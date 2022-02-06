УКР
"Анексія Донбасу, кібератаки або повномасштабне вторгнення", - Салліван про можливі дії Росії щодо України

США та союзники опрацьовують заходи з урахуванням різних сценаріїв розвитку подій довкола України, оскільки дії РФ можуть набути різних форм, включаючи анексію Донбасу, кібератаки або повномасштабне вторгнення.

Про це радник президента США з нацбезпеки Джейк Салліван заявив в інтерв'ю телеканалу NBC, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Часткова причина, чому ми працювали так інтенсивно протягом останніх місяців полягає в тому, що підготовка йде не до одного, а до всіх сценаріїв надзвичайних подій", - сказав Салліван.

За його словами, дії Росії щодо України можуть набути безліч форм, включаючи можливість "анексії окупованих територій на сході України, відомих як Донбас", "гібридних дій", включаючи кібератаки та дестабілізацію політичної обстановки, або повномасштабного вторгнення.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Якщо виявиться, що за кібератаками на Україну стоїть Росія, США із союзниками дадуть належну відповідь, - радник Байдена Салліван

При цьому він наголосив, що ескалація ситуації довкола України може статися будь-якої миті, і, на думку Вашингтона, РФ зосередила військові сили, здатні на "значну військову операцію в Україні".

Салліван також нагадав про готовність США вести переговори з РФ з приводу розміщення певних ракетних систем, транспарентності навколо військових навчань, заходів щодо зміцнення довіри та запобігання випадковим інцидентам.

Також читайте: Росія може придумати привід для вторгнення в Україну, включаючи диверсію та інформаційні операції, - Салліван

"Але ми не готові обговорювати фундаментальні принципи безпеки, які включають політику відкритих дверей НАТО для країн, які відповідають вимогам (для вступу до альянсу - ред.)", - підкреслив Салліван.

А в зеленого в голові "Мир" та добробут. Може він трохи втратив розуму.
06.02.2022 17:42 Відповісти
06.02.2022 17:45 Відповісти
Ціна на хліб досягла рекордного рівня за останні п'ять років
Де та шо намазувала на Г+Г?
06.02.2022 17:42 Відповісти
Ціна на хліб досягла рекордного рівня за останні п'ять років
Де та шо намазувала на Г+Г?
06.02.2022 17:42 Відповісти
06.02.2022 17:45 Відповісти
Хреновий Осипок ❦@billi_67

https://twitter.com/billi_67/status/1490207055403270145 10 ч



Хліб, що продається в українській крамниці "Future Bakery" в Торонто (Канада) Фото: Mykola Halushchak

06.02.2022 18:20 Відповісти


06.02.2022 19:29 Відповісти
ЗЕбанат в Україні знову зросли ціни на хліб. Цього разу вартість досягла рекордного рівня за останні п'ять років. Про це повідомляє minfin.com.ua. Так, у лютому 2022 року 0,6 кг хліба у супермаркетах коштує 25,9 гривень. Подорожчав за місяць також і нарізний хліб (0,6 кг). Зараз він коштуватиме 25,5 гривень, у порівнянні 23,4 гривень у січні.
06.02.2022 17:52 Відповісти
АТБ хліб 600 г біля 19 грн.
06.02.2022 18:04 Відповісти
Хотите сказать, что это норм?
06.02.2022 18:06 Відповісти
Хочу сказати, що 19 все ж не 25. Тільки й того. Звичайно, все дорожчає. Капуста, морква, цибуля, буряк...
06.02.2022 18:42 Відповісти
То не хліб.
https://index.minfin.com.ua/markets/wares/prods/?c=%D1%85%D0%BB%D0%B5%D0%B1%D0%BE-%D0%B1%D1%83%D0%BB%D0%BE%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B5 КЛАЦ
06.02.2022 18:09 Відповісти
То хліб. Гранд називається. А хочете за 50 знайти - сходіть у пекарню з двома робітниками. Там знайдете. Як і пельмені по 200 грн та блинчики по 180 за кілограм. Приємного апетиту.
06.02.2022 18:39 Відповісти
А шо вы хотели?Слава Украине!!!
06.02.2022 18:10 Відповісти
Свинопес ?
06.02.2022 18:12 Відповісти
И это ещё не предел!газ у нас самый дорогой в Европе!!!в 4 раза дороже чем в Польше,в 10 раз дороже чем в Белоруссии,в 5 раз дороже чем в Румынии!и это при своей добыче,которая в частном владении!недра пренадлежат народу!забрать у олигархов всё!!!и газ по 3гривны для народа!а шмаркля?
06.02.2022 18:15 Відповісти
Васьок, мама тебе не рассказала, шо после букваря нужно еще освоить таблицу умножения ?
06.02.2022 18:58 Відповісти
Ліверну ковбасу їсть.
06.02.2022 17:49 Відповісти
уже разобрались.
заходи не бойся, выходи не плачь
06.02.2022 18:03 Відповісти
А в зеленого в голові "Мир" та добробут. Може він трохи втратив розуму.
06.02.2022 17:42 Відповісти
А тепер справа вже не лише в Україні.

Україна відтепер - лише сама чутлива точка можливого застосування ординських військових сил, напрямок їх першого удару. Замість неї могла бути будь-яка інша європейська країна. Хоч та сама Литва. Або Фінляндія. Польща.. Або Швеція, про захоплення острова Готланд, про який в Орді так весело радісно "розмірковують"...

Захід тепер боротиметься не просто за Україну, а й за своє фізичне виживання (а не лише про енергетичне).
Боротиметься на території України - але вже й не лише за неї.
Він тепер Захід (окрім явно прикуплених московським карликом маріонеток, як і ЗЄко-Манди) боротиметься проти Путіна.
06.02.2022 18:00 Відповісти
нажаль, із часів Гонти та Залізняка ми дожились, що

обидва вищеозначених судження вірні
це суперечить всім правилам логіки,
 але ісимо те гівно, що нам підсунули
06.02.2022 17:54 Відповісти
о, пуцінферштеєр опам'ятавсь і знову рота роззявив
06.02.2022 17:43 Відповісти
...але гуглтранслейт так само їхнє всьо

06.02.2022 17:44 Відповісти
Або лапатнікі будуть довго-довго запрягати,потім довго-довго розпрягати, а потім взагалі підуть нахрєн,де їм саме і місце...
06.02.2022 17:43 Відповісти
06.02.2022 19:37 Відповісти
Повномасштабне вторгнення -- не можна, а то санкції, а не повномасштабне виходить можна?
показати весь коментар
Тут список касабского груза 200 на 2016 год, когда было много кизяков ещё. Первая страница. Есть ещё 75 таких листов)
https://www.slideshare.net/inforesist/200-1-2016

06.02.2022 17:50 Відповісти
да, салливан тот еще тип
но американский эстеблишмент неоднороден
его додавливают здоровые силы, и додавят
заметте, что Блинкен говорит иначе, а это другое крыло, и оно побеждает в данный момент
06.02.2022 17:53 Відповісти
путин-ферштейн - так його принизливо називає Піонковський, а дід знає...
06.02.2022 17:56 Відповісти
да
он кстати реальный друг Украины, и очень активный в этом, имеет высокопоставленных друзей в штатах, и вашингтоне диси живет, недалеко от них
он точно больше делает, чем все зе вместе взятые
06.02.2022 18:00 Відповісти
Замполіт гістапо@ZampolitGistapo

https://mobile.twitter.com/ZampolitGistapo/status/1490250405674209282 6 ч



Вчора російські мавпи знову обстріляли https://mobile.twitter.com/hashtag/%D0%94%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%86%D1%8C%D0%BA?src=hashtag_click #Донецьк

Приезд стешина и пегова означает постановочные обстрелы.
Обратите внимание на то, что тезис по обстрелу Донецка понесли сразу все гру-шные тг аналы.

Мораль: пАлитесь, сукины дети, пАлитесь.

PS. А в https://mobile.twitter.com/hashtag/%D0%90%D0%B2%D0%B4%D1%96%D1%97%D0%B2%D0%BA%D0%B0?src=hashtag_click #Авдіївка взагалі гіперзвук!
06.02.2022 17:47 Відповісти
зекоманда говорит, что знает лучше
но крутейший разведыварельный беспилотник ввс сша на высоте более 15 км возле наших восточных границ в т,ч, возле зоны разграничения намотал тысячи киломеров кругов

https://www.flightradar24.com/FORTE12/2ab95aba
06.02.2022 17:47 Відповісти
Звичайно, що загарбницьку війну в нинішній час ще не вигравав жоден фюрер -ні товаріщ Гітлєр, і Муссоліні, не виграють і недофюрери Путін і Зєля! Ніхто і Ніколи!

Протистояння Росії тепер буде скрізь.
На будь-якому театрі бойових дій.
У будь-якій сфері їхньої гібридної війни. - Енергетичній.,інформаційній, кібернетичній, економічній.
Ми зараз з вами живемо в період, коли сонце над імперією вкотре пройшло точку зеніту - і рушило до заходу сонця.
Все, у росії тепер розпочався зворотний лік часу!

І Україна у цій серії переможе.
Так, вони можуть посунути свої танкові колони. Так, вони можуть - напевно, все ще можуть - й захоплювати міста. Але ось утримувати їх…

Чечня - сто п'ятдесят кілометрів. Україна - півтори тисячі. -Вдесятеро.
Населення Чечні було близько мільйона двохсот тисяч. В України - сорок мільйонів.
Щоби завоювати Чечню, їм знадобилося п'ятнадцять років!
З УПА вони боролися до середини шістдесятих!

Я не дуже уявляю, у що їм обійдуться штурми українських міст.
Тим більше, що в кожному вікні, у кожному підвалі тепер може бути «Джавелін», «Стінгер» «Стугна» «Корсар» , чи звичайна берданка... Штурм Грозного зайняв понад місяць і коштував їм півтори тисячі людей.
При тому, що обороняли місто лише 3-5 тисяч бійців.

Чи зупинить їх свіжо-пролита кров??
Ні - гори трупів їх ніколи не зупиняли. Ні своїх, ні чужих.
Так, крові пропити вони здатні. Ой, як здатні. І довго ще пити... й без війни

Але зупинить їх лише Український Дух! -Українська армія та Український Опір!
06.02.2022 19:19 Відповісти
видетели, дорогой мой

Украина - это не территория.
Украина - это люди.

И победа - это когда мы отстояли себя, свою землю и не потеряем или почти не потеряем людей.

Потому побеждать надо без жертв.

Умом.
Хитростью.
Осознанной солидарностью
Политической зрелостью.
Хорошим, лучшим на свете оружием
Еще раз умом
06.02.2022 19:27 Відповісти
+ 100 !
07.02.2022 00:32 Відповісти
Помните советскую отмазку по Афгану: "Если бы мы не вошли, то туда бы зашли американцы"? Почему бы теперь НАТО, используя такой же повод, не поступить точно так же и не ввести войска в Украину?
06.02.2022 17:50 Відповісти
Потому что сами европейцы и американцы не хотят воевать с Россией. Они Тайвань защищать от Китая боятся, хотя это остров и вокруг американские подлодки плавают.
06.02.2022 17:52 Відповісти
Яке НАТО? Куди це за свою історію НАТО таким чином "заходило"? НАТО - це оборона, а не "заходити". Не треба плутати реальність із міфами совку та Мордору.
06.02.2022 17:58 Відповісти
Бомбардування Югославії силами НАТО
06.02.2022 18:00 Відповісти
"Бомбардування Югославії силами НАТО" - від вас це якось дивно читати. Це були точкові удари, а не "бомбити" у загальному розумінні...
Не силами НАТО, а країнами альянсу. Є резолюція НАТО - по "бомбити Югославію"?
06.02.2022 18:06 Відповісти
Оце часто лайкає ватників та інших наркоманів
06.02.2022 18:15 Відповісти
А знаєш, що сказав би Фрейд стосовно твого ніку?
06.02.2022 18:25 Відповісти
Я назви для статей Вікіпедії не придумиваю.
06.02.2022 18:22 Відповісти
ОК.
06.02.2022 18:26 Відповісти
Я дав назву статті Вікіпедії і там все сказано. Якась дивна та підозріла в тебе реакція на НАТО.
06.02.2022 18:31 Відповісти
Вікіпедію пише хто завгодно, хто має інтернет, тому вікі відмовляється відпоівдати за свій зміст
06.02.2022 20:06 Відповісти
Югославии уже не бьіло , бомбили Сербию , которая нападала на соседей и геноцидила албанцев в Косово .
06.02.2022 20:02 Відповісти
Текст гімну (1978-1991)[https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%93%D1%96%D0%BC%D0%BD_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D1%97_%D0%A0%D0%A1%D0%A0&veaction=edit&section=3 ред. | https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%93%D1%96%D0%BC%D0%BD_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D1%97_%D0%A0%D0%A1%D0%A0&action=edit&section=3 ред. код ]

Живи, Україно, прекрасна і сильна,
В Радянськім Союзі ти щастя знайшла.
Між рівними рівна, між вільними вільна,
Під сонцем свободи, як цвіт розцвіла. -

А може так...


Живи, Україно, прекрасна і сильна,
В Сполучених Штатах ти щастя знайшла.
Між рівними рівна, між вільними вільна,
Під сонцем свободи, як цвіт розцвіла.

06.02.2022 17:59 Відповісти
помню совершенно дешевую отмазку:

"американцы поставят в Афганистане ракеты и с гор им будет лучше обстреливать Мацкву"
06.02.2022 18:05 Відповісти
Яка анексія Донбасу?! Навіть у Криму не анексія. Світ не визнає окуповані території України російськими. Це називається - тимчасова окупація, й це трапилося вже давно...
06.02.2022 17:54 Відповісти
"Потужніший, ніж 82 мм міна": ВІДЕО стрільб із гранатомета М141

Військовослужбовці зазначають, що М-141 простий у використанні, проте має низку особливостей, на які необхідно зважати підчас експлуатації.


"На відміну від РПГ-22, новий зразок після розгортання можна повернути в початкове положення, якщо необхідність у пострілі зникла. А потужність вибуху М-141 сильніша, ніж 82-мм міна", - наголошують у Збройних силах.

https://www.facebook.com/watch/?v=660687805128112
06.02.2022 17:56 Відповісти
06.02.2022 17:57 Відповісти
тут надо не медведей, а крысу и летучую мышь.
06.02.2022 18:53 Відповісти
Одним словом - нічого нового, все, що він сказав триває вже ВІСІМ РОКІВ! СліваІван прям капітан очевидність
06.02.2022 18:00 Відповісти
те, що вын сказав станеться вже найближчим часом. Розв'язка станеться скоро
06.02.2022 18:30 Відповісти
+146%

і в кінці ми всі помремо!
06.02.2022 19:06 Відповісти
Салліван друг України.
06.02.2022 18:00 Відповісти
Ja, ja, naturlich
этот - путин-ферштейн
06.02.2022 18:11 Відповісти
Та ізолювати той бамбас, і всіх справ. Увесь сир-бор до того часу, поки ми будемо за нього боротися. Як тільки скажемо, що пішли вони йухна, самі приповзуть на колінах.
06.02.2022 18:03 Відповісти
А кто ты такой, что бы государственными землями разбрасываться?
06.02.2022 18:13 Відповісти
он сказал изолировать, а не подарить
06.02.2022 18:27 Відповісти
Люди - чи "землі"...що в пріоритеті
06.02.2022 18:28 Відповісти
Тих людей потрібно добре профільтрувати і 70 % пинком під зад до Уралу. Мені достатньо й тих, що вже "понаїхали".
06.02.2022 18:34 Відповісти
Донбас та Крим є окупованими Росією територіями України і вони мають бути звільненими. І не думаю, що шляхом їх приповзання на колінах.
06.02.2022 18:18 Відповісти
Ну вперед, я не обмежую Ваших прав.
06.02.2022 18:35 Відповісти
А що будеш у цей час робити?
06.02.2022 18:47 Відповісти
Петро Болбочан одним полком звільняв Крим, ганяв кацяпів як шавок обскубаних.
06.02.2022 21:42 Відповісти
достатньо однієї помилки ... і війна, ***** добро від си отримав
06.02.2022 18:30 Відповісти
Один тільки блазень не чешеться і шуткує як мрець
06.02.2022 18:36 Відповісти
Далі захоплення Вашингтону і публічна страта всіх ліберастів і сексуальних збоченців піндостану
06.02.2022 19:18 Відповісти
Просто для розуміння: салліван при Байдені - це аналог дєрьмака при зєлі... Висновки робіть самі.
06.02.2022 21:34 Відповісти
так, цей сливаіван ще й веде "переговори" з ЗЕрмаком! Одна '*******' гівнюків...
07.02.2022 04:24 Відповісти
Ну тогда по логике, если ермак - дерьмо при зеле дерме, то салливан - дерьмо при Байдене ......
07.02.2022 10:37 Відповісти
Московія хоче повномасштабного вторгнення. Інакше нема смислу їх військам на кордоні. Але вони хочуть знайти зачіпку.

Вони чекають, щоб ми дали достатню картинку для того щоб змогли потужно розверещатись скабєєва, соловйов і подібні. Наприклад, жорстке силове протистояння на майдані з вигідними їм лозунгами. Інший варіант - вони намагаються щось самі придумати й інсценізувати.
07.02.2022 02:25 Відповісти
Салливан прокацапский ******** и подпевала. Точка!
В Госдепе у Салливана неформально позиция "рупора Кремля" все это знают и берут во внимание. И наверно глупо печатать в якобы патриотических СМИ высказывания ******** подыгрывающего кацапам.
07.02.2022 05:08 Відповісти
То есть пока неизвестно будет война или нет хотя у нас война уже 8 лет.
07.02.2022 19:47 Відповісти
 
 