Ми сподіваємось, що Європа засвоїла урок цієї зими, - посол при ЄС Ченцов про "Північний потік-2"
Чим більший вплив Росії на газовий ринок, тим більша невизначеність на ньому, вважає посол України при Євросоюзі Всеволод Ченцов.
Про це він заявив в інтерв'ю Die Presse, яке вийшло 5 лютого, коментуючи газопровід "Північний потік - 2", передає Цензор.НЕТ із посиланням на Гордон.
"Чесно кажучи, я не розумію, як такий проект взагалі можна розглядати, коли відбувається атака. Це неймовірно... Як влада Німеччини допустить це будівництво, якщо газопровід перебуває під контролем "Газпрому", який і постачає для нього газ? Видається досить сумнівним , що ця пропозиція відповідає європейському законодавству. Ми також сподіваємося, що Європа засвоїла урок цієї зими, який полягає в тому, що чим більший вплив Росії на газовий ринок, тим більша невизначеність тут, в ЄС.Це робить громадян і бізнес вразливішими для російських маніпуляцій", – заявив посол.
США направили в Европу 10 танкеров с 1.6 млн кубометров сжиженного природного газа, чтобы помочь справиться с зимним дефицитом топлива в европейских странах, пишет Bloomberg. Еще около 20 танкеров, перевозящих 3.3 млн кубометров газа, ожидают подтверждения о пункте своего назначения. Впрочем, скорее всего, они будут направлены в Европу.
Около трети танкеров вышли из терминала Sabine Pass LNG, обслуживаемого компанией Cheniere Energy Inc. Отмечается, что большинство экспортных терминалов в США трудятся на высоких мощностях, а рекордный поток был зафиксирован 19 декабря.
Главным пунктом назначения американских газовых танкеров обычно являются страны Азии. Впрочем, из-за катастрофического дефицита газа и более привлекательных цен на газ на европейском континенте США поставляет в Европу почти вдвое больше газа, чем в Азию.
