"США та Велика Британія вигадали загрозу нападу Росії на Україну, щоб відродити свій імідж після афганського провалу", - МЗС РФ

Міністерство закордонних справ Російської Федерації переконує, що нібито США та Великобританія вигадали загрозу нападу Росії на Україну.

Про це у своєму Telegram-каналі написала офіційний представник МЗС Росії Марія Захарова, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Час іде, Росія на Україну не нападає. Розрахунок британців, які замовили цю "музику" США і приєдналися до них, зрозумілий: самі вигадали "російську загрозу", самі зібралися на "героїчну" боротьбу з нею, щоб потім зробити провокацію і голосно оголосити про свою "перемогу". Тут тобі і можливість відвернути увагу від своїх політичних криз, і шанс злити мільярди на озброєння "незміцнілих демократій", і спосіб відродити імідж "непереможних" після афганського провалу", - заявила Захарова.

"Щодо Євросоюзу, то ми, власне, і не сумнівалися, що він не є об'єктивною стороною в українському конфлікті. Відстоює свою сферу впливу, застовблену ще у 2013 р., коли у Брюсселі, не гребуючи коштами та переступивши через заперечення законного уряду країни, відчайдушно продавлювали асоціацію України з Євросоюзом. Щоправда, до єсовського клубу Україну так і не взяли. І, певне, нескоро візьмуть. А після нинішнього західного перфомансу не візьмуть взагалі в жодне пристойне утворення — кому потрібна країна, на яку "ось-ось нападе Росія"? Підмогли натівці українцям по-ведмежому", - додала вона.