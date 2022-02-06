Якщо Росія вторгнеться в Україну, "Північний потік-2" не реалізовуватиметься, - радник президента США Салліван

Проєкт газопроводу "Північний потік-2" не буде завершений у разі вторгнення Росії в Україну.

Про це сказав телеканалу NBC радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Якщо Росія вторгнеться в Україну, тим чи іншим чином "Північний потік-2" не реалізовуватиметься. Росія це розуміє", - сказав він напередодні візиту до Вашингтона канцлера ФРН Олафа Шольца.

Він нагадав позицію президента США Джозефа Байдена, що "вторгненням" буде вважатися перетин російсько-українського кордону найменшими силами РФ, за чим підуть санкції.

Салліван також сказав, що Європа має довгий шлях у порятунку від залежності від російського газу та в диверсифікації постачання енергоресурсів. При цьому адміністрація США працює над можливістю постачання зрідженого природного газу з інших місць, окрім РФ, до Європи на випадок надзвичайних обставин, додав радник.

Нагадаємо, канцлер Німеччини Олаф Шольц 7 лютого має зустрітися з президентом США Джо Байденом у Вашингтоні.

Перед поїздкою в США Шольц застеріг Росію від вторгнення в Україну.

Він підкреслив, що у відповідь на посилення агресії проти України обговорюються потужні санкції, включно з призупиненням введення в експлуатацію "Північного потоку - 2".

