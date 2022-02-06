Збірна Україна з футзалу поступилися Іспанії у грі за третє місце на Євро-2022

Збірна України з футзалу програла команді Іспанії матч за бронзові медалі XII чемпіонату Європи з рахунком 1:4.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

М'ячі забили: Ігор Чернявський (17-та хвилина) - в нашій команді; Мигель Анхель Мельядо (11), Франсіско Солана (18), Боїс (31) та Адольфо (32) - у складі дворазових чемпіонів світу та семиразових чемпіонів континенту.

Додамо, що раніше "синьо-жовті" зустрічалися з іспанцями у фінальних турнірах 11 разів, поступившись піренейцям в усіх матчах. На попередній континентальній першості іспанці виявилися сильнішими у чвертьфіналі (1:0).

