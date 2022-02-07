УКР
У НАТО розглядають можливість будівництва газопроводу, який дозволив би зменшити залежність Європи від РФ, - La Vanguardia

У НАТО розглядають можливість будівництва нового газогону, який дозволив би зменшити залежність Центральної Європи від російського газу.

Про це повідомляє іспанська газета La Vanguardia із посиланням на власні джерела в уряді Іспанії, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне.

Як зазначається, план полягає в тому, щоб "перетворити Піренейський півострів на розподільчу платформу, здатну значно послабити сильну залежність Німеччини та Центральної Європи від російського газу". Зокрема, розглядається варіант відновлення нереалізованого свого часу проєкту Midcat, запропонованого у 1950-х роках колишнім французьким лідером Шарлем де Голлем. Це середземноморський газовий коридор, маршрут якого пролягає через Іспанію - Францію - Німеччину, яким планували доставляти газ з Алжиру на заводи у басейні Рейну. Три роки тому від цього проєкту відмовилися, визнавши його нерентабельним в умовах швидкого заміщення газу альтернативними джерелами енергії.

"Відновлення нового транскордонного сполучення з Францією для доставки газу до самого серця Європи наразі перебуває на робочих столах НАТО", - пише видання.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Постпред Росії в ЄС переконує, що від затримки "Північного потоку-2" нібито постраждає європейський споживач

Зазначається, що особливу зацікавленість у реалізацію цього проєкту виявляє Німеччина, яка дуже залежить від російського газу. За даними газети, газогін Midcat дозволив би щорічно відправляти до Європи додатково близько 7 мільярдів кубометрів алжирського природного і скрапленого газу. Його зберіганням і переробкою займалися б вісім заводів з регазифікації в Іспанії та Португалії. Також до цього газогону можуть підключити найбільший в Європі регазифікаційний завод у порту Барселони.

газ (10653) газопровід (1558) Іспанія (946) НАТО (6824)
+20
Оце вже діло.
07.02.2022 00:18 Відповісти
+18
Якщо додати газогони з Алжиру та Норвегії, то можна рашку буде посилати на х...
07.02.2022 00:22 Відповісти
+18
Шарль де Голль далеко дивився
07.02.2022 00:23 Відповісти
Оце вже діло.
07.02.2022 00:18 Відповісти
07.02.2022 00:27 Відповісти
Путін здається - Генде гох...
07.02.2022 00:30 Відповісти
07.02.2022 00:56 Відповісти
У Лівії затримали партію гашишу із зображенням Володимира *****.
Як вам новий бренд?
07.02.2022 00:37 Відповісти
Якщо додати газогони з Алжиру та Норвегії, то можна рашку буде посилати на х...
07.02.2022 00:22 Відповісти
Не так воно все просто "додати". Вже б за багато десятиріч "додали" та щось пішло не так...
07.02.2022 07:53 Відповісти
Шарль де Голль далеко дивився
07.02.2022 00:23 Відповісти
А потом следующие власти все просрали
07.02.2022 00:26 Відповісти
Їх банально підкупив путя...
07.02.2022 00:32 Відповісти
слиш хто такий путя?
07.02.2022 00:39 Відповісти
твій брат - за духом..
07.02.2022 00:59 Відповісти
Твій путчя мій брат за духом?
Ти на яких наркотиках сидиш, ЗЕбанате ?
07.02.2022 01:18 Відповісти
Ну а як йому було не дивитись, коли францію додали в переможці в 45 лише для того щоб лінія до якої ссср відтяпає Європу проходила через Німетчину. Лише завдяки Черчелю навпіл поділили Німетчину а не Францію.
07.02.2022 00:38 Відповісти
Не знаю про Францію.
Хіба комуняки не 30% Німеччини захопили? А вся промисловість в Західній Німеччині.
07.02.2022 06:00 Відповісти
штука в тому, що Франція капітулювала і тому розгдядалясь вже як німецька територія і сталін хотів ідти далі, саме тому і американці так поспішали з нормандською висадкою в день Д в 44, щоб сссра не було до самої Іспанії
07.02.2022 08:58 Відповісти
А потім Франція омікронилась
07.02.2022 08:27 Відповісти
такой замечательный газопровод
должен был появиться до
появления NATO
может тогда и расширения оного бы не понадобилось
07.02.2022 00:30 Відповісти
Газовая труба из Алжира -***-лу в задницу!
07.02.2022 00:41 Відповісти
Навіть довжина у цього Midcata подібна до кацапського - 1250 км
07.02.2022 00:55 Відповісти
07.02.2022 00:56 Відповісти
Сейчас Рютте уже не такой весёлый
07.02.2022 01:01 Відповісти
Унікальне фото.
Неймовірно, як фотографу вдалося зібрати в одному місці стількох ушльопків?
07.02.2022 04:19 Відповісти
Немцы "очень" чесны и прямолинейны: https://www.hamburg.de/tickets/e/14969770/russische-comedy-show-kvartal-95/
07.02.2022 04:18 Відповісти
что-то 7 млрд кубов - это как то маловато.
07.02.2022 01:42 Відповісти
+ Норвегия
07.02.2022 02:06 Відповісти
+ Израиль
07.02.2022 02:06 Відповісти
+ Египет
07.02.2022 02:07 Відповісти
+ОПЕК
07.02.2022 02:08 Відповісти
+США
07.02.2022 02:08 Відповісти
+Азербайджан через Турцию
07.02.2022 02:09 Відповісти
это то понятно. я немного про другое. просто работы по проектированию и прокладке трубопровода они конечно будут меньше, чем у, допустим, северного потока, но, вряд ли, что в 8 раз. Ну, то есть, выгодно ли будет городить это все, чтоб по итогу получить всего 7 млрд в год
07.02.2022 02:50 Відповісти
А ШО ДЕЛАТЬ?
07.02.2022 02:55 Відповісти
Давно пора!
07.02.2022 03:01 Відповісти
А якого ж дідька допустили будівництво ПП-2, на халяву і оцет солодкий?
07.02.2022 08:09 Відповісти
Німці вклали в ПП-2 львину долю на умовах повернення газом за фіксованою ціною і тепер пісяють кип'ятком по ногах. Китайці на понти(сіла сібірі) не піддались
07.02.2022 09:00 Відповісти
Похоже в Европе все мечтают стать газовыми шлангами. Теперь и Испания туда же.
07.02.2022 08:09 Відповісти
Читаю, тут восторгаются этой идеей. Это плюс Европе, а что будет с этого иметь Украина?
07.02.2022 10:17 Відповісти
Ослабление параши.
07.02.2022 11:51 Відповісти
 
 