У НАТО розглядають можливість будівництва газопроводу, який дозволив би зменшити залежність Європи від РФ, - La Vanguardia

У НАТО розглядають можливість будівництва нового газогону, який дозволив би зменшити залежність Центральної Європи від російського газу.

Про це повідомляє іспанська газета La Vanguardia із посиланням на власні джерела в уряді Іспанії, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне.

Як зазначається, план полягає в тому, щоб "перетворити Піренейський півострів на розподільчу платформу, здатну значно послабити сильну залежність Німеччини та Центральної Європи від російського газу". Зокрема, розглядається варіант відновлення нереалізованого свого часу проєкту Midcat, запропонованого у 1950-х роках колишнім французьким лідером Шарлем де Голлем. Це середземноморський газовий коридор, маршрут якого пролягає через Іспанію - Францію - Німеччину, яким планували доставляти газ з Алжиру на заводи у басейні Рейну. Три роки тому від цього проєкту відмовилися, визнавши його нерентабельним в умовах швидкого заміщення газу альтернативними джерелами енергії.

"Відновлення нового транскордонного сполучення з Францією для доставки газу до самого серця Європи наразі перебуває на робочих столах НАТО", - пише видання.

Зазначається, що особливу зацікавленість у реалізацію цього проєкту виявляє Німеччина, яка дуже залежить від російського газу. За даними газети, газогін Midcat дозволив би щорічно відправляти до Європи додатково близько 7 мільярдів кубометрів алжирського природного і скрапленого газу. Його зберіганням і переробкою займалися б вісім заводів з регазифікації в Іспанії та Португалії. Також до цього газогону можуть підключити найбільший в Європі регазифікаційний завод у порту Барселони.