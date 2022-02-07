США продовжують спроби відохотити Росію від нападу на Україну, - представниця США в ООН Томас-Грінфілд
Сполучені Штати Америки досі працюють над тим, щоб відохотити Росію зробити неправильний вибір та обрати ескалацію.
Про це сказала постійна представниця США в ООН Лінда Томас-Грінфілд в програмі "Стан держави" на каналі CNN, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Голос Америки.
На питання ведучого, наскільки вірогідним, на її думку, є вторгнення Росії в Україну, вона відповіла, що США досі працюють через дипломатичні канали, водночас вирішуючи питання безпеки.
Томас-Грінфілд також нагадала, що минулого тижня США ініціювали засідання Ради Безпеки ООН, "щоб росіяни почули об’єднаний голос переважної більшості членів Ради безпеки, що вони (росіяни. - Ред.) повинні шукати дипломатичне вирішення своїх безпекових занепокоєнь.
