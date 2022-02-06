УКР
Дії Росії показують, що її заяви про відсутність намірів щодо вторгнення неправдиві, - Трасс

Заяви Москви про відсутність у неї планів нового вторгнення до України неправдиві.

Таку переконаність висловила міністр закордонних справ Великої Британії Ліз Трасс, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Reuters.

"Дії Росії показують, що її заяви про відсутність намірів щодо вторгнення неправдиві. Ми та наші союзники залишаємося непохитними у підтримці України", - зазначила очільниця британського МЗС.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Глава МЗС Великої Британії Трасс найближчим часом відвідає Україну та Росію

+25
Ждём подписания , пани Министр
06.02.2022 23:07 Відповісти
+20
06.02.2022 23:12 Відповісти
+13
Там губернатор московії Лукачленко вже на гаагу і санкції наговорив!
Треба санкції Білорусії!
06.02.2022 22:58 Відповісти
Там губернатор московії Лукачленко вже на гаагу і санкції наговорив!
Треба санкції Білорусії!
06.02.2022 22:58 Відповісти
Пройде два тижня. Закінчаться навчання. І золушка Бульбенфюрер залишиться і крисами замість Іскандерів і великим кабаком від всього світу.
06.02.2022 23:20 Відповісти
Вже відомо, що кацапським воякам, яки поїхали на навчання до Беларусі довели, що вони їдуть на 9 місяців.
06.02.2022 23:32 Відповісти
На 40 дней…
07.02.2022 00:54 Відповісти
шоб демократ почувствовал надо клешню засунуть по локоть и ущипнуть...
06.02.2022 23:04 Відповісти
Ждём подписания , пани Министр
06.02.2022 23:07 Відповісти
06.02.2022 23:11 Відповісти
06.02.2022 23:11 Відповісти
Брехня у дусі гебельса, це їх коньок.
06.02.2022 23:12 Відповісти
06.02.2022 23:12 Відповісти
👍
06.02.2022 23:14 Відповісти
звонив родич-українець з ерефії, казав з жалем, що в нас хороші продукти .
Згадує як в 80-х роках сало домашнє їв
06.02.2022 23:29 Відповісти
на расею -консерву 200 из дохлых ихтамнетов !
07.02.2022 00:37 Відповісти
все все понимают, кроме зелохов которые нас дурят
06.02.2022 23:15 Відповісти
Хочу, чтобы все министры были как Лиз Трасс.
06.02.2022 23:17 Відповісти
06.02.2022 23:21 Відповісти
Відкине тільки копита...
06.02.2022 23:27 Відповісти
А Песков - коньки.
06.02.2022 23:31 Відповісти
Я тебе расскажу секрет. Британия была главным союзником России с 16 века до 19 го века, когда у них не случился конфликт из-за Среднего Востока, где сошлись их интересы. С того времени Россия начала загнивать. Совпадение? Не думаю.
06.02.2022 23:37 Відповісти
На самом деле причина почему так получилась даже идеологической. И Россия, и Британия были протекционистские империи. Но в середине 19 века в Британии победили либералы и Британия стала либеральной монархией. А Россия так и осталась протекционистским государством. Оттого теперь они и враги последние века.
06.02.2022 23:41 Відповісти
Хороша Англичанка ....
это вам не Машка-стакан и конь лаврушка....
07.02.2022 00:09 Відповісти
Внатуре, из опыта 2014-го года, Защита - Нападение1:16.
07.02.2022 01:55 Відповісти
Когда уже объявят победу Великого Байдена над рашкой и весь этот маразм закончится. Это уже начинает утомлять.
07.02.2022 03:11 Відповісти
 
 