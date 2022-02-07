УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9736 відвідувачів онлайн
Новини Війна
2 591 13

США продовжують спроби відохотити Росію від нападу на Україну, - представниця США в ООН Томас-Грінфілд

США продовжують спроби відохотити Росію від нападу на Україну, - представниця США в ООН Томас-Грінфілд

Сполучені Штати Америки досі працюють над тим, щоб відохотити Росію зробити неправильний вибір та обрати ескалацію.

Про це сказала постійна представниця США в ООН Лінда Томас-Грінфілд в програмі "Стан держави" на каналі CNN, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Голос Америки.

На питання ведучого, наскільки вірогідним, на її думку, є вторгнення Росії в Україну, вона відповіла, що США досі працюють через дипломатичні канали, водночас вирішуючи питання безпеки.

Томас-Грінфілд також нагадала, що минулого тижня США ініціювали засідання Ради Безпеки ООН, "щоб росіяни почули об’єднаний голос переважної більшості членів Ради безпеки, що вони (росіяни. - Ред.) повинні шукати дипломатичне вирішення своїх безпекових занепокоєнь.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Блінкен і Ле Дріан обговорили, як довести Росії, що вона дорого заплатить у разі посилення агресії проти України, - Держдеп США

Автор: 

росія (67998) США (24388)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+3
ти, мавпо колодязьна, хоч і намагаєшся писати українською, а через шви пацаком тхне.
показати весь коментар
07.02.2022 07:07 Відповісти
+3
Бо як віддасть "папі Бені" то вже тих грошей не побачить! Вони ж один одного вже давно знають!
показати весь коментар
07.02.2022 08:30 Відповісти
+2
Наркоман навіть у сліпий траст бубушкі Бєні не віддав а на пряму порушує вимогу закона не мати бізнесу .
показати весь коментар
07.02.2022 02:04 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Віслюк Оманський 2 лютого в Укрпатенті, зареєстрував на себе торгові марки - російською Разсмеши комика, KVARTAL 95 і Слуга народа - це вже п'ята її реєстрація.
Буде займатися канцтоварами, харчоппомом, юриспруденцією.
Віслюк бабло рубає поки президент.
Ну коли йому країною займатися
показати весь коментар
07.02.2022 01:50 Відповісти
Неужели дадим сбежать?
показати весь коментар
07.02.2022 02:00 Відповісти
Наркоман навіть у сліпий траст бубушкі Бєні не віддав а на пряму порушує вимогу закона не мати бізнесу .
показати весь коментар
07.02.2022 02:04 Відповісти
через 2 рочки вiдповiсть
показати весь коментар
07.02.2022 02:38 Відповісти
Ей.. "зальотні" !?.Тут базар про ***** та мордор, а не зеклоуна!?
ПРацюєте по касабським методам.
показати весь коментар
07.02.2022 05:35 Відповісти
ти, мавпо колодязьна, хоч і намагаєшся писати українською, а через шви пацаком тхне.
показати весь коментар
07.02.2022 07:07 Відповісти
Спробуй хоч раз заробити грошей, а не клянчити. Піди в атб підлогу помий, чи що ще ти там вмієш? Женщіна навчись нарешті самостійності, ти вже доросла кобила!!
показати весь коментар
07.02.2022 07:11 Відповісти
Злиняй "пригожинське проксі"
показати весь коментар
07.02.2022 07:53 Відповісти
Бо як віддасть "папі Бені" то вже тих грошей не побачить! Вони ж один одного вже давно знають!
показати весь коментар
07.02.2022 08:30 Відповісти
Шо сі значить теє "відохотити"?
Це ж навіть не "останнє рішуче занепокоєння"..
А як же мужествєнно астанавіть или хєроіческі прєсєчь?
Та вони зараз просто нахабно сцють в очі своїм же ботам ))
показати весь коментар
07.02.2022 07:17 Відповісти
Українському "їжаку" англосакси та інші тверезо мислячі народи Європи активними темпами нарощують високотехнологічні "колючки" Це вже не "голодранці у "в"єтнамках" і з кулеметами "максим"
Російські генерали - "генерали вчорашньої війни": все надіються на танки - про це і ДАП показав- гнали під прикриттям "броні" "спецуру" І багато вона їм допомогла?! Білоруська армія взагалі не має бойового досвіду - "гарматне м"ясо"! Ті хто воював у Афгані - вже на пенсії давно!
Як казав генерал у фільмі "Гарячий сніг": "Главное было - выбить у них танки!" А без танків піхота нікуди не піде - закопаються на височинах і сидітимуть під обстрілом (в низинах же "хлюпатиме"!) А з "літаючими танками" розберуться "Стінгери" - їх росіяни знають ще по Афгану Бувало навіть спеціально пили сиру воду щоб захворіть дизентерією і не літать на "бойові"
показати весь коментар
07.02.2022 08:44 Відповісти
Зеленский же сказал что войны не будет...
показати весь коментар
07.02.2022 10:11 Відповісти
 
 