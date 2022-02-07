УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
8974 відвідувача онлайн
Новини Агресія Росії проти України Війна
1 319 8

Трюдо обговорив з прем'єром Норвегії Шторе скупчення російських військ поблизу України

Трюдо обговорив з прем'єром Норвегії Шторе скупчення російських військ поблизу України

Прем’єр-міністр Канади Джастін Трюдо обговорив накопичення російських військ поблизу України із прем’єр-міністром Норвегії Йонасом Шторе.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ", про це за підсумками розмови заявили в офісі глави уряду Канади.

"Прем’єр-міністри поділилися своїми занепокоєннями стосовно російських агресивних та дестабілізаційних дій у та навколо України, а також наголосили на необхідності для Росії конструктивно долучитися до дипломатії", - розповіли у Трюдо.

Зазначається, що глава канадського уряду висловив рішучу підтримку України у її протистоянні російській агресії.

"Підтверджуючи непохитну підтримку Канадою суверенітету й територіальної цілісності України, прем’єр-міністр Трюдо відзначив силу альянсу НАТО та його єдність, а також звернув увагу на важливість подальшої координації й діалогу між союзниками та партнерами", - йдеться у поширеному повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Канада відправила в Україну літак із військовою допомогою та інструкторами

Окрім цього двоє лідерів "наголосили на праві кожної держави самостійно обирати власну структуру безпеки".

Канада (2270) НАТО (6835) Норвегія (829) Трюдо Джастін (355)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
показати весь коментар
07.02.2022 07:52 Відповісти
показати весь коментар
07.02.2022 08:04 Відповісти
Саша, протри глаза, нах@уй посылают как раз ту самую нищую и коррумпированную страну в Европе (эту страну даже приЗЕдент назвал актрискою из порнофильма), которая уже 20 лет просится в НАТО
показати весь коментар
07.02.2022 09:47 Відповісти
мінімальна заробітня плата в Україні більша чим на росії. завдяки голосування мудрим нарідом за зеленського, ми відстали від Європи ще на 10-15 років.
показати весь коментар
07.02.2022 12:08 Відповісти
Всі нормальні країни(держави) шукають щляхи не допустити війни і зберегти морду пухлу, дати йому можливість вийти з цього не так забрудненим. Але то таке. Тут наше чудо наркоманське само відлякує наших друзів і накручує посадових осіб, які сьогодні в його уряді, щоб вони говорили, що загрози немає. Воно мало на меті по-тихому злити країну, ніби "виконати мінські", а тут такі дії, що не вийде.
показати весь коментар
07.02.2022 08:25 Відповісти
Анатолий, нормальным странам( державам) пох... на ту войну ( они на войне как раз и заработают бабло) и им еще пох.. на того путена как героя украинских кричалок на стадионе - забруднено его лицо, или нет. Нормальные страны занимаются экономикой и благосостоянием своих граждан. Поэтому нормальные страны построили заводы по сборке автомобилей ПЕжо, Шкода, Тойота Форд и Мерседес в РФ, а не в Запорожье и Козятине. Нормальные страны поставляют турбины Сименс и електронику Тошиба на стройки проэктов в РФ, а не на родину Голобородько . Т. К нормальные страны знают, что каждая вторая копейка выделенная Украине осядет на счетах олигархов Ахметова, Пинчука, Коломойского, Суркисов и Фирташа, под дружный песдеж с ТВканалов про путензавтранападет.
показати весь коментар
07.02.2022 09:54 Відповісти
 
 