Дії Росії показують, що її заяви про відсутність намірів щодо вторгнення неправдиві, - Трасс

Заяви Москви про відсутність у неї планів нового вторгнення до України неправдиві.

Таку переконаність висловила міністр закордонних справ Великої Британії Ліз Трасс, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Reuters.

"Дії Росії показують, що її заяви про відсутність намірів щодо вторгнення неправдиві. Ми та наші союзники залишаємося непохитними у підтримці України", - зазначила очільниця британського МЗС.

