым, как бешеные летали и вице-премьера Руцкого в Крым не пустили без разрешения от высших властей Украины...
07.02.2022 15:24 Відповісти
С истребителями как раз беда была. В нашей бригаде (Бельбек) исправность на тот момент была 7/2/2. 7 боевых, две спарки и две элки. И то полностью цикл ремонта не прошедшие, а выполнены КоВР (контрольно-восстановительные работы). На полный цикл ремонта бабла не хватало в МОУ. Так кацапня по указанию наших предателей перерубала трубопроводы гидросистемы в нишах шасси, прострелила пневматики стоек шасси, насыпала песка со щебнем в воздухозаборники. Мы забрали все неисправные самолеты, некоторых из них отремонтировали на ЛДАРЗ и ОАЗ. И догнали исправность на момент моего дембеля 17/3/4. И это при штате бригады 24/3/4.
07.02.2022 15:45 Відповісти
А вы бывали в отелях Турции и Египта? А не отдыхали на Лазурном побережье? Вы бы очень удивились, как вполне душевно общаются отдыхающие из разных стран.
06.02.2022 19:25 Відповісти
И в Турциии в Египте, и в Италии,и в Болгарии, но там где кацапы -отдых испорчен.
К остальным отдыхающим притензий практически не было.
06.02.2022 19:31 Відповісти
На мирном спортивном состязании мирно кричали "Путин-#уйло!". Так и должно быть.
06.02.2022 17:26 Відповісти
О, Спорт -- ты Мир! (с)

а Путин все равно - Ху#ло !!!
06.02.2022 17:48 Відповісти
Дякуємо за гру, хлопці! Слава Україні! Молодці!
06.02.2022 17:19 Відповісти
Дійсно молодці, бо Україна вперше за 17 років пройшла у півфінал Євро з футзалу.
Наші перемоги попереду, і не тільки у спорті !

06.02.2022 17:41 Відповісти
В 2001-2003рр.я був в Португалії. Тоді наша збірна по футзалу вставила португалів 7:2. Зі мною навіть португали кілька днів не розмовляли, - такі ображені були
06.02.2022 17:59 Відповісти
Були б молодці якби в самому відповідальному і принциповому матчі кацапан не злили.

Не бачу там за що дякувати.
06.02.2022 18:29 Відповісти
Знову зрада зрадняя?
06.02.2022 18:41 Відповісти
Зради не бачу, її там не має. Але і за що дякувати не бачу.
07.02.2022 21:17 Відповісти
ВьІступили достойно, вьІше головьІ не прьІгнули.
06.02.2022 17:23 Відповісти
Что-то,они всем проиграли! слабо.
06.02.2022 17:34 Відповісти
Зато как проиграли. Красиво. Им выигравшие завидовали.
06.02.2022 17:38 Відповісти
06.02.2022 17:57 Відповісти
А який музикальний сопровід на трибунах,підтримка,душа співала.Переглядав двічі на повні динаміки.
06.02.2022 19:19 Відповісти
супровід
06.02.2022 19:20 Відповісти
Всем проиграли и вошли в четверку лучших в Европе,странно, не находите?
06.02.2022 18:16 Відповісти
все равно - путин *****! (даже при таком исходе матча)))
спорт есть спорт...
на чье-то стороне удача и везение, а другим - оптимизма и выводов (разбора полетов)
06.02.2022 17:26 Відповісти


воистину ***** !
06.02.2022 17:49 Відповісти
ось цікаво, чи в Україні на сьогодні цікаві комусь ці ігри в Китаї? І якщо так, то хто всі ці люди та скільки їх?

Тим більше після всіх тих ватних хвороб, які переслідують українських спортсменів.
06.02.2022 17:29 Відповісти
рашкоботи такі наївні, знаємо, що вам треба дестабілізаія, але наш Зе більше для меблів - він нічого не вирішує. Хай записує відосіки.
06.02.2022 17:44 Відповісти
упоминание сраки вне контекста - верный признак кацапа
06.02.2022 17:52 Відповісти
Ну ты даешь, америкос! Та же срака, задница. попа, дупа, жопа - основное слово большинства украинских ругательств! А то, что спереди болтается, или по лытыни вагиной называется - это к кацапам не ходи! Все их!
06.02.2022 18:47 Відповісти
Ну ты даешь-на святое замахнулся.
06.02.2022 18:07 Відповісти
Повага хлопцям!
06.02.2022 17:42 Відповісти


<Изгой: Как Си унизил не весь мир Пу.

То, что произошло с Путиным в Китае - это окончательное оформление сюзеренитета Китая над Россией, закрепленное ритуалом публичного унижения вассала и признания им верховенства власти своего сюзерена.

Символизм и ритуалы в культуре китайцев имеет чрезвычайно важное значение. Даже незначительные на первый взгляд нюансы несут в себе вполне конкретный месседж. Что касается поездки Путина в Китай, то здесь китайцы позволили себе не нюансы, а открыто, на весь мир и прежде всего русским, показали их место во «вставшей с колен» Срединной империи.

Предтечей публичного позора и унижения Кремля стало поспешное бегство из Казахстана путинских войск после окрика Пекина и последовавшее за этим селекторное совещание, которое провел товарищ Си 25 января с главарями режимов бывший советских республик Средней Азии, на которое не была допущена Москва.

Ну и апофеозом общей картины стала поездка Путина в Китай на поклон товарищу Си.

Китайцы скрупулёзно подготовились к приезду Путина, чтобы уже ни у кого больше не взывало вопросов, кто есть кто!

И так:

Самолет Путина посадили не в правительственном аэропорту, а на общегражданский

Китай сократил число лиц, сопровождающих Путина, с 25 до 6.

У трапа самолета Путина из китайского руководства никто не встретил. Вообще никто!

Си не вышел из здания, чтобы встретить Путина у входа. Он даже не подошел к двери, заставив Путина, как в прежние времена Ордынских ханов, пройти по указанному ему маршруту, прежде чем дойти до китайского коммунистического императора. Разве что не полз на животе и на коленях, как это делали русские князья.

Товарищ Си отказался пожать Путину руку. Более того, он отошел от приближающегося к нему вассала и взглядом указал ему на место, куда тот должен встать.

На открытии Олимпиады Путин сидел один в каком-то углу. Поблизости вообще никого. Путин выглядел как изгой, которого преднамеренно изолировали от общества.

По итогам встречи Си и Пу составлено ничего не значащее декларативное совместное заявление, а не какой-то обязывающий документ.

Кроме того, как и положено вассалу, Путин привез китайскому императору ценные дары, а именно:

Поставки природного газа и нефти в Китай из России будут увеличены в разы. При этом энергоресурсы продаются Китаю практически по себестоимости. Китайцы перепродают этот газ другим странам и зарабатывают на этом не менее 3 млрд. долларов в год.

Россия увеличит поставки леса и лесоматериалов в Китай в разы. Китайцы благодаря лесу из России стали крупнейшим поставщиком древесины в мире.

И самое главное, о чем молчат все российские СМИ - Путин подарил товарищу Си 4,7 кв. километров земли. И пусть не вводит в заблуждение незначительность куска территории, учитывая, что Кремль уже сдал огромные земли в Сибири и на Дальнем Востоке китайцам «в аренду» на 50 лет.

В данном случае важно то, как восприняли «подарок» сами китайцы. Как сообщают источники, мониторящие ситуацию, китайцы воспринимают произошедшее как важный шаг в деле возвращения (именно возвращения) оккупированных еще при русских царях китайских территорий, которые были захвачены русскими, воспользовавшись поражением Китая в опиумных война 19 века.

А что Кремль получил взамен и с какой целью Путин ездил в Китай?

Взамен Путин получил лишь расплывчатое обещание сотрудничества и все. Ничего конкретного. Расчеты Кремля на то, что Пекин станет на сторону Москвы, «прикроет тыл» России на случай массированных санкций Запада в ответ на вторжение в Украину и возьмет не себя погашение издержек, не оправдались.

Да и не могли оправдаться, т.к. как рынок США для Китая важнее путинских хотелок. Все попытки Кремля нарисовать картину крепкой стратегической дружбы двух держав рассыпаются о суровую реальность. Для Пекина Россия представляет собой лишь сырьевой придаток и ни о каком равноправном стратегическом сотрудничестве, а тем более союзе не может быть и речи.

Однако китайцы не были бы китайцами, если бы не использовали бы северных варваров в своих интересах.

Напомним, что коммунистический режим Китая во главе с товарищем Си открыто провозгласил стратегическую цель восстановить контроль над Тайванем любыми в т.ч. военными средствами. В этой связи в Пекине очень внимательно наблюдают за военной авантюрой Кремля против Украины и реакцией США на этот акт агрессии.

Китайцы не будут помогать Кремлю, но вполне могут отказаться от сдерживания Москвы. Все зависит от динамики событий. В раскладах Пекина Кремль может быть полезен только в двух качествах - как поставщик бесплатного сырья и как вредитель, создающий проблемы для стратегического противника США, тем самым отвлекая его от противодействия экспансии Китая.

По мнению ряда независимых наблюдателей Путин ездил на встречу с товарищем Си в т.ч. и за своеобразным «разрешением» на вторжение в Украину. Однако Пекин никогда не даст своего однозначного согласия на авантюры Москвы и тем более не свяжет себя какими-либо обязательствами.

Вместе с тем китайцы вполне могут занять нейтралитет и подождать, какой из трупов их врагов проплывет по реке - американский или русский.

В обеих случаях Китай получит очень серьезный бонус. Или территории проигравшей России или Тайвань в случае проигрыша США.

Что касается России и правящей в этой убогой стране вечного кошмара чекистской банды, то ее участь при любых раскладах остается незавидной - или стремительный кровавый распад или затянувшееся гниение, которое рано или поздно приведет к летальному исходу, т.к. орду (московский улус Джучи) реформировать невозможно по определению.

Ситуация усугубляется и тем фактом, что впервые в истории России во главе страны стоят не государственные деятели даже с извращенной идеологией, а банда уголовников и воров, которая волей случая оказалась у власти и которая хочет править как Сталин, а жить как Абрамович.

Отдел мониторинга
Кавказ-Центр

https://www.kavkazcenter.com/russ/content/2022/02/06/120479/izgoj-kak-si-unizil-ne-ves-mir-pu.shtml
06.02.2022 17:52 Відповісти
четко, только трупа США Китай не дождется, а так все по делу
06.02.2022 18:10 Відповісти
Цього слід було очікувати
06.02.2022 18:00 Відповісти
"Наші хєрої..."
06.02.2022 18:09 Відповісти
все одно ми пишаємось!
06.02.2022 18:33 Відповісти
Колись була говірка, чистісінька, вкраїнська: пани - на двох одні штани! Але пишалися!
06.02.2022 18:53 Відповісти
Проблема нашої збірної що в міні-футбол попадають відбраковані ті кого вчили грати в класичний футбол.А там тренери радянської закалки перевчають самородків-мотальщиків -дріблінгів грати простіше і надійніше. Тому в позиційній атаці ми розхитати і посадити на задницю пару суперників не здатні.Контратаки-наше все.Хоча на дитячому рівні рвем всіх.
06.02.2022 19:20 Відповісти
Дивно - кутового не було,а гол після кутового був (третій).
06.02.2022 21:31 Відповісти
Хто вище б'є, той краще грає.
06.02.2022 23:34 Відповісти
а что это "величайший" не поздравил сборную по футболу с очередным поражением? когда U-20 стали чемпионами мира - ашкенази промолчал в тряпочку... но каждый раз поздравлял сборную со "славным" поражением...
07.02.2022 08:02 Відповісти
