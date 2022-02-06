УКР
Якщо Росія вторгнеться в Україну, "Північний потік-2" не реалізовуватиметься, - радник президента США Салліван

Проєкт газопроводу "Північний потік-2" не буде завершений у разі вторгнення Росії в Україну.

Про це сказав телеканалу NBC радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Якщо Росія вторгнеться в Україну, тим чи іншим чином "Північний потік-2" не реалізовуватиметься. Росія це розуміє", - сказав він напередодні візиту до Вашингтона канцлера ФРН Олафа Шольца.

Він нагадав позицію президента США Джозефа Байдена, що "вторгненням" буде вважатися перетин російсько-українського кордону найменшими силами РФ, за чим підуть санкції.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Анексія Донбасу, кібератаки або повномасштабне вторгнення", - Салліван про можливі дії Росії щодо України

Салліван також сказав, що Європа має довгий шлях у порятунку від залежності від російського газу та в диверсифікації постачання енергоресурсів. При цьому адміністрація США працює над можливістю постачання зрідженого природного газу з інших місць, окрім РФ, до Європи на випадок надзвичайних обставин, додав радник.

Нагадаємо, канцлер Німеччини Олаф Шольц 7 лютого має зустрітися з президентом США Джо Байденом у Вашингтоні

Перед поїздкою в США Шольц застеріг Росію від вторгнення в Україну

Він підкреслив, що у відповідь на посилення агресії проти України обговорюються потужні санкції, включно з призупиненням введення в експлуатацію "Північного потоку - 2".

Також читайте: Ми сподіваємось, що Європа засвоїла урок цієї зими, - посол при ЄС Ченцов про "Північний потік-2"

Andrei Piontkovsky@apiontkovsky



В прошлый раз, зимой 1953-го пахан оказался лежащим без сознания в собственной моче аккурат в ночь на 1 марта.
06.02.2022 23:22 Відповісти
+6
06.02.2022 23:31 Відповісти
+3
Боже, храни Америку! И избави нас от ху@ла и подху@ловников
06.02.2022 23:26 Відповісти
Andrei Piontkovsky@apiontkovsky



В прошлый раз, зимой 1953-го пахан оказался лежащим без сознания в собственной моче аккурат в ночь на 1 марта.
06.02.2022 23:22 Відповісти
"деду-мопеду" Андрію Піонковському в 81 рік хай заздрить кожен !

пане Андрію, респект !!!!!
06.02.2022 23:37 Відповісти
Исторические Фото@HistoryFoto



«Капли с кокаином впускать в каждую ноздрю по пять капель через каждые 2 часа».
Рецепт капель с кокаином, выписанный И.Сталину его лечащим врачём профессором В.Виноградовым в августе 1944 г.

06.02.2022 23:50 Відповісти
Erich Hartmann@ErichHartmann_

https://twitter.com/ErichHartmann_/status/1490046330332401667 5 февр.



Хз чи цей документ правдивий, але якщо цікаво кокаїн повністю відрубає емпатію і на короткий час робить з людини вкрай ефективного хижака психопата з манією величі і впевненістю у власній всемогутності.
06.02.2022 23:50 Відповісти
Видання The Washington Post заявило, що отримало підтвердження від офіційних осіб, що вікно для дипломатичного врегулювання кризи, схоже, зачиняється.

АЛЕ...міністр закордонних справ Кулеба закликав не вірити апокаліптичним прогнозам про можливе вторгнення Росії в Україну. ???

Ну що сказати? - Цілий партизанський загін Путіна у владі України !!!
06.02.2022 23:24 Відповісти
В мене немає великих сумнівів... якщо ситуація не почне покращуватися, франція, німеччина та їхні послідовники без підозр сумління зрадять своїх східних партнерів заради власної вигоди, тобто задля досягнення компромісу з росією. І зрештою Європейський Союз остаточно перетвориться на лише економічну організацію, а не єдине політичне утворення...
06.02.2022 23:36 Відповісти
Росія настільки почувається безпечною та безкарною як і психічно хворі...\
.
У "відповідь" на жорсткі санкції, покликані розірвати її економіку на шматки, вона вводить ще й контрсанкції, що завдають багатомільярдних збитків самим санкціонерам, у яких, в результаті, рвуться шаблони і виникають внутрішні розбіжності, що роз'їдають "дружну сім'ю" юродивих...
06.02.2022 23:46 Відповісти
06.02.2022 23:25 Відповісти
Боже, храни Америку! И избави нас от ху@ла и подху@ловников
06.02.2022 23:26 Відповісти
ху@ло хоть будет стрелять в лицо в голову и грудь
но,
подху@ловники - страшнее, эти будут стрелять в спину и неожиданно...
правда они иногда будут носить на блокпост мёд,
со взрывчаткой...
мрази
06.02.2022 23:38 Відповісти
Россия это ФАШИСТСКАЯ страна!

Весь мир должен объединиться с целью ликвидации ФАШИЗМА в России!"
06.02.2022 23:30 Відповісти
06.02.2022 23:31 Відповісти
передайте цьому раднику президента США,
що раSSея вторглася в Україну ще у 2014 -му, на початку року,
а ПП-2 ви, країни NATO якраз почали будувати після вторгнення, мабуть як подяку за це- путену...
та ще спросіть будь ласка у цього радника, де він був всі ці 8 років ?
06.02.2022 23:32 Відповісти
передай в лахту, что премию не заработал, спалился
06.02.2022 23:47 Відповісти
а где вообще зе, опять на сейшелах а салливан за него...
06.02.2022 23:45 Відповісти
На шашликах.
06.02.2022 23:48 Відповісти
Охота на последнего покровителя диктаторов..... и под китайским лопухом не спрячется....
07.02.2022 00:05 Відповісти
блин.. какой-то маразм пришел в белый дом вместе с шизофреником бидоном !!!
Салливан - это кацапо крот, как у нас Ермак...и об этом знаю ВСЕ разведки мира !!!
.. но как и у зеленых в сша на это не обращают внимания... пздц
07.02.2022 00:16 Відповісти
Тільки вдумайтесь у смисл заголовку… і хтось каже ,що Захід не підкладає дрова у полум'я майбутнього пожарища?
07.02.2022 00:30 Відповісти
Зачем им СП 2 если они захватят Украину?
07.02.2022 00:34 Відповісти
Гадаю,що вже всі зрозуміли,навіщо та кому дуже треба війна.По перше закрити питання з ковідом,бо вже є наслідки,а по друге закрити всім очі на свое економічне провальне байденовське керування.СП-2 треба зупинити всіма засобами.
07.02.2022 01:10 Відповісти
В Украины есть только один выход защитится от вторжения.Создать на Южмаше 50 ракет средней дальности.Боеголовки снабдить химическим оружием и применить в случае нападения.Удары наносить по крупным городам противника
07.02.2022 01:33 Відповісти
Проєкт газопроводу "Північний потік-2" не буде завершений у разі вторгнення Росії в Україну. Джерело:
Оце діло - що що, а торгувати газом для кацапів це святе, бо це кормушка для еліт
07.02.2022 01:33 Відповісти
07.02.2022 01:34 Відповісти
а как предусмотрится вариант,если атака состояится ПОСЛЕ запуска этого "Сев.-2" ????...Потом немцы опять начнут убеждать,что Европа не обойдётся без РФ и надо будет продолжать "понимать Путина" ? )
07.02.2022 05:56 Відповісти
Если нападут на Украину то накажут Германию и Францию?
07.02.2022 08:21 Відповісти
Якщо Росія вторгнеться в Україну - А вона ще не вторглась? Ні на Донбас ні в Крим?
07.02.2022 09:20 Відповісти
 
 