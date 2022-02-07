"США та Велика Британія вигадали загрозу нападу Росії на Україну, щоб відродити свій імідж після афганського провалу", - МЗС РФ
Міністерство закордонних справ Російської Федерації переконує, що нібито США та Великобританія вигадали загрозу нападу Росії на Україну.
Про це у своєму Telegram-каналі написала офіційний представник МЗС Росії Марія Захарова, повідомляє Цензор.НЕТ.
"Час іде, Росія на Україну не нападає. Розрахунок британців, які замовили цю "музику" США і приєдналися до них, зрозумілий: самі вигадали "російську загрозу", самі зібралися на "героїчну" боротьбу з нею, щоб потім зробити провокацію і голосно оголосити про свою "перемогу". Тут тобі і можливість відвернути увагу від своїх політичних криз, і шанс злити мільярди на озброєння "незміцнілих демократій", і спосіб відродити імідж "непереможних" після афганського провалу", - заявила Захарова.
"Щодо Євросоюзу, то ми, власне, і не сумнівалися, що він не є об'єктивною стороною в українському конфлікті. Відстоює свою сферу впливу, застовблену ще у 2013 р., коли у Брюсселі, не гребуючи коштами та переступивши через заперечення законного уряду країни, відчайдушно продавлювали асоціацію України з Євросоюзом. Щоправда, до єсовського клубу Україну так і не взяли. І, певне, нескоро візьмуть. А після нинішнього західного перфомансу не візьмуть взагалі в жодне пристойне утворення — кому потрібна країна, на яку "ось-ось нападе Росія"? Підмогли натівці українцям по-ведмежому", - додала вона.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Продолжаются новости образования. Учительницу уволили за чтение старшеклассникам Хармса и Введенского, потому что они «враги народа»
В питерской гимназии уволили учительницу Серафиму Сапрыкину за то, что она читала школьникам стихи Даниила Хармса и Александра Введенского, умерщвленных советской диктатурой
Урок, на котором десятиклассники услышали стихи «пособников фашистов» и «врагов народа», уступил молодому педагогу-организатору учитель по обществознанию. А началось с того, что в школе «провисал литературный сектор», и заведующую библиотекой искали днем с огнем.
можно даже активние возрождать
ПС. Почитай, хотя-бы, Шевченко, который жил задолго до "совдепии" и прозрей. Как будто сейчас он всё пишет. Совдепия...
Председатель КНР Си Цзиньпин и его супруга Пэн Лиюань в субботу устроили банкет в Золотом зале Дома народных собраний в честь почетных гостей со всего мира, которые присутствовали на церемонии открытия зимних игр.
Что характерно великий геостратег не был приглашен на мероприятие или побоялся.
http://russian.people.com.cn/n3/2022/0206/c31521-9953346-5.html банкет СИ
Російському цинізму нема меж.