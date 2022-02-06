Війська РФ обстріляли наші позиції в районі Водяного та Пісків із гранатометів, - штаб ООС
Від початку доби з боку збройних формувань Російської Федерації зафіксовано 2 порушення режиму припинення вогню.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр штабу ООС.
У бік Водяного Донецької області окупанти відкривали вогонь з ручних протитанкових гранатометів.
Неподалік Пісків російські найманці обстрілювали позиції українських захисників з автоматичних станкових гранатометів.
Втрат серед військовослужбовців Об’єднаних сил внаслідок дій ворога немає.
Завдяки зусиллям наших воїнів, рубежі українських підрозділів залишилися незмінними.
"Підрозділи Об’єднаних сил контролюють ситуацію та продовжують виконувати завдання з відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації", - підкреслили в штабі ООС.
