Понад 500 років тому вийшла перша в світі друкована книжка українського автора

Український учений Юрій Дрогобич у Римі 7 лютого 1483-го видав книжку "Прогностична оцінка поточного 1483 року". Це перша відома друкована книжка українського автора.

Учений епохи Відродження, освітній діяч, поет, філософ, астроном Юрій Михайлович Донат-Котермак народився 1450 року в Дрогобичі. Вступив до Яґеллонського університету в Кракові. Вивчав медицину й вільні мистецтва в Болонському університеті, де став доктором філософії і медицини. Ректор Болонського університету медицини й вільних мистецтв, професор і віцеканцлер Істрополітанської академії у Братиславі, професор Яґеллонського університету в Кракові. Серед його студентів був майбутній видатний астроном Миколай Коперник.

"Прогностична оцінка поточного 1483 року" - це астрологічний календар. На основі аналізу взаємного розташування небесних світил і оцінки різних небесних явищ автор робить передбачення про земні події. Юрій Дрогобич турбується за долю людського роду, оспівує розум, який людину "звеличує над світом", дає їй "могутню владу".

У трактаті автор подає також відомості з різних природничих наук. Зокрема визначено з точністю до години й хвилини час двох майбутніх місячних затемнень і фаз Місяця впродовж усього року, подано певні вказівки про видимий рух планет. Юрій Дрогобич описує розташування Сонця, Місяця і зірок у Константинополі, Кафі, Вільнюсі й Москві, містах князівства Литовського й у всій Малій Азії. У розділі "Про становище Польщі" він підкреслює, що Львів і Дрогобич належать не до Польщі, а до Русі, під якою розуміє Руське Королівство - колишні володіння галицько-волинського короля Данила.

У бібліотеках Парижа збереглися копії двох астрологічних трактатів Юрія Дрогобича, а в Баварській державній бібліотеці в Мюнхені - його прогноз на 1478 рік. Ці праці свідчили про ґрунтовну обізнаність ученого з античною і середньовічною літературою.

+12
1483 рік! До спалення першої книгодрукарні на Мосві - більше 80-ти років
07.02.2022 09:03 Відповісти
+12
А на мокшанских болотах в это время жабы квакали...
07.02.2022 09:14 Відповісти
+7
А 400 років потому Лєнін придумав Україну і українців...
07.02.2022 09:09 Відповісти
07.02.2022 09:03 Відповісти
Слава Україні !
07.02.2022 09:07 Відповісти
Героям Слава!
07.02.2022 09:33 Відповісти
А 400 років потому Лєнін придумав Україну і українців...
07.02.2022 09:09 Відповісти
07.02.2022 10:12 Відповісти
какой древний народ...
07.02.2022 09:10 Відповісти
Такі да а мокшані в цей час хана орди славили і ясир йому платили 😜
показати весь коментар
07.02.2022 10:08 Відповісти
Как вы думаете, в какой улус входил Киев?
07.02.2022 10:28 Відповісти
Близько https://uk.m.wikipedia.org/wiki/1362 1362 року Київське князівство після битви під Синіми Водами звільнилося з під влади Золотої Орди і перейшло під контроль https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B5_%D0%BA%D0%BD%D1%8F%D0%B7%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%9B%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B5 Великого князівства Литовського (з https://uk.m.wikipedia.org/wiki/1398 1398 року держава називалась Велике князівство Литовське, Руське і Жемайтійське). Воно увійшло до його складу як https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B0%D0%BB васальне князівство.
Ну не як не улус орди , мокши останній ясир заплатили за часів петьки 1
07.02.2022 10:37 Відповісти
ну вы глубже копните, с какого года ?
а вы написали, с вики когда перешли под Литовию.

да кстати и после этого выплаты дани продолжались...

учите историю, господа украинцы
07.02.2022 10:41 Відповісти
Ми за 1450 рік , той що у статті Друге питання хто із князів на теренах нинішньої України їздили получати ясир на правління в орду після 1362 року і скільки було переписів населення на теренах нинішньої України ордой , як у мокшанів , що означає про входження даної території в орду ?
Так що вчи сам історію
07.02.2022 11:01 Відповісти
Да, за отобранные у Орды земли, ВКЛ,во избежание конфликтов, согласилось платить часть дани собранной с этих земель Орде.После поражения Тохтамыша от Тимура,ВКЛ приняло к себе много татар т.з.,,липок,,впоследствии принявших христианство.Многие из них стали знатью ВКЛ,а позже Речи Посполитой. Среди них -великий Украинско,-татарский писатель Ф.М.Достоевский,предки которого,(по отцовской линии), были польско -украинской православной шляхтой . Дед Дастоевского был православным священником и имел приход на территории современной Винницкой области.Но вонючие брюквоеды-кацапы, все заграбастали как всегда себе,как и Булкакова,Чехова,Чайковского,Ш.олохова и много-много других
07.02.2022 11:22 Відповісти
Извиняюсь,не дед,а прадед был священником .
07.02.2022 11:24 Відповісти
А на мокшанских болотах в это время жабы квакали...
07.02.2022 09:14 Відповісти
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=229177009422827&set=p.229177009422827&type=3&av=100069915886888&eav=AfbVp8BbbFnM561wj7Nr5dS1j59b2L2q-El_ZN32eVDa41kqnFcBGXtBCtPmIgkIG0w&__cft__[0]=AZVEYUDAWmhTkrVudHVwe5JJnd2a_hnm2CA0gj992KOp3c8BVIsPh5ZU0OaVFaGxYi7Lj4KTJkXZ3mOU2bosjcnQ9bnU_lcRqEMqOeocpLoa0CA1dJQnAl51hI28f4mxRppzXe1wG3xmZKttBww069AklopP7i4iI30Qr6qLJnqBWA&__tn__=R]-R Украинцы наши младшие братья
07.02.2022 09:20 Відповісти
в двух "Википедиях"(украинской и руской) страна указана - Польское Королевство...
07.02.2022 09:55 Відповісти
после того как в 1169 году мокшанский князь Андрей Боголюбский уничтожил Киев, Киевская Русь вошла в Княжество Литовское а затем в Речь Посполиту!
(если бы не кацапы, Украина до сих пор была бы Киевская Русь-европейская Держава)
07.02.2022 10:17 Відповісти
Магистр Георгий Дрогобыч из Руси, также - Юрий Михайлович Донат, он же - Юрий Михайлович Котермак (https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA лат. Georgius Drohobicz de Russiahttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D1%80%D0%B8%D0%B9_%D0%94%D1%80%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B1%D1%8B%D1%87#cite_note-2 [2] , https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA укр. Юрій Дрогобич, https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA польск. Jerzy Kotermak Drusianus, https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%8F%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA итал. Giorgio da Leopoli); https://ru.wikipedia.org/wiki/1450 ок. 1450 , https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B1%D1%8B%D1%87 Дрогобыч , https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%B2%D0%BE%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE Русское воеводство , https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_(1385%E2%80%941569) Королевство Польское - https://ru.wikipedia.org/wiki/4_%D1%84%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8F 4 февраля https://ru.wikipedia.org/wiki/1494 1494 , https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B2 Краков , https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_(1385%E2%80%941569) Королевство Польское ) - https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B8%D1%8F галицкий https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3 астролог , https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%80%D0%B0%D1%87 врач , https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%BE%D1%84 философ , https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BE%D1%84%D0%B8%D0%BB библиофил и гуманист эпохи Возрождения; происходил из https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%8C Червонной Руси , входившей в ту пору в https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_(1385%E2%80%941569) Королевство Польское . Предположительно, Котермак поддерживал связи с нюрнбергским кружком гуманистов и, возможно, был одним из преподавателей https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%BA,_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9 Николая Коперника в Кракове. С https://ru.wikipedia.org/wiki/1481 1481 по https://ru.wikipedia.org/wiki/1482_%D0%B3%D0%BE%D0%B4 1482 год - ректор https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82 Болонского университета . C https://ru.wikipedia.org/wiki/1488_%D0%B3%D0%BE%D0%B4 1488 года - https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%BE%D1%80 профессор https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82 Краковского университета .

Юрий Дрогобыч считается первым среди восточнославянских мыслителей автором печатного произведения, изданного на латыни, а также первым известным доктором https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BD%D0%B0 медицины , получившим учёную степень в европейском университете и происходившим из https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%81%D0%B8%D0%BD%D1%8B_(%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8D%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%BC) Руси .
07.02.2022 09:56 Відповісти
Почему многим выдающимся украинцам не нашлось места в Украине?
Учился в Кракове, книгу издал в Риме ...
А "подчеркивает, что Львов и Дрогобыч принадлежат не к Польше, а к Руси, под которой понимает Русское Королевство" - вообще ни в какие ворота.
07.02.2022 10:01 Відповісти
Паравоз ты тупой,больше не пиши,а то все видят твою тупость!
07.02.2022 10:20 Відповісти
Если считаешь себя умным, высказывай свои умные мысли!
Мы все с удовольствием почитаем гениальные решения.
07.02.2022 10:43 Відповісти
а, тобто не австрійський генштаб, а римський придумав українців...
07.02.2022 10:14 Відповісти
а на мокшанских болотах первую книгу напечатают лишь через 80 лет:
Первая датированная печатная книга появилась на московии лишь в 1564
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BB_(%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B0,_1564)#:~:text=%C2%AB%D0%90%D0%BF%D0%BE%CC%81%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BB%C2%BB%201564%20%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0%20(%C2%AB,%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%BC%20%D0%A4%D1%91%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%BC%20%D0%B8%20%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BC%20%D0%9C%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%86%D0%B5%D0%BC.
07.02.2022 10:23 Відповісти
Вы разделяете Киевскую Русь и Московскую, Галичскую, Владимирскую, Рязанскую ?

гы
07.02.2022 10:34 Відповісти
Русь була лише Київська. Все інше - вигадки кацапів. (Горних Оленів)
07.02.2022 11:03 Відповісти
собственно говоря и киевской не было (это понятие ввели в 1939г. - думаю в политике СССР было разделение народов - управлять проще), я просто привел пример, как можно именовать различные общины одного происхождения.

да и кстати подумайте, что за селение было Манкерман
07.02.2022 11:37 Відповісти
В.О.Ключевский считал,что история т.з.Киевской Руси закончилась со смертью Ярослава Мудрого и разделом Руси на 5 княжеств между сыновьями. Некоторые историки считают этой датой Любечский сЪезд князей,созванный Владимиром Мономахом. Ни одного князя с залесья там не было,потому,что к этому времени там не было никаких княжеств. Ростово-Суздальское -было обыкновенной ,,прикармией,,куда Киевские князья ссылали неугодных роственников Первое появилось в 1127 году т.з.Муромское в результате раздела Черниговского между Ольговичами .Впоследствии стол перенесли в Рязань.Но подавляющее большинство историков 19-20вв. считают ,,концом,,Руси ,смерть великого князя Киевского Мстислава С этого момента началась история УДЕЛЬНЫХ княжеств, Но до образования П-Залесского,Тверского,,а тем более Московского оставлись еще долгие150 лет. Никакого отношения эти улусы Золотой Орды к Руси не имели. Все они были созданы после нашествия Батыя Чингизидами, о чем говорит вся топонимика этих городов и княжеств. Учите истоию,а не читайте сказки Шувалова и Шлецера с Миллером
07.02.2022 11:53 Відповісти
с историей как всегда, как хочешь можно повернуть
на то она и история, наука субъективная, хотя должна основывается на фактах, но это в теории
07.02.2022 10:37 Відповісти
За 200 лет до возникновения какой то там России!
Кстати, а почему 300 летие России никто не отмечал в ноябре 2021 года?!
Могли бы памятник Петру 1 из гамна слепить хотя бы в честь такого "знаменательного" события.
07.02.2022 10:50 Відповісти
вы опять не верно пишите...
300 лет Российской Империи.

причем тут Русь и её народы ?
07.02.2022 11:29 Відповісти
путь проповедника, мучителен и тяжек...
07.02.2022 11:45 Відповісти
нести правду людям - моя задача.
07.02.2022 11:52 Відповісти
Но пока ты несешь бред! Подтяни историю, ты слаб в ней.
07.02.2022 11:57 Відповісти
07.02.2022 12:08 Відповісти
Він мав на увазі указ петьки 1 про перейменування Московії на расісю , як раз 300 років
07.02.2022 12:02 Відповісти
 
 