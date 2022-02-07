УКР
Епідзонування України: рівень захворюваності на COVID-19 у країні перевищений в 15 разів, в 16 областях "червоний" рівень з госпіталізації, - МОЗ. ІНФОГРАФІКА

Міністерство охорони здоров'я оновило інформацію про епідемічні показники у регіонах України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МОЗ.

Так, станом на 7 лютого, в Україні загалом перевищено рівень захворюваності – за норми не більше 75 випадків на 100 тис. населення в країні цей показник становить 1 148. Найвищий рівень захворюваності у Житомирській області (2 105), Хмельницькій області (1 988) та Сумській області (1 975).

Читайте також на "Цензор.НЕТ": За добу в Україні зафіксовано 23 378 нових випадків захворювання на коронавірус. 115 осіб померло, 5 024 - одужало, - МОЗ

За даними за 6 лютого, в Україні загалом перевищено рівень госпіталізації пацієнтів із COVID-19 - 67,4 особи на 100 тис. населення за норми не більше 60 осіб.на 100 тис. населення. Показник рівня госпіталізацій перевищено в 16 областях. Крім того, в Києві та трьох областях перевищено показник динаміки рівня госпіталізацій.

Також в Україні зайнято 40,9% лікарняних ліжок із киснем за норми не більше 65%. Показник завантаженості ліжок з киснем не перевищено в жодному регіоні України.

Станом на 7 лютого 2022 року в Івано-Франківській та Рівненській областях встановлений "червоний" рівень епіднебезпеки, в Києві, Вінницькій, Волинській, Донецькій, Житомирській, Закарпатській, Київській, Луганській, Львівській, Миколаївській, Одеській, Сумській, Тернопільській, Харківській, Херсонській, Хмельницькій, Черкаській, Чернівецькій та Чернігівська областях встановлений "помаранчевий" рівень епіднебезпеки, Дніпропетровська, Запорізька, Кіровоградська та Полтавська області перебувають на "жовтому" рівні.

МОЗ статистика COVID-19 коронавірус
+4
Мені мабуть дуже повезло. Я особисто не знаю жодної людини, яка померла віл ковідної хвороби.
показати весь коментар
07.02.2022 08:42 Відповісти
+1
Ты в маршрутках ездишь? Половина без масок,битком набита,да еще ездят свиньи которые кашляют.Пандемию пройти легко,нужно просто небыть свиньей.Но это не про наших людей.
показати весь коментар
07.02.2022 09:03 Відповісти
+1
Странно а почему при таких показателях только две области в " красной зоне", хотя их судя по всему должно быть минимум 15 -19
показати весь коментар
07.02.2022 09:07 Відповісти
А как добраться до "семейного доктора", например? Рехвормы, понимаешь
показати весь коментар
07.02.2022 09:22 Відповісти
Самокритично.
показати весь коментар
07.02.2022 12:30 Відповісти
Ну тому, що поки "слугам" вигідно так.
показати весь коментар
07.02.2022 09:53 Відповісти
Дак ясно. В "красной зоне" соц нормы по коммуналке нужно умножать на 1,5.. а значит больше выплачивать субсидий. Экономия однако.
показати весь коментар
07.02.2022 11:33 Відповісти
И чо? В метре половина с намордниками на подбородках. Может пора завязывать уже?
показати весь коментар
07.02.2022 09:41 Відповісти
 
 