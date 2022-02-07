Трюдо обговорив з прем'єром Норвегії Шторе скупчення російських військ поблизу України
Прем’єр-міністр Канади Джастін Трюдо обговорив накопичення російських військ поблизу України із прем’єр-міністром Норвегії Йонасом Шторе.
Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ", про це за підсумками розмови заявили в офісі глави уряду Канади.
"Прем’єр-міністри поділилися своїми занепокоєннями стосовно російських агресивних та дестабілізаційних дій у та навколо України, а також наголосили на необхідності для Росії конструктивно долучитися до дипломатії", - розповіли у Трюдо.
Зазначається, що глава канадського уряду висловив рішучу підтримку України у її протистоянні російській агресії.
"Підтверджуючи непохитну підтримку Канадою суверенітету й територіальної цілісності України, прем’єр-міністр Трюдо відзначив силу альянсу НАТО та його єдність, а також звернув увагу на важливість подальшої координації й діалогу між союзниками та партнерами", - йдеться у поширеному повідомленні.
Окрім цього двоє лідерів "наголосили на праві кожної держави самостійно обирати власну структуру безпеки".
