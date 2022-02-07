Понад 500 років тому вийшла перша в світі друкована книжка українського автора

Український учений Юрій Дрогобич у Римі 7 лютого 1483-го видав книжку "Прогностична оцінка поточного 1483 року". Це перша відома друкована книжка українського автора.

Учений епохи Відродження, освітній діяч, поет, філософ, астроном Юрій Михайлович Донат-Котермак народився 1450 року в Дрогобичі. Вступив до Яґеллонського університету в Кракові. Вивчав медицину й вільні мистецтва в Болонському університеті, де став доктором філософії і медицини. Ректор Болонського університету медицини й вільних мистецтв, професор і віцеканцлер Істрополітанської академії у Братиславі, професор Яґеллонського університету в Кракові. Серед його студентів був майбутній видатний астроном Миколай Коперник.

"Прогностична оцінка поточного 1483 року" - це астрологічний календар. На основі аналізу взаємного розташування небесних світил і оцінки різних небесних явищ автор робить передбачення про земні події. Юрій Дрогобич турбується за долю людського роду, оспівує розум, який людину "звеличує над світом", дає їй "могутню владу".

У трактаті автор подає також відомості з різних природничих наук. Зокрема визначено з точністю до години й хвилини час двох майбутніх місячних затемнень і фаз Місяця впродовж усього року, подано певні вказівки про видимий рух планет. Юрій Дрогобич описує розташування Сонця, Місяця і зірок у Константинополі, Кафі, Вільнюсі й Москві, містах князівства Литовського й у всій Малій Азії. У розділі "Про становище Польщі" він підкреслює, що Львів і Дрогобич належать не до Польщі, а до Русі, під якою розуміє Руське Королівство - колишні володіння галицько-волинського короля Данила.

У бібліотеках Парижа збереглися копії двох астрологічних трактатів Юрія Дрогобича, а в Баварській державній бібліотеці в Мюнхені - його прогноз на 1478 рік. Ці праці свідчили про ґрунтовну обізнаність ученого з античною і середньовічною літературою.