Шольц відповів на критику щодо відмови постачати зброю Україні: ФРН найбільше підтримувала країну економічно, надавши $2 млрд за 7 років

Канцлер Німеччини Олаф Шольц відповів на критику щодо того, що Берлін зробив недостатньо для підтримки України, водночас наголосивши, що Росія заплатить високу ціну у разі вторгнення в Україну.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Європейську правду", про це він заявив в інтерв'ю Washington Post.

Відповідаючи на критику щодо того, що Німеччина не надала Україні достатньої підтримки, Шольц сказав, що Німеччина "найбільше підтримувала Україну економічно".

Він заявив, що Німеччина надала Україні 2 мільярди доларів за останні сім років.

За його словами, Німеччина дотримується жорстких критеріїв щодо експорту зброї в кризові регіони.

Як повідомлялося, Шольц зустрінеться з президентом США Джо Байденом у понеділок у Білому домі та, як очікується, обговорить ситуацію з нарощуванням російських військ поблизу України.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Хочемо мирно вирішити конфлікт", - ФРН вчергове відмовилася надати зброю Україні

Німеччина відмовилася надавати Україні зброю, тоді як Сполучені Штати та Велика Британія надіслали озброєння.

У своїй коаліційній угоді лівоцентристська СДПН, Зелені та неоліберальні вільні демократи домовилися про обмежувальну політику щодо експорту зброї, яка не дозволяє постачати зброю в кризові регіони.

+17
Конечно разбаловали) Германия репарации до сих пор не заплатила. Поляки требуют, пора и Украине подключаться)
показати весь коментар
07.02.2022 08:33 Відповісти
+10
285 млн в год. А под какой процент? И сколько ты заработал на воюющей стране, немец клятый?
показати весь коментар
07.02.2022 08:33 Відповісти
+6
На пропитание беженцев потрачено более 6 млрд. Евро Германией за последние 8 лет.....сравнимые вещи

...это пособия допомога оплата жилья коммуналки курсы языковые медстраховка....
показати весь коментар
07.02.2022 08:28 Відповісти
Розбалували.
показати весь коментар
07.02.2022 08:25 Відповісти
Конечно разбаловали) Германия репарации до сих пор не заплатила. Поляки требуют, пора и Украине подключаться)
показати весь коментар
07.02.2022 08:33 Відповісти
А я вважав, що вони нас від комуняк визволяли...
показати весь коментар
07.02.2022 08:38 Відповісти
Козломордый, репарации с Германии, не отменяют репарации с твоей засрахи. Пора бы тебе уже запомнить, что вы, что немцы, тогда были для украинцев оккупантами.
показати весь коментар
07.02.2022 09:01 Відповісти
«Надала»? Тема не раскрыта: подарила? Дала кредиты?
показати весь коментар
07.02.2022 08:44 Відповісти
От так завжди.
Все головне знизу і малесенькими буквами...
показати весь коментар
07.02.2022 08:49 Відповісти
Недавайте им вообще нихрена!!!ты посмотри,попрошайки обнаглели!
показати весь коментар
07.02.2022 12:51 Відповісти
Зато как все завертится Украина будет поставлять Германии в количестве нескольуих миллионов требовательных беженцев))
показати весь коментар
07.02.2022 08:27 Відповісти
может будет, а может и не будет.
точно пока что одно известно - если завертится, много будет похорон по московии
показати весь коментар
07.02.2022 08:32 Відповісти
Балда ты!!!война будет на украинской территории!,и где будет больше похорон???
показати весь коментар
07.02.2022 12:52 Відповісти
Как и 14-м
В московии
Только сейчас будет больше
показати весь коментар
07.02.2022 17:44 Відповісти
Вы же воевать собрались от мала до велика? Да и беженцев можно разместить в более дружественных странах чем Германия
показати весь коментар
07.02.2022 10:26 Відповісти
Германия хорошо принимает хороший социал платит неплохое жилье дает. мы не на зароботки туда приедем а беженцами на полный пансион
показати весь коментар
07.02.2022 17:02 Відповісти
На пропитание беженцев потрачено более 6 млрд. Евро Германией за последние 8 лет.....сравнимые вещи

...это пособия допомога оплата жилья коммуналки курсы языковые медстраховка....
показати весь коментар
07.02.2022 08:28 Відповісти
Посмотрим когда за месяц приедет пару миллионов
показати весь коментар
07.02.2022 08:30 Відповісти
это вам кто сказал, что беженцы втягость?
показати весь коментар
07.02.2022 08:34 Відповісти
При этом только два процента зверушек («беженцев») стали налогоплательщиками (в переводе на понятный язык - начали трудиться, а не сидеть на шее у трудолюбивых немцев)
показати весь коментар
07.02.2022 08:46 Відповісти
С чего все так за немцев переживают
Для них 6 или 26 миллиардов одно и тоже почти
Не хотели бы - не платили
показати весь коментар
07.02.2022 17:50 Відповісти
Ниже статистика. До 6 млрд евро в год. И это только пособие. Я уже молчу про деньги на детей, льготы и неденежная помощь
показати весь коментар
07.02.2022 09:00 Відповісти
https://de.statista.com/statistik/daten/studie/786237/umfrage/ausgaben-fuer-asylbewerber-in-deutschland/ https://de.statista.com/statistik/daten/studie/786237/umfrage/ausgaben-fuer-asylbewerber-in-deutschland/

показати весь коментар
07.02.2022 09:00 Відповісти
285 млн в год. А под какой процент? И сколько ты заработал на воюющей стране, немец клятый?
показати весь коментар
07.02.2022 08:33 Відповісти
это был не кредит, подарок
показати весь коментар
07.02.2022 08:35 Відповісти
где это написано?
показати весь коментар
07.02.2022 22:54 Відповісти
Він заявив, що Німеччина надала Україні 2 мільярди доларів за останні сім років. Джерело:

вот тут
дала не кредитов, а финансовой помощи

ни одна страна Украине кредитов на дает, не помню ни одного случая
исключение москва на подкуп януковича и китай
показати весь коментар
08.02.2022 10:14 Відповісти
это все с его слов. Он для меня не авторитет. Не верю что нам фрицы подарили за красивые глаза 2 мільярди доларів
показати весь коментар
08.02.2022 22:51 Відповісти
До купы.По оценкам СНБО Украины на войну на Донбассе Россия тратит примерно $6 млрд ежегодно ($3 млрд на содержание "республик" и $3 млрд на военные расходы).
показати весь коментар
07.02.2022 08:35 Відповісти
как это "по оценкам", нет разве бюджета расписанного?

по моим оценкам - есть

а по вашим?
показати весь коментар
07.02.2022 08:37 Відповісти
Подробно в: Ціна російської "величі" (мовою оригіналу). 14 червня 2017
показати весь коментар
07.02.2022 08:50 Відповісти
да, возможно
показати весь коментар
07.02.2022 09:03 Відповісти
Шольц німецький соціал-демократ, а вони от такі:
показати весь коментар
07.02.2022 08:39 Відповісти
показати весь коментар
07.02.2022 08:42 Відповісти
😎 За 2021 год работяги из Европы в Украину перечислили около 15-16 $ млрд., Шoльц ты в курсе про это...
показати весь коментар
07.02.2022 08:44 Відповісти
брехня, хер шольц.
показати весь коментар
07.02.2022 08:45 Відповісти
Фашисти зніщили найбільше українців під час окупації і досі не спокутали свою провину перед Україною.
показати весь коментар
07.02.2022 08:55 Відповісти
При чем Украина до Петиных офшоров? Хотя 100 снайперских винтовок он таки за эти деньги купил. Как-никак летальное вооружение.
показати весь коментар
07.02.2022 08:58 Відповісти
Понятно, в случае чего закидаем танки монетами, а залпы ракет - пачками евро. А самолеты будем сбивать немецкими касками, потому что от бомбежки они всё равно не спасут, зато как эффектно получится. Спасибочки, немчики! И вам того же!
показати весь коментар
07.02.2022 08:59 Відповісти
берлінські німаконацисти завше були та й зара є спільниками та союзниками кремляцьких рашонацистів...
показати весь коментар
07.02.2022 08:59 Відповісти
2 млрд это часть суммы за 1941-1944гг,а где военная помощь для защиты от нападения кремлёвского Фюрера?
показати весь коментар
07.02.2022 09:11 Відповісти
Німці провокують украінців до створення ядерноі зброі.А шо , коли житя на кону,яка різниця чим оборонятись.
показати весь коментар
07.02.2022 09:12 Відповісти
Немецкие Шольцы и прочие газпромовские Шрёдеры ведут себя так, как в 1938 году вел себя тайный гитлеровский министр экономики "золотых коронок" Вальтер Функ.
показати весь коментар
07.02.2022 09:13 Відповісти
Такую цифру называть и с помпой для страны с населением в 40млн. чел., лучше бы не позорился. Для группы людей это деньги, но для страны - просто подачка и экономической помощью не пахнет.
показати весь коментар
07.02.2022 09:17 Відповісти
Германия, давая такую финансовую поддержка, поддерживает себя на самом деле... Они и 1 евро не дадут просто так
показати весь коментар
07.02.2022 09:19 Відповісти
Якби 20 мільярдів євро, тоді нормально - а 2 - це просто ні про що. Редіски німці і козли.
показати весь коментар
07.02.2022 09:21 Відповісти
Це нагадує, коли грабіжник прийшов до оселі а сусід приходить і каже, я тобі прийшов кошти позичити.
показати весь коментар
07.02.2022 09:29 Відповісти
по бугалтерії фріців проходить 2 лярди доларів допомоги ,а в Україну попав 1 лярд зелених.Запитання???Скільки допомогли фріци самі собі?
показати весь коментар
07.02.2022 09:42 Відповісти
То, что Вы прислали на прошлой неделе,
Мы давно уже съели!
(с)
показати весь коментар
07.02.2022 10:04 Відповісти
все это ублюдочное немецкое лживое вранье .. это кредиты под свое оборудование.
показати весь коментар
07.02.2022 10:12 Відповісти
Решив построить с Уйлом СП2, вы прекрасно понимали чем это может закончиться.
Ранее вы говорили о какой то гарантии, что СП2 не станет оружием в руках агрессора, что СП2 не заработает в случае агрессии, что он будет работать на половину...
Сейчас риторика совсем другая. Обещать, не значит жениться.
Украина должна отозвать Германию из нормандского формата, как сторону, которая явно представляет интересы врага!
показати весь коментар
07.02.2022 10:44 Відповісти
Шольц поперся до Вашингтону не обговорювати загрозу московського вторгнення до України. Україна їм до сраки. Загроза набагато більша - т.з. російсько-китайський стратегічний союз. У Вашингтоні "нью-рейхсканцлеру" обов"язково нагадають, чим закінчується сидіння одною сракою на двох базарах. Росія застрахувала себе доходами від поставок газу (навіть за дуже дешевими цінами) Китаю на випадок заблокування СП-2. А "нью-рейх" може залишитися ні з чим...
показати весь коментар
07.02.2022 10:59 Відповісти
Если помощь в 2 млрд это больше чем помогали остальные, то остальные можно сказать почти не помогали
показати весь коментар
07.02.2022 11:06 Відповісти
и, тем временем, строила вместе с рашей северные потоки из-за которых мы будем терять 2 ярда баксов в год.
и что значит "выделила"? кредит это не подарок
как выгодно сказать только часть правды.
показати весь коментар
07.02.2022 11:46 Відповісти
где пруф, что нам подарили эти деньги?? впервые слышу... иначе это галимый трындеж.
показати весь коментар
07.02.2022 22:57 Відповісти
При этом украли украинские 3 млрд$ в год за транзит газа- построив трубу в обход
показати весь коментар
08.02.2022 03:17 Відповісти
 
 