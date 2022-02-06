Нові санкції США проти РФ матимуть ефект і на Китай, - радник Байдена Салліван

Санкції проти РФ на випадок її вторгнення в Україну торкнуться і Китаю, при цьому недотримання КНР цих санкцій також спричинить штрафні заходи.

Про це заявив у неділю телеканалу NBC радник президента США з нацбезпеки Джейк Салліван, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Санкції, які ми введемо, матимуть ефект і на Китай, тому що вони будуть і проти фінансової системи Росії, яка, звісно, зокрема взаємодіє з економікою Китаю", - сказав він.

"У Китаю буде вибір: дотримуватись чи ні санкцій. Якщо він обере їх недотримання, то, звичайно, будуть передбачені штрафи", - продовжив Салліван.

Радник президента США зазначив, що, на думку Вашингтона, негативні наслідки можливого вторгнення РФ в Україну торкнуться і Китаю.

Також Салліван сказав, що не має у своєму розпорядженні прямих свідчень того, чи порушувалася тема України на зустрічі в Пекіні президента РФ Володимира Путіна і голови КНР Сі Цзіньпіна.