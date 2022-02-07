США відкриті для перемовин з РФ, але якщо вона вирішить піти іншим шляхом, то ми готові й до цього, - радник Байдена Салліван

США відкриті для обговорення з Кремлем питання європейської безпеки, але також і готові до будь-яких дій Росії.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ", про це заявив радник президента США з питань національної безпеки Джейк Салліван в інтерв’ю Fox News.

"Ми готові разом з нашими союзниками й партнерами вести переговори з питань, що становлять взаємний інтерес, коли йдеться про європейську безпеку, - сказав він. - Це можуть бути взаємні обмеження на розміщення наступальних ракет, більша прозорість, механізми зниження ймовірності помилки або ескалації в разі інцидентів на морі чи в повітрі. Ми готові зробити все це так, як робили протягом останніх десятиліть холодної війни й після неї".

За словами Саллівана, якщо Росія зацікавлена в тому, щоб сісти за стіл переговорів, то США "готові прийти на ці переговори в супроводі союзників і партнерів".

Але "якщо Росія вирішить піти іншим шляхом, ми готові й до цього", підкреслив він.

Він зазначив, що США готові захищати військовими засобами союзників з НАТО, при цьому надавати "оборонну допомогу" й "інші форми підтримки" Україні.

"Президент вже кілька місяців ясно дає зрозуміти, що Сполучені Штати не відправляють війська, щоб розпочати або вести війну з Росією в Україні. Ми направили сили в Європу для захисту території НАТО. Ми маємо священне зобов'язання відповідно до статті 5 (Північноатлантичного договору) захищати наших союзників з НАТО – Польщу, Румунію, країни Балтії. Ми взяли на себе ці зобов'язання перед ними й виконуватимемо їх перед ними".

Коментуючи нещодавню спільну заяву Росії та Китаю, у якій обидві країни "підтверджують тверду взаємну підтримку захисту своїх основних інтересів, державного суверенітету й територіальної цілісності", Салліван наголосив, що в такому великому документі на 5 тисяч слів жодного разу не згадується Україна. За його словами, у заяві також не використовується слово "союзники" щодо відносин Росії та Китаю.