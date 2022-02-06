Міноборони має всю інформацію та реалістично оцінює ситуацію: ймовірність значної ескалації досі низька, - Резніков
Українська розвідка продовжує спостереження за активністю російських військ уздовж державного кордону України, на території Республіки Білорусь та на тимчасово окупованих територіях України - в ОРДЛО та Криму.
Про це повідомляє пресцентр Міноборони, передає Цензор.НЕТ.
"У режимі реального часу здійснюється інтенсивний обмін інформацією з міжнародними партнерами. Наразі усі події, які фіксуються, є очікуваними і відбуваються у рамках раніше оголошених прогнозів", - наголошують у міністерстві.
Вказується, що Збройні сили, Національна гвардія, підрозділи Державної прикордонної служби, Служби безпеки й інші органи сектору нацбезпеки та оборони "у межах компетенції здійснюють планові заходи щодо нейтралізації потенційних загроз".
"На даний момент усе відбувається у рамках наших оцінок. За кілька днів розпочнеться активна фаза російсько-білоруських навчань, які триватимуть до 20 лютого. Одночасно плануються навчання частини підрозділів Південного військового округу РФ.
Як я повідомляв на брифінгу у четвер, наразі до Білорусі прибувають частини зі Східного і Центрального військових округів РФ, за якими ми кілька тижнів спостерігали. Деякі підрозділи ще на під’їзді. З нашого боку робиться усе необхідне для контролю подібних ситуацій.
Головнокомандувач Збройних сил України генерал-лейтенант Валерій Залужний раніше акцентував, що, починаючи з жовтня минулого року, вживаються необхідні заходи - і на рівні планування, і на рівні практичних навчань - щодо відсічі агресору. У п’ятницю пройшли великі навчання відомств системи МВС, на які я був запрошений. Тобто ми діємо планово, скоординовано, щоб виключити будь-які провокації", - сказав міністр оборони України Олексій Резніков.
Одночасно в Україні відбувається розгортання Сил територіальної оборони Збройних сил України та проводяться навчання з оборонною зброєю, отриманою у рамках міжнародної допомоги.
"Безпрецедентна військова допомога від партнерів суттєво підвищила наші спроможності до опору. З оборонною зброєю вже активно тренуються наші військові. Це дуже ефективний засіб стримування.
Набирає обертів розгортання Сил ТрО Збройних сил України. Відбувається велика кількість підготовчих заходів з громадянами", - продовжив Резніков.
За словами міністра, його відомство "володіє усією повнотою інформації і реалістично оцінює ситуацію".
"Зараз може лунати багато різних гіпотетичних оцінок і прогнозів. Особливо - в іноземних ЗМІ. Деякі вже навіть про вторгнення Росії оголосили, яке, щоправда, відбулося 8 років тому. Хочу ще раз підкреслити, про що я вже неодноразово казав раніше. Обов’язок військових - прораховувати усі можливі сценарії, навіть найгірші, і робити усе належне для нейтралізації загроз. Це зараз і відбувається. Ймовірність значної ескалації станом на сьогодні продовжує оцінюватись як низька", - підсумував Олексій Резніков.
Протистояння Росії тепер буде скрізь. (правда ЗЄко-***** вийде з квітами на зустріч однодумців, тобто -головорізів Путіна)
На будь-якому театрі бойових дій росії Путіна буде вчинено масштабний опір!
У будь-якій сфері путінської гібридної війни - енергетичній, інформаційній, кібернетичній, економічній...
Ми зараз з вами живемо в період, коли сонце над імперією вкотре пройшло точку зеніту - і рушило до заходу сонця.
Все, у росії тепер розпочався зворотний лік часу!
І Україна у цій серії переможе!
Так, вони можуть посунути свої танкові колони. Так, вони можуть - напевно, все ще можуть - й захоплювати міста. Але ось утримувати їх…
Чечня - сто п'ятдесят кілометрів. Україна - півтори тисячі. -Вдесятеро.
Населення Чечні було близько мільйона двохсот тисяч. В України - сорок мільйонів.
Щоби завоювати Чечню, їм знадобилося п'ятнадцять років!
З УПА вони боролися до середини шістдесятих!
Я не дуже уявляю, у що їм обійдуться штурми українських міст.
Тим більше, що в кожному вікні, у кожному підвалі тепер може бути «Джавелін», «Стінгер» «Стугна» «Корсар» , чи звичайна берданка... Штурм Грозного зайняв понад місяць і коштував їм півтори тисячі людей.
При тому, що обороняли місто лише 3-5 тисяч бійців.
Чи зупинить їх свіжо-пролита кров??
Ні - гори трупів їх ніколи не зупиняли. Ні своїх, ні чужих.
Так, крові пропити вони здатні. Ой, як здатні. І довго ще пити... й без війни
Але зупинить їх лише Український Дух! -Українська армія та Український Опір!
06.02.2022, 19:01 • 363 • https://uainfo.org/blognews/1644166583-miroslav-gay-putin-gotue-lokalnu-biynyu-nasha-zadacha-.html#mc-container 2
Зараз є висока імовірність, що на Україну розпочнеться нова фаза військово-політичного тиску РФ.
Про це https://www.facebook.com/myroslavhai/posts/10158089793212163 пише волонтер, громадський діяч Мирослав Гай, інформує https://uainfo.org/ UAINFO.org .
"Захопити Україну тими силами, що зосереджені у нас на кордоні РФ не може.
А створити військово-політичний тиск, спробувати нанести ураження нашим угрупуванням, провести локальні операції з великою кількістю загиблих, захоплення прикордонних територій і спробувати перевести тактично-оперативні успіхи в політичні - може... може спробувати.
І тут питання не стільки нашої готовності чинити військовий супротив, скільки чинити супротив політичний.
Київ, як місто, як споруди, ми втримаємо навіть при загрозі килимних бомбардувань, як і інші крупні міста.
Західні партнери швидко припинять ці ігри, в країні де є 15 атомних енергоблоків.
Питання в політичній волі боротися за національний суверенітет та свободу.
Питання, чи ми втримаємо ці міста політично....
Читайте також: https://uainfo.org/blognews/1644075586-new-york-times-rossiya-nahoditsya-na-finalnom-etape-podgotovki.html New York Times: Россия находится на финальном этапе подготовки к вторжению в Украину
Розвідки всіх країн світу, військові та політичні аташе амбасад, іноземні журналісти, експерти та соціологи, як західні, так і російські, проводили останній рік заміри готовності українського суспільства боротися і воювати.
З політиками все зрозуміло, опитували та досліджували суспільство.
Результати суперечливі, інакше ми не опинилися б в такій ситуації. Та і Росія б не ризикувала б, якби була впевнена, що тут стіна.
За моїми оцінками вони хочуть хапнуть частину Сумської області, зайти у межі Донецької та Луганської, забрати Південь, поставити у складну ситуацію Київ зі спробою нас налякати певними діями із заходом їх військ на півночі, які не втягнуться у занадто важкі бої та відійдуть після початку перемовин.
Паніка, хаос забезпечені. США вводить санкції, Німеччина лобіює їх знімання разом з Угорщиною та блокують допомогу, процес затягнеться на десятки років, як показує досвід інших подібних ситуацій.
Україна в менших кордонах з окупованими територіями будує Британсько-Українький-Польський союз.
Це тільки припущення, тільки думка.
Головне у цій ситуації втримати Київ і не дати капітулювати політикам.
І так пробував робити Путін з Порошенко під час Іловайську та Дебальцево, і так само він буде діяти з Зеленським. І коли Петро Порошенко пішов на Мінськ аби зупинити бійню та виграти час та зміцнити армію та організувати міжнародну коаліцію для введення санкцій, то на що піде Зеленський, якщо ми втратимо Суми, а у напрямку Овруч-Іванків підуть колони російської техніки із підтримки їх авіації та ескандерів - ніхто не знає... Я принаймні ні.
Читайте також: https://uainfo.org/blognews/1643960783--putin-ne-diyatime-peredbachuvano-klimkin-ozvuchiv-ymovirniy.html "Путін не діятиме передбачувано": Клімкін озвучив ймовірний план Росії зі знищення України
Ми маємо серйозну загрозу, якої не було навіть у 2014.
Бо не було Ескандерів, Каллібрів та таких угрупувань біля наших кордонів.
Зупинити росіян ЗСУ спроможні, питання не в цьому.
Путін розраховує, що українське політичне керівництво та суспільство злякається і не готові до великих втрат при важкій економічно-політичній ситуації в країні, а отже ладні до підписання будь-чого, аби зупинити більшу війну.
Що робити нам?
Ми маємо бути готові до національного супротиву.
Треба, аби в парламент було внесено, як невідкладний, що зробила наприклад Латвія два роки тому, закон про заборону зупиняти супротив навіть при втраті зв'язку з військовим та політичним керівництвом, а будь-які накази про припинення боротьби вважати злочинними.
Де Латвія, в якій немає гарячої фази війни, а де Україна? У них є такий закон, а у нас ні.
Ми живемо у дуже важкий і загрозливий час. І питання стоять дуже прості - Чи існуватиме Україна? Чи існуватиме в чинних кордонах? Чи існуватиме український народ у своїй державі?
Інші питання будуть ставити наступні покоління, якщо ми передамо їм Державу Україну", - пише Мирослав Гай.
Оккупанты созывают иностранных журналистов в Донецк под готовящуюся "кровавую" провокацию
В последние дни мы можем наблюдать как российские и пророссийские СМИ, а так же информационные площадки на оккупированных территориях Донбасса генерируют огромное количество новостного контента провокационного характера.
Все эти ресурсы, курируемые как МО РФ, так и непосредственно ГУ ГШ ВС РФ (ГРУ), слаженно осуществляют ежедневные вбросы о якобы "провокациях и обстрелах и нарушения режима прекращения огня со стороны ВСУ", а также сообщают о "гибели" мирного населения в так называемой "ДНР" от обстрелов "украинской" армии. При этом никаких существенных доказательств оккупанты предоставить не могут, оперируя лишь словоблудием.
Однако интенсивность этих вбросов нарастает с каждым днём, в особенности на фоне того, что неоднократно представителями международных и украинских спецслужб сообщалось о том, что российскими оккупантами планируется масштабная ИПСО с соответствующими "декорациями" и "кровавыми жертвами" и дальнейшим обвинением Украины.
Как известно из анонсов российских и пророссийских ресурсов, 11 февраля в 12:00 в Донецке состоится очередная пресс-конференция так называемого "главы ДНР" Дениса Пушилина.
И вот, как мне сообщают мои знакомые в иностранных СМИ журналисты, к ним в редакцию пришло приглашение из "ДНР" на это масштабное пропагандистское шоу Дениса Пушилина, которым будет управлять невидимая рука ГРУ.
Разумеется, никто из уважающих себя иностранных СМИ этот шабаш даже не планирует посещать, но попросили меня прокомментировать, что это может значить исходя из анонсированного релиза этого действа? Почему именно сейчас?
Вашему вниманию текст приглашения, который был отправлен в иностранную редакцию:
"Dear media representatives, we invite you to take part in the press conference of the Donetsk People's Republic Head Denis Pushilin. It will be held on February 11 in Donetsk.
The key discussion topics: the genocide of citizens of the Donetsk People's Republic by Ukraine; death and injuries of civilians, including children; destructions of infrastructure, situation on the demarcation line, the Ukrainian army offensive preparation, provocations, mining, terrorist acts of the Ukrainian sabotage and reconnaissance forces.
The event will be held both offline and online.
For participation please pass the registration and send an email to [email protected] with attached documents till February 7, 2022 (till 1:00 PM, Moscow time)."
Из анонса пресс-конференции уже видно, какие цели она будет преследовать и что на ней собираются презентовать прессе весь тот список фейков, о которых мы уже слышали от Басурина, Пушилина, т.н. "военкоров" ГРУ и других российских "говорящих голов", и которые ежедневно развенчивают в Украине.
Но Гризодубова не была бы Гризодубовой если бы ко дню или в день пресс -конференции для усиления эффекта "преступлений киевского режима" не провела бы какую-либо "кровавую" провокацию. Особенно с учётом того, что ряд сценариев, о которых упоминалось, до сих пор не были реализованы оккупантами и находятся в ждущем режиме.
Поэтому, на следующей недели можно ожидать всплеск деятельности российских пропагандистов, освещающих и распространяющих подобного рода фейки. Очевидно, что и задействованы, будут более масштабные провокации, что называется - с размахом.
Дивитися треба ширше і дихати глибше.
Заходу і нам треба лаптей налякати так, щоб цеглою срали.
Найкраща перемога та, що отримується до битви.
https://www.facebook.com/korchynskyi/posts/4836052233126937?__cft__[0]=AZX0vD8eyr-ZZkPHeRBYv6ujHm7Dx6r8SG0tmouYxiGH9UUAIDELG5MHhvhkeqrJOVl8bw2TkRF_qYoG26SUeX-snaYyfpeen4i82O1UWJ2ClXgsJ_X_HxZRV7_f6CeU8GQ&__tn__=%2CO%2CP-R 51 хв ·
Україна - найбільш сприятлива для євреїв країна.
В Україні єврею зробити політичну чи бізнесову кар´єру легше, ніж в Ізраїлі.
В Україні єврею легше розбагатіти чи зробити кар´єру, ніж українцю.
В Ізраїлі для того, щоб стати прем´єрміністром єврею необхідно перед тим відзначитися на війні. В Україні це не обов´язково.
В Україні президент єврей, прем´єр єврей, міністр оборони єврей.
В Ізраїлі (за достовірними даними) президент єврей, прем´єр єврей і міністр оборони єврей, але підтримують вони не українських євреїв, а московських антисемітів. Не Україну, а московію.
Зеєв Жаботинський перевертається в труні!
Голда Меїр перевертається в труні!
Бейліс перевертається в труні!
Євреї видані москвою нацистам у 1939-40 роках перевертаються в трунах!
Єврейські біженці потоплені московицькими підводники первертаються у своїй страшній могилі на морському дні.
Євреї розстріляні московитами під час післявоєнної антисемітської кампанії в СССР перевертаються в своїх невідомих могилах.
Євреї вбиті московською зброєю в арабо-ізраїльських війнах перевертаються в трунах.
Євреї загиблі від терактів вчинених учнями КГБ перевертаються в трунах.
Ізраїль підтримує фараона. Мойсей перевертається в труні.