Міноборони має всю інформацію та реалістично оцінює ситуацію: ймовірність значної ескалації досі низька, - Резніков

Українська розвідка продовжує спостереження за активністю російських військ уздовж державного кордону України, на території Республіки Білорусь та на тимчасово окупованих територіях України - в ОРДЛО та Криму.

Про це повідомляє пресцентр Міноборони, передає Цензор.НЕТ.

"У режимі реального часу здійснюється інтенсивний обмін інформацією з міжнародними партнерами. Наразі усі події, які фіксуються, є очікуваними і відбуваються у рамках раніше оголошених прогнозів", - наголошують у міністерстві.

Вказується, що Збройні сили, Національна гвардія, підрозділи Державної прикордонної служби, Служби безпеки й інші органи сектору нацбезпеки та оборони "у межах компетенції здійснюють планові заходи щодо нейтралізації потенційних загроз".

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": З'явилися нові супутникові знімки російських військ біля кордону України з Білоруссю. ФОТОрепортаж

"На даний момент усе відбувається у рамках наших оцінок. За кілька днів розпочнеться активна фаза російсько-білоруських навчань, які триватимуть до 20 лютого. Одночасно плануються навчання частини підрозділів Південного військового округу РФ.

Як я повідомляв на брифінгу у четвер, наразі до Білорусі прибувають частини зі Східного і Центрального військових округів РФ, за якими ми кілька тижнів спостерігали. Деякі підрозділи ще на під’їзді. З нашого боку робиться усе необхідне для контролю подібних ситуацій.

Головнокомандувач Збройних сил України генерал-лейтенант Валерій Залужний раніше акцентував, що, починаючи з жовтня минулого року, вживаються необхідні заходи - і на рівні планування, і на рівні практичних навчань - щодо відсічі агресору. У п’ятницю пройшли великі навчання відомств системи МВС, на які я був запрошений. Тобто ми діємо планово, скоординовано, щоб виключити будь-які провокації", - сказав міністр оборони України Олексій Резніков.

Одночасно в Україні відбувається розгортання Сил територіальної оборони Збройних сил України та проводяться навчання з оборонною зброєю, отриманою у рамках міжнародної допомоги.

Також читайте: Війська РФ обстріляли наші позиції в районі Водяного та Пісків із гранатометів, - штаб ООС

"Безпрецедентна військова допомога від партнерів суттєво підвищила наші спроможності до опору. З оборонною зброєю вже активно тренуються наші військові. Це дуже ефективний засіб стримування.

Набирає обертів розгортання Сил ТрО Збройних сил України. Відбувається велика кількість підготовчих заходів з громадянами", - продовжив Резніков.

За словами міністра, його відомство "володіє усією повнотою інформації і реалістично оцінює ситуацію".

"Зараз може лунати багато різних гіпотетичних оцінок і прогнозів. Особливо - в іноземних ЗМІ. Деякі вже навіть про вторгнення Росії оголосили, яке, щоправда, відбулося 8 років тому. Хочу ще раз підкреслити, про що я вже неодноразово казав раніше. Обов’язок військових - прораховувати усі можливі сценарії, навіть найгірші, і робити усе належне для нейтралізації загроз. Це зараз і відбувається. Ймовірність значної ескалації станом на сьогодні продовжує оцінюватись як низька", - підсумував Олексій Резніков.

Читайте також: Не вірте апокаліптичним прогнозам, - Кулеба про загрозу російського вторгнення