Байден і Макрон погодилися, що їхні команди продовжуватимуть консультації з Україною щодо дій РФ

Президент США Джо Байден і президент Франції Емманюель Макрон провели телефонну розмову.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сайт Білого дому.

"Лідери обговорили поточні дипломатичні та стримувальні зусилля у відповідь на те, що Росія продовжує військове нарощування поблизу кордонів України, та підтвердили свою підтримку її суверенітету та територіальної цілісності. Вони погодилися, що їхні команди залишатимуться на зв’язку та продовжуватимуть консультації з нашими союзниками та партнерами, зокрема з Україною", - йдеться в публікації.

Нагадаємо, планується, що президент Франції Еманюель Макрон відвідає Київ 8 лютого.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Блінкен і Ле Дріан обговорили, як довести Росії, що вона дорого заплатить у разі посилення агресії проти України, - Держдеп США

Байден Джо (2899) росія (68027) Макрон Емманюель (1614)
+2
Немцы знают Ху из Ху)))
https://www.hamburg.de/tickets/e/14969770/russische-comedy-show-kvartal-95/ https://www.hamburg.de/tickets/e/14969770/russische-comedy-show-kvartal-95/

У Німеччині Квартал 95 назвали російським комедійним шоу)))
07.02.2022 04:34 Відповісти
+1
Омикрон звиздюлей получил?
07.02.2022 01:58 Відповісти
+1
07.02.2022 02:29 Відповісти
Омикрон звиздюлей получил?
07.02.2022 01:58 Відповісти
Один ***** мав 100 танків і 180 магазинів із коміками по всій Україні., а інший ***** мав 100 джавелінів, а також фабрику слуг наріду на московії.
Хто переможе?
07.02.2022 02:15 Відповісти
Хутю свои пришьют. Мы еще 2 года будем таралентничать , как говорят кацапы.
07.02.2022 02:33 Відповісти
)))
07.02.2022 05:37 Відповісти
близько 300, нє?
07.02.2022 02:15 Відповісти
100 Джавелінів на 100 танків навіть забагато. Вони "заблудяться" ще до перетену кордону. Ну, самі розумні чи самі бухі, що навіть завестися не змогли. )
07.02.2022 02:27 Відповісти
07.02.2022 02:29 Відповісти
один хлопчик знайшов пулемет, больше в деревне никто не живет...
07.02.2022 02:37 Відповісти
07.02.2022 02:39 Відповісти
Мальчик Володя на дерево влез... Дед Елисей свой вскидает "ОБРЕЗ". вЫСТРЕЛИЛ...эХО... уМОЛк ВОВЫН КРИК... -Эко, второй, - улыбнулся старик.
07.02.2022 02:51 Відповісти
07.02.2022 03:18 Відповісти
Моника просит у мамы конфетку... -Суйка ты пальцы лучше в розетку, - Кожица сморщилась, обуглились кости... Долго над шуткой смеялися гости.
07.02.2022 09:03 Відповісти
Сподобався сьогодні Чекалкін на Прямом.
Почав за здравіє, вічного, Соломона та Біблії, і різко по зеленій банді влупив, не соромлячись епітетів про московітських повій-слуг і Вову-блазня, готових отримувати від наших ворогів в будь-якій кількості з будь-якого дула по самі помідори
https://www.youtube.com/watch?v=vSWET4ukDTo
07.02.2022 03:49 Відповісти
war today - 7 years, 11 months, 17 days ago.
07.02.2022 04:08 Відповісти
Немцы знают Ху из Ху)))
https://www.hamburg.de/tickets/e/14969770/russische-comedy-show-kvartal-95/ https://www.hamburg.de/tickets/e/14969770/russische-comedy-show-kvartal-95/

У Німеччині Квартал 95 назвали російським комедійним шоу)))
07.02.2022 04:34 Відповісти
З Віслюком все зрозуміло...
Питання в іншому чому, коли я дивлюсь на це фото, прямо в очах у неї читається"путінососка" ?
Голова МінОборони Німеччини остаточно відкинула можливість надання зброї Україні - повідомив канал BR24
07.02.2022 04:49 Відповісти
Просто после 2 мировых войн, зачинщиками которых были фрицы , у них у всех - теперь швейцарский синдром.
показати весь коментар
07.02.2022 09:09 Відповісти
07.02.2022 05:11 Відповісти
Щось мало віри жабоїду
07.02.2022 05:38 Відповісти
Земленському більше довіряєш?
07.02.2022 05:41 Відповісти
Злиняй "зальотне".
Ваша сексота працює по касабським методам....все ху..в Україні, а ***** та паРашу не чіпати.
07.02.2022 05:47 Відповісти
свинопес про мецгера твої мокшанські зебіли нагло брехали, поки не з'явилось відео. Про трухіна вони брехали, поки не з'явилось відео. Про вагнергейт брехали, поки правда не пробилась звідусіль. А зараз, зеленські і кулеби раптом не брешуть, коли ліплять про "немає загроз вторгнення, їдьте на шашлики", нє, свинопес ?
07.02.2022 05:51 Відповісти
Зелені бариги/мародьори брешуть про все, поки не з'являється відео, на якому видно, які вони насправді мразі - мецгери, трухіни гагілашвілі і т.д. Тобто вірити їм взагалі не можна - слово кулеби, ермака і зеленського значить не більше ніж слово російських терористів.
Свинопес , ти згоден?
07.02.2022 05:53 Відповісти
Венесуельська дурнувата худоба в нафтовій країні "здєлала себе вмєстє" і тепер возить мопедами бензин з Колумбії в пластикових пляшках.
Українська дурнувата худоба в аграрній країні "здєлала себе вмєстє" і тепер купує хліб в доларах та немає що жерти.
https://prm.ua/v-ukraini-rekordno-zrosly-tsiny-na-khlib/ В Україні рекордно зросли ціни на хліб
07.02.2022 05:44 Відповісти
Just when you thought things couldn't get weirder, and then this happens
Breaking: Bars of hashish with Vladimir ****** picture on them wash up ashore in east Libya.
https://twitter.com/Lyobserver/status/1490286480199200773

07.02.2022 07:00 Відповісти
Сексота "пригожинська" (нічні чергування) працює суто супроти України.
07.02.2022 07:50 Відповісти
Бачачи неспраможність і небажання нашого брехуна і базіку боротись проти московії ,закордонні лідери кожний день до нас їдуть і штовхають в спину заставляючи не знищувати Україну Передача зброї від інших країн--це не осягнення зеленої влади,а це в супереч їхнім бажанням. Але іде мова не про неучів і зрадників України,а про ЇЇДЕРЖАВНІСТЬ, ПРО НАРОД
07.02.2022 08:52 Відповісти
Здесь на теме юлек нарисовался, за зебилов тоже топил А ща шо-та не по теме вспомнил, ба, знакомые слова - пригожинцы. Кто встретит повесьте ему на шею табличку от любящей старушки, мол , сгреб оглобли и - вперед окучивать венгерку... Не, гэйло бавиться в тирнетi
07.02.2022 09:20 Відповісти
 
 