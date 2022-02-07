Понад 500 років тому вийшла перша в світі друкована книжка українського автора
Український учений Юрій Дрогобич у Римі 7 лютого 1483-го видав книжку "Прогностична оцінка поточного 1483 року". Це перша відома друкована книжка українського автора.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Gazeta.ua.
Учений епохи Відродження, освітній діяч, поет, філософ, астроном Юрій Михайлович Донат-Котермак народився 1450 року в Дрогобичі. Вступив до Яґеллонського університету в Кракові. Вивчав медицину й вільні мистецтва в Болонському університеті, де став доктором філософії і медицини. Ректор Болонського університету медицини й вільних мистецтв, професор і віцеканцлер Істрополітанської академії у Братиславі, професор Яґеллонського університету в Кракові. Серед його студентів був майбутній видатний астроном Миколай Коперник.
"Прогностична оцінка поточного 1483 року" - це астрологічний календар. На основі аналізу взаємного розташування небесних світил і оцінки різних небесних явищ автор робить передбачення про земні події. Юрій Дрогобич турбується за долю людського роду, оспівує розум, який людину "звеличує над світом", дає їй "могутню владу".
У трактаті автор подає також відомості з різних природничих наук. Зокрема визначено з точністю до години й хвилини час двох майбутніх місячних затемнень і фаз Місяця впродовж усього року, подано певні вказівки про видимий рух планет. Юрій Дрогобич описує розташування Сонця, Місяця і зірок у Константинополі, Кафі, Вільнюсі й Москві, містах князівства Литовського й у всій Малій Азії. У розділі "Про становище Польщі" він підкреслює, що Львів і Дрогобич належать не до Польщі, а до Русі, під якою розуміє Руське Королівство - колишні володіння галицько-волинського короля Данила.
У бібліотеках Парижа збереглися копії двох астрологічних трактатів Юрія Дрогобича, а в Баварській державній бібліотеці в Мюнхені - його прогноз на 1478 рік. Ці праці свідчили про ґрунтовну обізнаність ученого з античною і середньовічною літературою.
Ну не як не улус орди , мокши останній ясир заплатили за часів петьки 1
а вы написали, с вики когда перешли под Литовию.
да кстати и после этого выплаты дани продолжались...
учите историю, господа украинцы
Так що вчи сам історію
(если бы не кацапы, Украина до сих пор была бы Киевская Русь-европейская Держава)
Юрий Дрогобыч считается первым среди восточнославянских мыслителей автором печатного произведения, изданного на латыни, а также первым известным доктором https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BD%D0%B0 медицины , получившим учёную степень в европейском университете и происходившим из https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%81%D0%B8%D0%BD%D1%8B_(%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8D%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%BC) Руси .
Учился в Кракове, книгу издал в Риме ...
А "подчеркивает, что Львов и Дрогобыч принадлежат не к Польше, а к Руси, под которой понимает Русское Королевство" - вообще ни в какие ворота.
Мы все с удовольствием почитаем гениальные решения.
Первая датированная печатная книга появилась на московии лишь в 1564
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BB_(%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B0,_1564)#:~:text=%C2%AB%D0%90%D0%BF%D0%BE%CC%81%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BB%C2%BB%201564%20%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0%20(%C2%AB,%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%BC%20%D0%A4%D1%91%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%BC%20%D0%B8%20%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BC%20%D0%9C%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%86%D0%B5%D0%BC.
гы
да и кстати подумайте, что за селение было Манкерман
на то она и история, наука субъективная, хотя должна основывается на фактах, но это в теории
Кстати, а почему 300 летие России никто не отмечал в ноябре 2021 года?!
Могли бы памятник Петру 1 из гамна слепить хотя бы в честь такого "знаменательного" события.
300 лет Российской Империи.
причем тут Русь и её народы ?