США продовжують спроби відохотити Росію від нападу на Україну, - представниця США в ООН Томас-Грінфілд

Сполучені Штати Америки досі працюють над тим, щоб відохотити Росію зробити неправильний вибір та обрати ескалацію.

Про це сказала постійна представниця США в ООН Лінда Томас-Грінфілд в програмі "Стан держави" на каналі CNN, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Голос Америки.

На питання ведучого, наскільки вірогідним, на її думку, є вторгнення Росії в Україну, вона відповіла, що США досі працюють через дипломатичні канали, водночас вирішуючи питання безпеки.

Томас-Грінфілд також нагадала, що минулого тижня США ініціювали засідання Ради Безпеки ООН, "щоб росіяни почули об’єднаний голос переважної більшості членів Ради безпеки, що вони (росіяни. - Ред.) повинні шукати дипломатичне вирішення своїх безпекових занепокоєнь.

