Якщо Росія вторгнеться в Україну, "Північний потік-2" не реалізовуватиметься, - радник президента США Салліван
Проєкт газопроводу "Північний потік-2" не буде завершений у разі вторгнення Росії в Україну.
Про це сказав телеканалу NBC радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
"Якщо Росія вторгнеться в Україну, тим чи іншим чином "Північний потік-2" не реалізовуватиметься. Росія це розуміє", - сказав він напередодні візиту до Вашингтона канцлера ФРН Олафа Шольца.
Він нагадав позицію президента США Джозефа Байдена, що "вторгненням" буде вважатися перетин російсько-українського кордону найменшими силами РФ, за чим підуть санкції.
Салліван також сказав, що Європа має довгий шлях у порятунку від залежності від російського газу та в диверсифікації постачання енергоресурсів. При цьому адміністрація США працює над можливістю постачання зрідженого природного газу з інших місць, окрім РФ, до Європи на випадок надзвичайних обставин, додав радник.
Нагадаємо, канцлер Німеччини Олаф Шольц 7 лютого має зустрітися з президентом США Джо Байденом у Вашингтоні.
Перед поїздкою в США Шольц застеріг Росію від вторгнення в Україну.
Він підкреслив, що у відповідь на посилення агресії проти України обговорюються потужні санкції, включно з призупиненням введення в експлуатацію "Північного потоку - 2".
АЛЕ...міністр закордонних справ Кулеба закликав не вірити апокаліптичним прогнозам про можливе вторгнення Росії в Україну. ???
Ну що сказати? - Цілий партизанський загін Путіна у владі України !!!
У "відповідь" на жорсткі санкції, покликані розірвати її економіку на шматки, вона вводить ще й контрсанкції, що завдають багатомільярдних збитків самим санкціонерам, у яких, в результаті, рвуться шаблони і виникають внутрішні розбіжності, що роз'їдають "дружну сім'ю" юродивих...
Весь мир должен объединиться с целью ликвидации ФАШИЗМА в России!"
що раSSея вторглася в Україну ще у 2014 -му, на початку року,
а ПП-2 ви, країни NATO якраз почали будувати після вторгнення, мабуть як подяку за це- путену...
та ще спросіть будь ласка у цього радника, де він був всі ці 8 років ?
Оце діло - що що, а торгувати газом для кацапів це святе, бо це кормушка для еліт