Шольц відповів на критику щодо відмови постачати зброю Україні: ФРН найбільше підтримувала країну економічно, надавши $2 млрд за 7 років
Канцлер Німеччини Олаф Шольц відповів на критику щодо того, що Берлін зробив недостатньо для підтримки України, водночас наголосивши, що Росія заплатить високу ціну у разі вторгнення в Україну.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Європейську правду", про це він заявив в інтерв'ю Washington Post.
Відповідаючи на критику щодо того, що Німеччина не надала Україні достатньої підтримки, Шольц сказав, що Німеччина "найбільше підтримувала Україну економічно".
Він заявив, що Німеччина надала Україні 2 мільярди доларів за останні сім років.
За його словами, Німеччина дотримується жорстких критеріїв щодо експорту зброї в кризові регіони.
Як повідомлялося, Шольц зустрінеться з президентом США Джо Байденом у понеділок у Білому домі та, як очікується, обговорить ситуацію з нарощуванням російських військ поблизу України.
Німеччина відмовилася надавати Україні зброю, тоді як Сполучені Штати та Велика Британія надіслали озброєння.
У своїй коаліційній угоді лівоцентристська СДПН, Зелені та неоліберальні вільні демократи домовилися про обмежувальну політику щодо експорту зброї, яка не дозволяє постачати зброю в кризові регіони.
Все головне знизу і малесенькими буквами...
точно пока что одно известно - если завертится, много будет похорон по московии
В московии
Только сейчас будет больше
...это пособия допомога оплата жилья коммуналки курсы языковые медстраховка....
Для них 6 или 26 миллиардов одно и тоже почти
Не хотели бы - не платили
вот тут
дала не кредитов, а финансовой помощи
ни одна страна Украине кредитов на дает, не помню ни одного случая
исключение москва на подкуп януковича и китай
по моим оценкам - есть
а по вашим?
Мы давно уже съели!
(с)
Ранее вы говорили о какой то гарантии, что СП2 не станет оружием в руках агрессора, что СП2 не заработает в случае агрессии, что он будет работать на половину...
Сейчас риторика совсем другая. Обещать, не значит жениться.
Украина должна отозвать Германию из нормандского формата, как сторону, которая явно представляет интересы врага!
и что значит "выделила"? кредит это не подарок
как выгодно сказать только часть правды.