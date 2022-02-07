УКР
За добу війська РФ двічі порушували "тишу" на Донбасі: обстрілювали позиції ЗСУ в районі Водяного і Пісків, втрат немає, - штаб ООС

За добу війська РФ двічі порушували "тишу" на Донбасі: обстрілювали позиції ЗСУ в районі Водяного і Пісків, втрат немає, - штаб ООС

Упродовж минулої доби, 6 лютого, з боку російсько-окупаційних військ зафіксовано 2 порушення режиму припинення вогню.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресцентр ОС у фейсбуці.

Так, у бік Водяного Донецької області окупанти відкривали вогонь з ручних протитанкових гранатометів.

Неподалік Пісків російські найманці обстрілювали позиції українських захисників з автоматичних станкових гранатометів.

"Втрат серед військовослужбовців Об’єднаних сил внаслідок дій ворога немає", - повідомили у штабі.

Зазначається, що завдяки зусиллям наших воїнів рубежі українських підрозділів залишилися незмінними.

Також повідомляється, що станом на 7 годину ранку поточної доби з боку російсько-окупаційних військ порушень режиму припинення вогню не зафіксовано.

"Військовослужбовці Об’єднаних сил контролюють ситуацію та продовжують виконувати завдання з відсічі та стримування збройної агресії Російської Федерації", повідомили у пресцентрі ОС.

обстріл (31050) Донбас (22366) операція Об’єднаних сил (6725)
В цей день 2018 року відбувся розгром рос.найманців "ЧВК Вагнера" під Дайр-ез-Заур амер.військами у Сирії. мокшанський штаб традиційно відповідав що «їх там немає». Втрати свинопсів від 215 до 644 (дані у різн.джерелах різняться). Американці втрат не зазнали.
https://www.youtube.com/watch?v=4PLyg-tJ-Sg&feature=emb_logo
07.02.2022 07:19 Відповісти
"втрат нема"- кращій початок дня!
07.02.2022 15:12 Відповісти
 
 