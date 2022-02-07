Американські інструктори провели навчання з медиками ЗСУ: відпрацьовували дії у разі масових поранень

Американські військові медики поділилися досвідом із українськими колегами. Навчання відбулись у Луганській області. Відпрацьовували дії під час масових уражень, а також моделювали різні ситуації в умовах бойових дій.

Військовослужбовиця Збройних сил України Вікторія — бойовий медик. Вдома на Хмельниччині на неї чекають дворічний син та мама. У зоні проведення операції Об'єднаних сил (ООС) разом із чоловіком вона надає медичну допомогу пораненим. За п'ять років служби Вікторія багато чого побачила, повідомляє "Дом", передає Цензор.НЕТ.

"Були і двохсоті, і трьохсоті були. І уламкові були, і мінно-вибухові. БМП підірвалося на мінно-вибуховому. І там було два трьохсотих і один двухсотий — механік-водій. Механіка-водія там не врятували, бо там не було половини тіла, вирвані легені, і 90% було опіків. А трьохсоті — з ними все добре. Вони живуть далі, все добре", — розповіла Вікторія.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Інформація про те, що РФ доправляє до кордону з Україною кров та медичні матеріали - не відповідає дійсності, - заступник глави Міноборони Маляр

Свої навички та знання Вікторія, як і решта медиків, постійно розвиває та вдосконалює. Сьогодні з'явилася можливість повчитися у американського колеги, який має досвід у Сирії та Іраку. Скай Барклі родом із Південної Кароліни. 35-річний чоловік чотири роки служив у морській піхоті, але через аварію змушений був залишити службу, і вирішив, що допомагатиме людям. Під час подій в Іраку та Сирії він бачив щодня сотні поранених.

"Ми його упаковуємо повністю в термоковдру, закриваємо ноги, і лишаємо доступ, щоб можна було внутрішньовенно, якщо ми його капаємо", — розповіла про свої дії під час навчань Вікторія.

Підготовку українських військових медиків Скай Барклі оцінив високо.

"Дуже приємно бачити в Україні армію, в якій так добре підготовлені медичні працівники. І коли я приїхав сюди, почав говорити з медичними працівниками, то сказав собі: ого, вони справді по-справжньому підготовлені. І буквально те, що ми можемо тут робити, — просто продовжувати їхню практичну підготовку, виходячи з того, що вони знають", — прокоментував медик громадської організації "Тут надія" Скай Барклі.

На навчаннях розібрали, як діяти у разі масових поранень, як сортувати людей та кому насамперед допомагати, як використовувати підручні засоби, якщо закінчилися перев'язувальні матеріали.

"По-перше, спілкуєшся з людьми, а тим паче якщо знаєш, що вони приїхали до нас щось нас навчити і подивитися, що ми вміємо. І, по-друге, психологічно трошки розрядка йде", — поділилася військовослужбовця ЗСУ Оксана.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": "Понад 80 тонн солідарності. Буде ще більше!", - США про чергову партію військової допомоги Україні. ФОТОрепортаж

"Вони корисні для того, щоб хлопці з солдатами, наприклад, знали, що можна робити в такому випадку, як допомогти, коли бувають різні ситуації. В мене була в цьому році така ситуація. Хлопці все правильно зробили, допомогли, я надала допомогу, остався живий, все добре", — додала військовослужбовиця ЗСУ Наталя.