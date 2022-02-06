"Анексія Донбасу, кібератаки або повномасштабне вторгнення", - Салліван про можливі дії Росії щодо України

США та союзники опрацьовують заходи з урахуванням різних сценаріїв розвитку подій довкола України, оскільки дії РФ можуть набути різних форм, включаючи анексію Донбасу, кібератаки або повномасштабне вторгнення.

Про це радник президента США з нацбезпеки Джейк Салліван заявив в інтерв'ю телеканалу NBC, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Часткова причина, чому ми працювали так інтенсивно протягом останніх місяців полягає в тому, що підготовка йде не до одного, а до всіх сценаріїв надзвичайних подій", - сказав Салліван.

За його словами, дії Росії щодо України можуть набути безліч форм, включаючи можливість "анексії окупованих територій на сході України, відомих як Донбас", "гібридних дій", включаючи кібератаки та дестабілізацію політичної обстановки, або повномасштабного вторгнення.

При цьому він наголосив, що ескалація ситуації довкола України може статися будь-якої миті, і, на думку Вашингтона, РФ зосередила військові сили, здатні на "значну військову операцію в Україні".

Салліван також нагадав про готовність США вести переговори з РФ з приводу розміщення певних ракетних систем, транспарентності навколо військових навчань, заходів щодо зміцнення довіри та запобігання випадковим інцидентам.

"Але ми не готові обговорювати фундаментальні принципи безпеки, які включають політику відкритих дверей НАТО для країн, які відповідають вимогам (для вступу до альянсу - ред.)", - підкреслив Салліван.