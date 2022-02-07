За добу в Україні зафіксовано 23 378 нових випадків захворювання на коронавірус. 115 осіб померло, 5 024 - одужало, - МОЗ

За добу 31 січня в Україні зафіксовано 23 378 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19.

Як інформує Цензор.НЕТ про це повідомляє пресслужба МОЗ.

"За добу 06 лютого в Україні:

зафіксовано 23 378 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 2 242, медпрацівників – 394);

18 626 людей вакциновано проти COVID-19. Першу дозу отримали 5 741 людина, другу дозу – 8 028 людей, додаткову дозу отримали 86 людей, бустерну дозу – 4 771 людина.

Також за минулу добу:

госпіталізовано – 2 699 осіб;

летальних випадків – 115;

одужало – 5 024 особи.

За весь час пандемії в Україні:

захворіло – 4 307 437 осіб;

одужало – 3 681 092 особи;

летальних випадків – 101 392

проведено ПЛР-тестувань – 18 603 958.

Від початку вакцинальної кампанії щеплено 15 458 482 людини, з них отримали першу дозу – 15 458 480 людей, отримали дві дози – 14 780 566 людей, отримали додаткову дозу – 20 332 людини, бустерну дозу – 459 230 людей. Загалом проведено 30 718 608 щеплень", - розповіли в МОЗ.







