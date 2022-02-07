УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
8974 відвідувача онлайн
Новини Коронавірус і карантин
2 048 37

Україна на четвертому місці в Європі за добовою смертністю від COVID-19. ІНФОГРАФІКА

Україна на четвертому місці в Європі за добовою смертністю від COVID-19. ІНФОГРАФІКА

Станом на ранок 7 лютого у світі зареєстрували 1 860 308 нових випадків захворювання на коронавірусну хворобу COVID-19. Померли за добу – 6 353 осіб.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це свідчать дані на Worldometers.

За даними центру, у світі зафіксували 395 981 600 випадків інфікування, з них 1 860 308 за минулу добу.

Від ускладнень, викликаних вірусом, померли вже 5 758 707 осіб, з них 6 353 за минулу добу.

Україна на четвертому місці в Європі за добовою смертністю від COVID-19 01

Побороли хворобу та вилікувалися 314,9 млн осіб.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Україну прибуло 60 тис. курсів препарату "Молнупіравір", призначеного для лікування COVID-19, - Ляшко

У п'ятірці світових лідерів за кількістю заражень COVID-19 – США, Індія, Бразилія, Франція і Велика Британія.

Україна на четвертому місці в Європі за добовою смертністю від COVID-19 02

Україна розташовується на 18-му місці світового рейтингу та на 9-му в Європі. Водночас варто зазначити, що Україна посідає 22-гу позицію серед інших держав за кількістю нових випадків коронавірусу за добу, а серед країн Європи – 11-ту, за летальними випадками за добу Україна - 12-та у світі та 4-та в Європі.

Україна на четвертому місці в Європі за добовою смертністю від COVID-19 03

статистика (2256) коронавірус (19923)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+2
Как вы уже всем надоели!!! поклонники ковидовы!шмурдяка вагон вам в помощь!!! чтобы вы двигались каждый час!
показати весь коментар
07.02.2022 10:47 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Остальные научились "правильно" считать.
показати весь коментар
07.02.2022 09:42 Відповісти
Антиваксери аж зі шкіри лізуть геть, аби Україна на перше місце по цьому показнику вийшла.
показати весь коментар
07.02.2022 10:46 Відповісти
Звичайно у високій смертності винні ті хто не хоче вакцинуватись (при цьому інших не агітують проти вакцинації а говорять що це вибір кожної людини). Те що на початковому етапі захворювання до сімейного лікаря мало хто звертається (вакцинований чи ні нема різниці), потім як іде погіршення до сімейного не дочекаєшся прийому. Дочекавсь прийому тест на ковід і ніякого ефективного лікування. А вже коли у людини ускладнення, швидка і інтенсивна терапія. Ваші байки про антивакцинаторів дедалі стають більш сміхотворними.
показати весь коментар
07.02.2022 12:40 Відповісти
https://pcr.news/korotko/po-dannym-cdc-risk-gospitalizatsii-pri-covid-19-dlya-nevaktsinirovannykh-v-23-raza-vyshe-chem-dlya-v/ Центры по контролю и профилактике заболеваний (CDC, США) опубликовали отчет по заболеваемости COVID-19 и госпитализациям пациентов в возрасте 18 лет и старше в округе Лос-Анджелес, Калифорния. В период с 7 ноября 2021 года по 8 января 2022 года в округе было зафиксировано 422 966 случаев COVID-19; 141 928 (33,6%) пациентов не были вакцинированы. При этом 2,8% невакцинированных были госпитализированы, 0,5% потребовалась интенсивная терапия, 0,2% - механическая вентиляция легких. Для полностью вакцинированных по двухдозовой схеме эти показатели составили 1,0%, 0,12% и 0,05% соответственно; для полностью вакцинированных и получивших бустерную дозу - 0,7%, 0,08% и 0,03%.

В период наблюдения преобладающий штамм сменился с дельты на омикрон. Это сопровождалось ростом заболеваемости и госпитализаций среди всех категорий населения, независимо от вакцинного статуса. Однако среди невакцинированных число случаев инфекции и госпитализаций было в 3,6 и 23,0 раза выше, чем среди полностью вакцинированных и получивших бустер, и в 2,0 и 5,3 раза выше, чем среди полностью вакцинированных.
показати весь коментар
07.02.2022 14:02 Відповісти
Опубліковано : 10 січня 2022 р.
Професор Ехуд Кімрон, завідувач кафедри мікробіології та імунології Тель-Авівського університету та один із провідних ізраїльських імунологів, написав відкритого листа, в якому різко критикує ізраїльське - і навіть глобальне - управління пандемією коронавірусу.

МОЗ, час визнати провал

Зрештою, правда завжди буде розкрита, а правда про політику щодо коронавірусу починає розкриватися. Коли деструктивні концепції руйнуються одна за одною, нічого не залишається, як розповісти експертам, які керували пандемією - ми вам це сказали.

Через два роки ти нарешті розумієш, що респіраторний вірус неможливо перемогти і що будь-яка така спроба приречена на провал. Ви цього не визнаєте, тому що за останні два роки майже не визнали помилок, але ретроспективно видно, що ви з тріском провалилися майже у всіх своїх діях, і навіть ЗМІ вже важко висвітлювати ваш сором .

https://swprs.org/professor-ehud-qimron-ministry-of-health-its-time-to-admit-failure/ https://swprs.org/professor-ehud-qimron-ministry-of-health-its-time-to-admit-failure/

Оригинал письма на иврите : N12 News (6 января 2022 г.)
https://www.mako.co.il/news-columns/2022_q1/Article-dfd99ca599e2e71026.htm https://www.mako.co.il/news-columns/2022_q1/Article-dfd99ca599e2e71026.htm
показати весь коментар
07.02.2022 17:23 Відповісти
Кір є респіраторним вірусом, більш заразним, ніж навіть омікрон. І його непогано контролювали, допоки антиваксери не зробили з України заповідник вірусів. Мені ще кілько років тому місцеві антиваксери Александро і roshenko q з піною у рота доказували, що в 60-х різкого зниження захворюваності на кір добилися виключно санітарними методами. А те, що в 1963 почалася масова вакцинація від кору в США, а в 1968 в Великобританії і в СРСР - то просто співпадіння. Але з початком ковіду вони свої язики сховали десь дуже глибоко.
показати весь коментар
07.02.2022 17:43 Відповісти
Тепер пару слів про сайт, на який Ви посилаєтеся

Swiss Policy Research ( SPR ; до середини травня 2020 року, Swiss Propaganda Research ) https://en.wikipedia.org/wiki/Swiss_Policy_Research#cite_note-1 [1] https://en.wikipedia.org/wiki/Swiss_Policy_Research#cite_note-BR-2 [2] - це веб-сайт, запущений у 2016 році, який описує себе як «незалежну, безпартійну та неприбуткову дослідницьку групу[...]». Хоча редактори сайту невідомі, на сайті стверджується, що «SPR складається з незалежних науковців і не отримує зовнішнього фінансування». https://en.wikipedia.org/wiki/Swiss_Policy_Research#cite_note-3 [3]

Сайт Swiss Policy Research піддавався критиці за поширення https://en.wikipedia.org/wiki/Conspiracy_theory теорій змови, включаючи твердження, що QAnon https://en.wikipedia.org/wiki/QAnon був психотерапевтом https://en.wikipedia.org/wiki/Psychological_operations_(United_States) ФБР https://en.wikipedia.org/wiki/FBI [ https://en.wikipedia.org/wiki/Swiss_Policy_Research#cite_note-4 4] , і теорії, пов'язані з https://en.wikipedia.org/wiki/COVID-19_pandemic пандемією COVID-19 . https://en.wikipedia.org/wiki/Swiss_Policy_Research#cite_note-BR-2 [2] https://en.wikipedia.org/wiki/Swiss_Policy_Research#cite_note-Listicle-5 [5] Німецький громадський мовник https://en.wikipedia.org/wiki/Tagesschau_(German_TV_series) Tagesschau називає SPR інструментом https://en.wikipedia.org/wiki/Propaganda пропаганди . https://en.wikipedia.org/wiki/Swiss_Policy_Research#cite_note-TSDE-6 [6]
показати весь коментар
07.02.2022 17:55 Відповісти
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/labs/pmc/articles/PMC8485578/

Повністю вакцинований заразив 42 людини з яких 3 не вакциновані ці троє тяжко не захворіли на відміну від вакцинованих із яки 5 померло.
показати весь коментар
07.02.2022 19:13 Відповісти
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/labs/pmc/articles/PMC7248591/

Повністю невакцинована спричинила 6284 зараження і 42 смерті.
показати весь коментар
07.02.2022 21:22 Відповісти
(31 грудня 2019 року уряд Китаю офіційно оголосив, що в країні був один випадок пневмонії з невідомою причиною. Протягом наступних тижнів у Південній Кореї до 8 лютого було 24 підтверджених випадки, і з тих пір кількість неухильно зростала. Дуже заразний вірус, відомий як коронавірусна хвороба 2019 (COVID-19), інфікував випадок № 31 у Тегу; вона була першою пацієнткою, пов'язаною з церквою Сінчхонджі. Пізніше кількість справ, пов'язаних із Сінчхонджі, різко зросла. 6 березня 2020 року кількість підтверджених випадків склала 6284, 42 померли. Це дослідження, зібравши епідеміологічні дані про різні випадки зараження COVID-19, виявило, що об'єднання у великі групи призводить до масового зараження, і що пильна увага до особистої гігієни за допомогою носіння масок, гігієнічних рукавичок тощо може запобігти поширення COVID-19. Додаткові епідеміологічні дані та пов'язані з ними дослідження щодо інфекцій COVID-19 у Південній Кореї, ймовірно, підтвердять або трохи змінять цей висновок. Однак це дослідження є значущим тим, що воно наголошує на принципі обережності у профілактиці та лікуванні інфекційних захворювань, а також містить пропозиції щодо політики громадського здоров'я, яка зараз користується великим попитом.)
На підставі цього робить висновок: "Повністю невакцинована спричинила 6284 зараження і 42 смерті." Народ порівняйте https://www.ncbi.nlm.nih.gov/labs/pmc/articles/PMC7248591/
з

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/labs/pmc/articles/PMC8485578/ Кровідобісам в недалекому майбутьньому прийдеться на стелю пальцем показувати і говорити що це доказ що у всьому винні люди які не вакцинуються. Час плине дуже швидко.
показати весь коментар
07.02.2022 21:48 Відповісти
О, як зачепило... Такий любитель точності... А що ж ти забув написати біля свого восилання ось це:

Весь персонал (середній вік: 33 роки; діапазон: 22-48) залишався безсимптомним або з легким перебігом захворювання. Серед пацієнтів (середній вік: 77 років; діапазон: 42-93; середній час від другої дози вакцини до зараження: 176 днів; діапазон: 143-188) вісім захворіли тяжко, шестеро важкохворі та п'ятеро з тяжкохворих померли. (https://www.ncbi.nlm.nih.gov/labs/pmc/articles/PMC8485578/table/t1/ Таблиця ). Популяція пацієнтів була значно старша за персонал, і всі пацієнти мали супутні захворювання: цукровий діабет (n = 9), гіпертонія (n = 16), ішемічна хвороба серця (n = 12), застійна серцева недостатність (n = 7), деменція (n = 5), індекс маси тіла > 30 (n = 8), хронічна ниркова недостатність (n = 11), з яких шість перебували на діалізі. У восьми пацієнтів був ослаблений імунітет.

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/labs/pmc/articles/PMC8485578/
Що, подвійні стандати, пан українеЦ?
показати весь коментар
07.02.2022 23:38 Відповісти
посилання
показати весь коментар
07.02.2022 23:39 Відповісти
І Що це змінює? І так відомо всім що саме люди похилого віку та з супутніми хворобами саме й потрапляють в реанімацію. Ви "вакцину животворну" пхаєте всім підряд без огляду і саме в ній бачите спасіння. Час працює проти ковідобісів. Все більше людей розуміє що ви берхуни. Спочатку брехали про те що вакцина захистить від хвороби потім що шанс захворіти менши далі що хворіють усі але смертність менша. Але вся ваша брехня вилазить як шило з мішка.
А вас це розслідування бісить тому що як би ви його не крутили а все рівно з 42 людей лише 3 невакциновані які хворіли в легкій формі і не померли.
Вам ніякі стандарти не подвіні не потрійні не допоможуть вашу брехню зробити правдою.
показати весь коментар
08.02.2022 12:14 Відповісти
Не бреши.
Спочатку повідомили про те що вакцина захистить від зараження штамами альфа та бета. Потім що шанс зараження штамом дельта у вакцинованих помітно менше, ніж у невакцинованих. Далі що хворіють усі але смертність у вакцинованих значно менша. І це все по результатах випробувань і статданих.
Так що твоя примітивна брехня не пройде.
показати весь коментар
08.02.2022 12:44 Відповісти
Спочатку брехали про те що вакцина захистить від хвороби потім що шанс захворіти менши далі що хворіють усі але смертність менша. Але вся ваша брехня вилазить як шило з мішка.

"

Не бреши.
Спочатку повідомили про те що вакцина захистить від зараження штамами альфа та бета. Потім що шанс зараження штамом дельта у вакцинованих помітно менше, ніж у невакцинованих. Далі що хворіють усі але смертність у вакцинованих значно менша. І це все по результатах випробувань і статданих.
Так що твоя примітивна брехня не пройде."

Ви свою брехню "не випробуваннями" не "статданними" не приховаєте
показати весь коментар
08.02.2022 13:25 Відповісти
Слабуватий у тебе аргумент - "Ви свою брехню не приховаєте".
показати весь коментар
08.02.2022 13:49 Відповісти
Зараз всім відомо що вакцина не захища від зараження. І це загальновизнаний факт чи я помиляюсь?
показати весь коментар
08.02.2022 13:56 Відповісти
Від зараження штамами альфа та бета м-РНК вакцини захищають як і раніше. Проти зараження дельтою десь на 65%, від зарадення омікроном - десь на 50% через 14 днів після другого щеплення, потім поступово знижується.
На сьогодні прибл. 20% захворівших мають омікрон, інші - в основному дельту.
показати весь коментар
08.02.2022 14:21 Відповісти
тобі за агітацію псевдовакцинації платять чи ти просто упоротий ваксер?
показати весь коментар
08.02.2022 13:28 Відповісти
Мені за відстоювання своєї точки зору на Цензорі нічого не платять. Я вважаю, що покищо альтернативи вакцинам в боротьбі з ковідом немає. З твоєї точки зору це "упоротий вакскр", а з моєї - свідомий прибічник класичної медицини.
показати весь коментар
08.02.2022 13:48 Відповісти
Яким чином вакцини переможуть ковід?
показати весь коментар
08.02.2022 14:14 Відповісти
Такий варіант не виключений, але не надто ймовірний., бо надто багато антиваксерів, які до того ж в більшості ще і антимасочники.
показати весь коментар
08.02.2022 14:29 Відповісти
Це відповідь на питання яким чином? (Ну якщо уявити що всі в масках і привиті)
показати весь коментар
08.02.2022 17:41 Відповісти
Так.
показати весь коментар
08.02.2022 18:18 Відповісти
До речі в посиланні всі це зможуть прочитати навіщо мені всю статтю постити?
показати весь коментар
08.02.2022 12:16 Відповісти
Бо просто середньостатистичний вакцинований і вакцинований середнім віком 77 років та ще і на діалізі - то не одне й те саме.
показати весь коментар
08.02.2022 12:46 Відповісти
Всерівно не викрутетесь брехня вона вилізе в будьякому разі і вже вилазить
показати весь коментар
08.02.2022 13:20 Відповісти
то підітрися.
показати весь коментар
08.02.2022 14:30 Відповісти
скільки б ти не срав до мене не липне
показати весь коментар
08.02.2022 17:38 Відповісти
просто на тобі непомітно.
показати весь коментар
08.02.2022 17:42 Відповісти
Тобто сереш?
показати весь коментар
08.02.2022 17:54 Відповісти
Ні. Дивуюся, що ти так легко на роль гівна погодився.
показати весь коментар
08.02.2022 18:17 Відповісти
Копійочка дзень?
показати весь коментар
08.02.2022 18:50 Відповісти
МОЗ вдвічі зменшило термін обов'язкової самоізоляції при Covid-19

У Міністерстві охорони здоров'я оприлюднили нові строки самоізоляції у випадку захворювання чи отримання позитивного тесту на коронавірус. Відтепер обов'язкова самоізоляція становитиме 5 днів, якщо у людини відсутні симптоми хвороби. Про це йдеться на сторінці відомства у .

Експерти МОЗ вирішили суттєво зменшити термін самоізоляції пацієнтів із Covid-19. Тепер достатньо тільки 5-денної ізоляції з дати появи симптомів або отримання позитивного тесту на коронавірус. Основною умовою для виходу «в люди» є відсутність симптомів.

У цьому випадку робити ПЛР-тест для завершення самоізоляції не є обов'язковим. Водночас, якщо минуло менше ніж 5 днів, але хворий має негативний результат ПЛР-тестування, це теж є підставою для завершення самоізоляції.

https://portal.lviv.ua/news/2022/02/07/moz-vdvichi-*********-termin-obov-iazkovoi-samoizoliatsii-pry-covid-19

За це потрібно мабуть дякувати "вакцинації животворній" та адептам на кшталт
показати весь коментар
07.02.2022 21:53 Відповісти
Как вы уже всем надоели!!! поклонники ковидовы!шмурдяка вагон вам в помощь!!! чтобы вы двигались каждый час!
показати весь коментар
07.02.2022 10:47 Відповісти
вакцинація рятує, казав шлюшко...
показати весь коментар
07.02.2022 10:50 Відповісти
 
 