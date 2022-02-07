Шольц відповів на критику щодо відмови постачати зброю Україні: ФРН найбільше підтримувала країну економічно, надавши $2 млрд за 7 років

Канцлер Німеччини Олаф Шольц відповів на критику щодо того, що Берлін зробив недостатньо для підтримки України, водночас наголосивши, що Росія заплатить високу ціну у разі вторгнення в Україну.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Європейську правду", про це він заявив в інтерв'ю Washington Post.

Відповідаючи на критику щодо того, що Німеччина не надала Україні достатньої підтримки, Шольц сказав, що Німеччина "найбільше підтримувала Україну економічно".

Він заявив, що Німеччина надала Україні 2 мільярди доларів за останні сім років.

За його словами, Німеччина дотримується жорстких критеріїв щодо експорту зброї в кризові регіони.

Як повідомлялося, Шольц зустрінеться з президентом США Джо Байденом у понеділок у Білому домі та, як очікується, обговорить ситуацію з нарощуванням російських військ поблизу України.

Німеччина відмовилася надавати Україні зброю, тоді як Сполучені Штати та Велика Британія надіслали озброєння.

У своїй коаліційній угоді лівоцентристська СДПН, Зелені та неоліберальні вільні демократи домовилися про обмежувальну політику щодо експорту зброї, яка не дозволяє постачати зброю в кризові регіони.