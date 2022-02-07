Україна на четвертому місці в Європі за добовою смертністю від COVID-19. ІНФОГРАФІКА

Станом на ранок 7 лютого у світі зареєстрували 1 860 308 нових випадків захворювання на коронавірусну хворобу COVID-19. Померли за добу – 6 353 осіб.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це свідчать дані на Worldometers.

За даними центру, у світі зафіксували 395 981 600 випадків інфікування, з них 1 860 308 за минулу добу.

Від ускладнень, викликаних вірусом, померли вже 5 758 707 осіб, з них 6 353 за минулу добу.







Побороли хворобу та вилікувалися 314,9 млн осіб.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Україну прибуло 60 тис. курсів препарату "Молнупіравір", призначеного для лікування COVID-19, - Ляшко

У п'ятірці світових лідерів за кількістю заражень COVID-19 – США, Індія, Бразилія, Франція і Велика Британія.

Україна розташовується на 18-му місці світового рейтингу та на 9-му в Європі. Водночас варто зазначити, що Україна посідає 22-гу позицію серед інших держав за кількістю нових випадків коронавірусу за добу, а серед країн Європи – 11-ту, за летальними випадками за добу Україна - 12-та у світі та 4-та в Європі.