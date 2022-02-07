УКР
Лукашенко може раптово проінспектувати спільні військові навчання РФ та Білорусі, - держсекретар Радбезу країни Вольфович

Олександр Лукашенко, який захопив владу в Білорусі, може особисто проінспектувати білорусько-російські навчання, що проходять в республіці.

Про це заявив держсекретар Ради Безпеки країни Олександр Вольфович, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Президент нашої країни сказав: "Я сам визначу, коли мені подивитися, як проходять навчання, якщо вважатиму це за потрібне". Знаючи нашого головнокомандувача, він може прийняти рішення в будь-який момент, несподівано для всіх перевірити і подивитися, як виконуються завдання і російськими, і білоруськими військовослужбовцями", - сказав Вольфович.

Вольфович запевняє, що "сьогоднішня перевірка сил реагування Союзної держави – це також один із заходів підготовки для захисту нашої держави". "Навчання мають виключно оборонний характер, на відміну від тих навчань, які відбуваються на території суміжних країн", - переконує він.

"Час вибраний найбільш складний. Взимку завжди складніше проводити маневри, навчання. Це накладає певний відбиток. Планові навчання це добре, але коли проводиться раптова перевірка сил і засобів, більш реально видно картину та готовність військ до виконання своїх завдань", - наголосив держсекретар Радбезу.

"Дуже великі маневри проходять, з відпрацюванням стратегічних перегрупувань на великі відстані, зі створенням угруповань на оперативних напрямках та виконання завдань щодо відображення агресії. Якщо раніше ми не розглядали південний напрямок як загрозу безпеці країни, сьогодні ми виходячи з оцінки військово-політичної, стратегічної обстановки змушені розглядати зокрема й південний напрямок, насамперед для захисту південних рубежів Союзної держави", - стверджує Вольфович.

Втім, ніяких аргументів на користь свої слів він не надає.

Читайте також: Лукашенко пригрозив Києву спільною з РФ воєнною відповіддю у разі наступу ЗСУ на Донбас: Ми тут що, жартуємо на південному кордоні?

Автор: 

армія рф (18832) Білорусь (8085) кордон (4929) Лукашенко Олександр (2695) росія (68027) військові навчання (2818)
Топ коментарі
+6
Инспектор хренов! Голова колгоспу проинспектирует ход учений! Какой инспектор, такая и армия! Белорусские потешные войска конечно моща!😀😀😀
07.02.2022 08:53 Відповісти
+4
Так хай "інспектує"! Головне - хай візьме лопату і викопає в полі окоп А потім "проінспектує" - через скільки часу він наповниться водою Адже саме в тих окопах будуть лежать його солдати коли на дорогах Полісся будуть горіть його танки!
07.02.2022 08:52 Відповісти
+3
Краще б обидва схиблені гвальтівники та вбивці раптово іздохли...
07.02.2022 08:53 Відповісти
В Ла-Манше бульбу на тертюху мыть будет,походу..
07.02.2022 08:53 Відповісти
Проинспектирует, когда ему с Москвы разрешат. Он марионетка, а в Москве кукловоды, как он сам любил говорить.
07.02.2022 08:55 Відповісти
нахрен нам тот Адольфовичь всрался? лучше новость как наш Залужный инспектирует! чи он не собирается воевать?
07.02.2022 09:01 Відповісти
Бешеной собаке сто верст не крюк.
07.02.2022 09:02 Відповісти
эксперты и аналитики считают , что Лукашенко может неожиданно пойти поссерить и даже пукнуть
07.02.2022 09:05 Відповісти
Ему могут кацапы разрешить проинспектировать ,поле картофельное где гадят кацарылые вояки.Не больше.
07.02.2022 09:16 Відповісти
лука мудіщєв - загроза всесвіту.
07.02.2022 09:19 Відповісти
07.02.2022 09:31 Відповісти
)))друзі прикривають друга, граючого в тетріс, коли кацапи аж пердять від натуги.
07.02.2022 09:57 Відповісти
Не вижу никакой разницы, между его инспектированием и тем, что может высраться на стол в своем кабинете. Один и тот же результат.
07.02.2022 09:35 Відповісти
Та они Орлан уже сбили) инспекторы)
07.02.2022 09:37 Відповісти
Рідкісний довбо...
Воно залюбки кине білорусів у війну.
07.02.2022 09:42 Відповісти
https://twitter.com/FpfpDBcvSrP8yZQ @FpfpDBcvSrP8yZQ

Дружбан Лукашенко обізвав ЗЕленського "безголовим, аморфним, у якої немає стрижня".

Подякував найвеличнішому поцрєоту в косоворотці за злив "вагнерівців".

І тиша.

Потерпілий, Кулеба, дЄрмоохфіс, Мандєль, Арахамія, служки, сосни корабельні , 73% всі ми преЗЕденти, ані пари з уст.
07.02.2022 09:43 Відповісти
 
 