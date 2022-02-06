УКР
Ми сподіваємось, що Європа засвоїла урок цієї зими, - посол при ЄС Ченцов про "Північний потік-2"

Ми сподіваємось, що Європа засвоїла урок цієї зими, - посол при ЄС Ченцов про "Північний потік-2"

Чим більший вплив Росії на газовий ринок, тим більша невизначеність на ньому, вважає посол України при Євросоюзі Всеволод Ченцов.

Про це він заявив в інтерв'ю Die Presse, яке вийшло 5 лютого, коментуючи газопровід "Північний потік - 2", передає Цензор.НЕТ із посиланням на Гордон. 

"Чесно кажучи, я не розумію, як такий проект взагалі можна розглядати, коли відбувається атака. Це неймовірно... Як влада Німеччини допустить це будівництво, якщо газопровід перебуває під контролем "Газпрому", який і постачає для нього газ? Видається досить сумнівним , що ця пропозиція відповідає європейському законодавству. Ми також сподіваємося, що Європа засвоїла урок цієї зими, який полягає в тому, що чим більший вплив Росії на газовий ринок, тим більша невизначеність тут, в ЄС.Це робить громадян і бізнес вразливішими для російських маніпуляцій", – заявив посол.

Топ коментарі
+10
А де ж Шредер з муркелями годуватися будуть?
показати весь коментар
06.02.2022 18:43 Відповісти
+7
от добре, коли фімілія відображає сутність! не зупиняйся, продовжуй!
показати весь коментар
06.02.2022 18:57 Відповісти
+6
"Харчєвацца" Шаріков казав.
показати весь коментар
06.02.2022 18:46 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Тільки геть дурне не робить висновків...
показати весь коментар
06.02.2022 18:39 Відповісти
А де ж Шредер з муркелями годуватися будуть?
показати весь коментар
06.02.2022 18:43 Відповісти
"Харчєвацца" Шаріков казав.
показати весь коментар
06.02.2022 18:46 Відповісти
тут іще одна ІПСО зійшла на пси...

Ukraine DIY@Vlad_Underwood



Відповідь на питання - навіщо це було.

показати весь коментар
06.02.2022 18:45 Відповісти
Там не акції потрібно проводити, а хороше слідство. По 2 справах: 1.- вбивство людей і 2.- взаємовідносини в тій частині. Те, що там негаразд, ніхто й не заперечує.
показати весь коментар
06.02.2022 18:50 Відповісти
Проблема навіть не у германії і кацапії. Проблема в тому, що увесь світ зійшов з розуму, бо в приоритетах на першому місці кількість баксів у кармані, а не демократичні чи загальнолюдські цінності. От у чому біда.
показати весь коментар
06.02.2022 18:46 Відповісти
от добре, коли фімілія відображає сутність! не зупиняйся, продовжуй!
показати весь коментар
06.02.2022 18:57 Відповісти
Не подскажете зачем встречались США с Катаром? Выкинут кацапию как щенков с рынка Европы. Будете своим шефьям в Китай слать с доплатой
показати весь коментар
06.02.2022 19:51 Відповісти
Только США кинули Европу и в самый разгар газового кризиса и переправили танкеры с СПГ в Китай.
показати весь коментар
06.02.2022 21:02 Відповісти
Старую Европу тоже надо было вернуть в реальность. Что бы с кацапией *лядовали поменьше
показати весь коментар
06.02.2022 21:11 Відповісти
Как оно живётся в альтернативной реальности?

США направили в Европу 10 танкеров с 1.6 млн кубометров сжиженного природного газа, чтобы помочь справиться с зимним дефицитом топлива в европейских странах, пишет Bloomberg. Еще около 20 танкеров, перевозящих 3.3 млн кубометров газа, ожидают подтверждения о пункте своего назначения. Впрочем, скорее всего, они будут направлены в Европу.

Около трети танкеров вышли из терминала Sabine Pass LNG, обслуживаемого компанией Cheniere Energy Inc. Отмечается, что большинство экспортных терминалов в США трудятся на высоких мощностях, а рекордный поток был зафиксирован 19 декабря.

Главным пунктом назначения американских газовых танкеров обычно являются страны Азии. Впрочем, из-за катастрофического дефицита газа и более привлекательных цен на газ на европейском континенте США поставляет в Европу почти вдвое больше газа, чем в Азию.
показати весь коментар
07.02.2022 08:25 Відповісти
Это начало декабря прошлого года
показати весь коментар
07.02.2022 08:25 Відповісти
Дождались того, когда в Европе цены на газ взлетели до космоса и стало выгоднее в Европу поставлять, чем в Азию.
показати весь коментар
07.02.2022 14:22 Відповісти
Так ты совсем другое утверждал, балабол
показати весь коментар
08.02.2022 08:18 Відповісти
Если у тебя не хватило мозгов понять, что я говорил то это не другое. Лучше молчи, если нечего в этом не понимаешь.
показати весь коментар
08.02.2022 18:11 Відповісти
Даже если и не заработает Северный поток 2, В чем есть сомнения, то транзита через Украину все равно не будет. И ЕC останется без газа. США не в состоянии обеспечить голубым топливом Европу. Это все прекрасно понимают.
показати весь коментар
06.02.2022 18:58 Відповісти
Ну почему , "Северный Поток 1" (55млрд.м3/год) прекрасно работает.
Штаб-квартира г.Цуг/ Швейцария.
показати весь коментар
06.02.2022 19:09 Відповісти
якщо "північний потік" не запрацює ,то якою трубою крім української,рашист зможе продати 60 млрд кубів газу,які коштуватимуть можливо стількиж млрд,доларів?Можливо ці фінанси українському окупанту не потрібні?
показати весь коментар
06.02.2022 19:17 Відповісти
Ну у РФ уже немало возможностей поставлять и СПГ танкерами (уже кажется седьмой танкер - газовоз типа "Афрамакс" сдают на Звезде). В прошлом году она временами превосходила по его поставкам в в ЕС - США.
показати весь коментар
06.02.2022 21:38 Відповісти
возможности есть ,а вот рашистская окупация соседей, так и оставит возможности ,возможностями.
показати весь коментар
07.02.2022 09:28 Відповісти
в лиці німецьких фріців і французських жабоїдів ,а також угорських "всеріятів" ніяких уроків ЄС не засвоїла. Газова труба,це особиста афера Меркель і Путіна ,котрі рішили цією аферою добряче заробити за рахунок європейців .
показати весь коментар
06.02.2022 19:12 Відповісти
Вони як стояли так і будуть стояти в позі "зю".
показати весь коментар
06.02.2022 20:06 Відповісти
Постає питання, а що то таке тоді "європейські цінності", якщо вони не включають в себе загальнолюдських?
показати весь коментар
06.02.2022 23:11 Відповісти
А уж как это усвоили Штаты с Катаром- ни ЕС, ни }{уйлу и не снилось. Они на пике цен, устроенном }{уйлом, полностью вышибли парашу со спотового рынка ЕС и могут повторить.
показати весь коментар
06.02.2022 19:23 Відповісти
ОН НАМ НЕ НУЖЕН !!!! ОН ГОВОРИТ КАК ПРОПУТИНСКИЙ !!! ЭТО НЕ УРОК-ЭТО ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ ВОЙНА !!!
показати весь коментар
06.02.2022 23:54 Відповісти
 
 