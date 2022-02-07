Байден і Макрон погодилися, що їхні команди продовжуватимуть консультації з Україною щодо дій РФ

Президент США Джо Байден і президент Франції Емманюель Макрон провели телефонну розмову.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сайт Білого дому.

"Лідери обговорили поточні дипломатичні та стримувальні зусилля у відповідь на те, що Росія продовжує військове нарощування поблизу кордонів України, та підтвердили свою підтримку її суверенітету та територіальної цілісності. Вони погодилися, що їхні команди залишатимуться на зв’язку та продовжуватимуть консультації з нашими союзниками та партнерами, зокрема з Україною", - йдеться в публікації.

Нагадаємо, планується, що президент Франції Еманюель Макрон відвідає Київ 8 лютого.

