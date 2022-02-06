Ми сподіваємось, що Європа засвоїла урок цієї зими, - посол при ЄС Ченцов про "Північний потік-2"

Чим більший вплив Росії на газовий ринок, тим більша невизначеність на ньому, вважає посол України при Євросоюзі Всеволод Ченцов.

Про це він заявив в інтерв'ю Die Presse, яке вийшло 5 лютого, коментуючи газопровід "Північний потік - 2", передає Цензор.НЕТ із посиланням на Гордон.

"Чесно кажучи, я не розумію, як такий проект взагалі можна розглядати, коли відбувається атака. Це неймовірно... Як влада Німеччини допустить це будівництво, якщо газопровід перебуває під контролем "Газпрому", який і постачає для нього газ? Видається досить сумнівним , що ця пропозиція відповідає європейському законодавству. Ми також сподіваємося, що Європа засвоїла урок цієї зими, який полягає в тому, що чим більший вплив Росії на газовий ринок, тим більша невизначеність тут, в ЄС.Це робить громадян і бізнес вразливішими для російських маніпуляцій", – заявив посол.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Сертифікація "Північного потоку-2" залежить від комплексу факторів. Докладаємо максимум зусиль для протидії його запуску, - Макогон