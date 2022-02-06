УКР
Нові санкції США проти РФ матимуть ефект і на Китай, - радник Байдена Салліван

Нові санкції США проти РФ матимуть ефект і на Китай, - радник Байдена Салліван

Санкції проти РФ на випадок її вторгнення в Україну торкнуться і Китаю, при цьому недотримання КНР цих санкцій також спричинить штрафні заходи.

Про це заявив у неділю телеканалу NBC радник президента США з нацбезпеки Джейк Салліван, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Санкції, які ми введемо, матимуть ефект і на Китай, тому що вони будуть і проти фінансової системи Росії, яка, звісно, зокрема взаємодіє з економікою Китаю", - сказав він.

"У Китаю буде вибір: дотримуватись чи ні санкцій. Якщо він обере їх недотримання, то, звичайно, будуть передбачені штрафи", - продовжив Салліван.

Читайте на "Цензор.НЕТ": США просять Японію ввести санкції проти РФ за агресію проти України, - Kyodo

Радник президента США зазначив, що, на думку Вашингтона, негативні наслідки можливого вторгнення РФ в Україну торкнуться і Китаю.

Також Салліван сказав, що не має у своєму розпорядженні прямих свідчень того, чи порушувалася тема України на зустрічі в Пекіні президента РФ Володимира Путіна і голови КНР Сі Цзіньпіна.

Китай (4923) росія (67998) Салліван Джейк (297)
+14
Салліван дуже потужний радник.
06.02.2022 21:02 Відповісти
+13
Спасибі американцям,що примусили нашу владу Мотор сія жовтопопим не віддати.
06.02.2022 21:41 Відповісти
+11
Бить будут сильно,поэтому косоглазые тоже попадут под раздачу.
06.02.2022 21:06 Відповісти
06.02.2022 21:02 Відповісти
06.02.2022 21:06 Відповісти
06.02.2022 21:41 Відповісти
ич, пуцінферштеєр, як закрутився - чисто пропелер
06.02.2022 21:07 Відповісти
Валите. Пока Китай стухнет, Расея опухнет . От руцькой расеи и так рожки да ножки остались. На Мацкве кавказцы и таджики рулят, на ДВ и Сибири - китайцы. Даже в Юж. Осетии и Абхазии росиянцы это просто ходячие кошельки, которые надо опустошить
06.02.2022 21:21 Відповісти
"На Мацкве кавказцы и таджики рулят, на ДВ и Сибири - китайцы"

Русские - это будущие апатриды, у рускких даже автомомного округа нет, никакой терротории нет со словом "русский".
Хотя у людей с фамилией "Лаптев, -ва" возможно, останется море, море Лаптевых.
07.02.2022 07:26 Відповісти
И хрен с ним, с Китаем. Будем производить своё.
06.02.2022 21:29 Відповісти
кацапа,а кто тебе зряплату платит за коменты?
наверное лапти по копейке сбрасываются как на лекарства детям
06.02.2022 21:39 Відповісти
на шроте брал?
06.02.2022 22:07 Відповісти
и зачем ты лепишь тут на каждой ветке, этот немецкий шрото-мобиль? типа машина у тебя? 15 летка? не смеши людей.....
06.02.2022 22:05 Відповісти
не позорься, иди проспись..... только малолетка или дегенерат может позировать рядом с авто
06.02.2022 22:56 Відповісти
а потом выставлять его на ветке.....................
06.02.2022 22:57 Відповісти
Так вы лучше на Китай санкции введите если не утихомирят своего вассала кремлевского карлика. Китайцы быстро его на бутылку оденут
06.02.2022 21:30 Відповісти
Китаю дана ситуація неймовірно вигідна. Вони виграють при ьудь-якому розкладі. Кацапія розпадається - вони отримують Сибір. Кацапія дуже слабне під санкціями иа від війни - вони витискають з неї всі соки - за копійки ресурси скуповують тощо. Кацапія виграє війну і США із Європою утираються - Китай перетворюється з ворога номер один на номер 2 і спокійно собі віджимає Тайвань. Будь-який розклад Китаю на руку.
06.02.2022 23:08 Відповісти
абсолютно правильно. Рашка еще в 90-х годах должна была крякнуть. Но тогда Китай "вырос" бы до Урала. А сейчас стало еще хуже. Китайцы уже в Поволжье
07.02.2022 09:10 Відповісти
Желательно, чтоб вводимые санкции затронули еще б Израиль и Германию!!!
06.02.2022 21:33 Відповісти
дкмальщиек,мля,кацапский...если германия начнет думать-ты мигом в сызрани окажешься,благо наверняка уже в тырнете наследил
06.02.2022 21:41 Відповісти
слышь ты пахарь смердючий, а не пошел-бы ты нах.. отселя? в свой лаптестан! пшел псина, швабротерапию, пропустишь.....
06.02.2022 21:49 Відповісти
редакціЯ approved @wiskas_pumius

https://twitter.com/wiskas_pumius/status/1490080037126606850 21 ч



Тим часом реклама запрошує на службу в армію США, пропонуючи найбільший бонус в історії за підписання контракту…

06.02.2022 21:36 Відповісти
Почему речь именно про Китай, а не про Германию допустим или Финляндию?
06.02.2022 21:39 Відповісти
Потому что Германия согласна на санкции. Они как бы прогнулись под США.
06.02.2022 21:50 Відповісти
Скорее США прогнулись под Германию, отказавшись от санкций за СП-2.
06.02.2022 21:55 Відповісти
На санкции Германия тоже согласилась. Весь этот наезд на Германию был сделан, чтобы они согласились на санкции. И он сработал. Так что всё. Тема закрыта.
06.02.2022 21:59 Відповісти
Когда и на кого был наезд и кто конкретно с чем конкретно согласился?
06.02.2022 22:01 Відповісти
Наезд был, что Германия носом вертела. И на неё наехали капитально. И теперь Германия согласна на всё. Наезд сработал, тема закрыта.
06.02.2022 22:03 Відповісти
Это Вы лично так думаете, потому как Вам лично так хочется думать.
06.02.2022 22:04 Відповісти
Я смотрю как всё это происходят. А те кто продолжают критиковать Германию не могут понять, что тема исчерпана и добились что надо.
06.02.2022 22:05 Відповісти
О чём ты?
Германия - гавно.
Сраная Меркельша подосрала всю Европу - и сейчас Германия остаётся самой крупной экономикой но политический вес катится вниз.
Потому что вместо одного гавна-Меркельши пришло другое гавно...
06.02.2022 22:53 Відповісти
США нет нужды "прогибаться" (как Вы изволили выразиться) под Германию.
Это же США содержит всю Европу своими взносами в НАТО, а не Германия содержит свои ми взносами оборону США.
Если европейское прогрессивное человечество желает обороняться само - на доброе здоровье, по 4% годовых. Оно им по силам, однако на "странное" (танцы с козлиной башкой, прием африканских "беженцев" и прочие развлечения денег в бюджете уже не останется...)
07.02.2022 07:33 Відповісти
Германия давно бы выкинула все американские войска со своей земли и вышла из НАТО. Оно им просто не надо. Но историческая вина, атлантическая солидарность и прочая политика не дают это сделать.
07.02.2022 14:10 Відповісти
Да, очень хотят тевтоны под российский ядерный зонтик.
Но, сдается мне, Пентагону мнение тевтонов малоинтересно.
А тевтонам следует освежить память и вычислить, а сколько они задолжали США и за план Маршалла и за бесперебойную поставку всего, вообще всего, в Западный Берлин.
С учетом инфляции за все прошедшие десятилетия.
Бюджета то хватит у Германии?
07.02.2022 14:45 Відповісти
Вы настолько алчные, что даже оказанной помощью будете попрекать.
07.02.2022 15:34 Відповісти
Потому что не с германскими и не с финскими истребителями российские самолетики над Японским морем пролетели пару месяцев назад.
И учения в Аравийском море (в Аравийском море, Карл, в Аравийском) российский ВМФ проводил не с Германией и не с Финляндией.
07.02.2022 07:29 Відповісти
Може, вирішити всі питання превентивним ядерним ударом по Московії?
По скупченням військ московитів? Поки вони не розлізлись.
06.02.2022 21:39 Відповісти
А, може, краще тобi превентивно оте нещастя, що телiпаеться в тебе мiж ногами, вiдрiзать? Поки ти ще не почав школярок гвалтувати?
06.02.2022 23:09 Відповісти
Що, макака макшанська, страшно? На любу силу знайдеться друга сила.
06.02.2022 23:48 Відповісти
Згоден. Знайдеться i на тебе.
07.02.2022 13:34 Відповісти
Короче, всем пи.дец. Не будет ни России, ни Китая.
06.02.2022 21:48 Відповісти
Простите, а мы то каким боком к этим странам относимся?
Вы давно одежду покупали в крупных европейских сетевых магазинах, например, в Marks & Spenser?
Я купила белье нижнее на рождественской распродаже и специально проверила бирки: ни одна вещь не сделана в Китае, НИ ОДНА.
Вьетнам, Бангладеш, Турция - такие страны перечислены, как изготовители.
А без продукции из РФ я своей жизни вообще представить "не могу".
Как без российских товаров мне жить?
Единственный российский товар, который я покупаю - это тортик типа советской конфеты "Мишка" (была такая с картинкой художника Шишкина).
С легкостью моги и не покупать, ибо ем его редко, очень редко...
Покупаю я тортик в польском деликатесном магазине , за все 30 лет жизни в Австралии я в русском продовольственном магазине не была ни разу, мне там как-то ничего не надо.
Зефир? Там очень много сахара.
Пряники? Я их не ем.
Селедка? У поляков отличная селедка, лучшая в мире, на мой вкус.
Русская колбаса? У поляков отличная колбаса, а у итальянцев восхительных салями.

По старой памяти решила год назад литературы прикупить на российском Ozone, так не высылают за рубеж больше они.
Как жить без литературы?
Разве что удавиться.
Или, на карйний случай, просто читать в сети...
07.02.2022 07:41 Відповісти
Каких воинов из покон веков? Китай не завоёвывал только ленивый.
06.02.2022 21:57 Відповісти
Все эти боевые мастерства это туфта.
06.02.2022 22:04 Відповісти
Китайцы плохие вояки.
06.02.2022 22:00 Відповісти
Японці гнобили, московити гнобили. Це тільки в останній час , 20 років як Китай почав активно
розбудовувати свої збройні сили.
06.02.2022 22:03 Відповісти
06.02.2022 22:12 Відповісти
06.02.2022 22:13 Відповісти
китай пока лучше не трогать, иначе они с ****** создадут союз опущеных, и проблем будет больше ...
06.02.2022 22:47 Відповісти
" они с ****** создадут союз опущеных" - культурно это называется "автаркия", или "самодостаточная экономика", она же "чучхе".

Для создания самодостаточной экономики требуются отределенные условия:
- большая территория (это есть)
- большое население, чтобы создать внутренний рынок потребления. С этим проблема: население то есть, да нищюки в основном они и в Китае, и в РФ, а чем ниже доход, тем бОльшая часть дохода тратится на еду, ибо пища - это не "эластичная" категория потребления, ее потребление урезать можно лишь до определенного уровня - и не ниже, а на все остальное, включая ботинки, денег как-то уже не остается у лохтората обеих стран.
- наличие ресурсов (это имеется)
- наличие хороших мозгов в башках, желательно инженерных, ибо при ограничениях самодостаточной экономики никак иначе, чем трудами гениев, из "г*вна конфетку" не сделаешь. С этим и в Китае, и в РФ имеются колосссальные проблемы, оттого и строят там здания из "г*wна и веток" по цене дворцов, а вот конфетку создать из дерьма, то есть создать добавленную стоимость - это извините.
Впрочем, китайские тапки-сланцы всегда можно будет по бартеру менять на российский газ.
07.02.2022 07:51 Відповісти
Китай должен почувствовать,что прятаться за спинами больше не получится.И что пустословные заявления Китая о поддержке суверенитета и целостности Украины и в то же время,блокирование санкций против РФ за нарушение той же территориальной целостности не останутся безнаказанными и Китай будет считаться соответчиком РФ
07.02.2022 05:53 Відповісти
июнь 2022
газ в европе 3000 долларов нефть 180 долларов
все предприятия остановят свое производство
и будет всем счастье
07.02.2022 06:27 Відповісти
 
 