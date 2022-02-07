Епідзонування України: рівень захворюваності на COVID-19 у країні перевищений в 15 разів, в 16 областях "червоний" рівень з госпіталізації, - МОЗ. ІНФОГРАФІКА

Міністерство охорони здоров'я оновило інформацію про епідемічні показники у регіонах України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МОЗ.

Так, станом на 7 лютого, в Україні загалом перевищено рівень захворюваності – за норми не більше 75 випадків на 100 тис. населення в країні цей показник становить 1 148. Найвищий рівень захворюваності у Житомирській області (2 105), Хмельницькій області (1 988) та Сумській області (1 975).

За даними за 6 лютого, в Україні загалом перевищено рівень госпіталізації пацієнтів із COVID-19 - 67,4 особи на 100 тис. населення за норми не більше 60 осіб.на 100 тис. населення. Показник рівня госпіталізацій перевищено в 16 областях. Крім того, в Києві та трьох областях перевищено показник динаміки рівня госпіталізацій.

Також в Україні зайнято 40,9% лікарняних ліжок із киснем за норми не більше 65%. Показник завантаженості ліжок з киснем не перевищено в жодному регіоні України.

Станом на 7 лютого 2022 року в Івано-Франківській та Рівненській областях встановлений "червоний" рівень епіднебезпеки, в Києві, Вінницькій, Волинській, Донецькій, Житомирській, Закарпатській, Київській, Луганській, Львівській, Миколаївській, Одеській, Сумській, Тернопільській, Харківській, Херсонській, Хмельницькій, Черкаській, Чернівецькій та Чернігівська областях встановлений "помаранчевий" рівень епіднебезпеки, Дніпропетровська, Запорізька, Кіровоградська та Полтавська області перебувають на "жовтому" рівні.