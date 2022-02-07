Криза у відносинах з РФ загострила проблему енергетичної безпеки на європейському ринку, - Боррель

Енергетична безпека завжди мала велику геополітичну вагу, тож поточна криза у відносинах між ЄС і Росією гостро поставила перед Євросоюзом питання щодо безпеки постачання газу на європейський ринок.

Про це йдеться у блозі високого представника ЄС Жозепа Борреля, який у неділю ввечері був оприлюднений на сайті Європейської служби зовнішніх дій, перед початком Енергетичної Ради ЄС-США у Вашингтоні, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"В умовах важкої кризи, через яку ми наразі проходимо (у відносинах. - Ред.) з Росією, це питання (енергетичної безпеки. - Ред.) перетворюється не лише у проблему ціни, але також у справу, що пов’язана із безпекою постачання. Енергетична політика завжди посідала важливе місце у відносинах між ЄС і Росією: понад 40 відсотків імпорту газу ЄС отримує від Росії, і близько 60 відсотків доходів від імпорту надходять у Росію з ЄС", - зауважив високий представник Євросоюзу.

Він нагадав, що Росія в минулому вже використовувала постачання енергії з політичною метою. Протягом минулих тижнів, при тому, що Росія дотримується контрактних зобов’язань, російський "Газпром", який повністю знаходиться у державній власності, відмовився надіслати додаткове постачання для поповнення газових сховищ, що створило подальшу знервованість на європейському ринку.

Ця обставина, а також сплеск енергетичних цін внаслідок глобального дисбалансу між попитом та пропозицією, мала важкі наслідки для європейської економіки. За словами високого представника ЄС, ціни на газ ЄС наразі є від шести до десяти разів вищими, ніж вони були ще рік тому. Це, своєю чергою, чинить високий тиск на європейський ринок електроенергії, що вже призвело до різкого зростання рівня інфляції в ЄС наприкінці 2021 року. Якщо ціни на енергію залишатимуться високими упродовж 2022 року, це може серйозно вплинути на динаміку економічного відновлення після кризи, що була викликана пандемією COVID-19.

Крім того, він зауважив, що ЄС буде прагнути зменшувати обсяг імпорту газу з Росії, оскільки поточні інвестиції в "зелену трансформацію" економіки дозволяють не лише досягати кліматичних цілей, але й скорочувати стратегічну залежність від імпортованих вуглецевих енергоносіїв.

"Упродовж минулих років, Росія посилила свою стійкість проти економічних санкцій, шляхом збільшення власних валютних резервів. Це більше, ніж ми зробили для розвитку нашої спроможності відповісти на потенційне переривання у постачанні газу. Ми маємо негайно зважити на розвиток стратегічного газового резерву ЄС, та на можливість спільної закупівлі газу, як це вже пропонувала Єврокомісія. Це дозволить підвищити безпеку для всіх за доволі помірковану ціну", - сказав Боррель.

"Енергетика завжди була серед найбільш важливих геополітичних питань. Після того, як криза з Росією спричинила високі ціни та виклики у постачанні газу, вона перетворилися на ключову тему нашого порядку денного. Нам необхідно відповісти на короткостроковий тиск, дотримуючись нашої довгострокової мети переходу до нульового показника викидів. Енергетична Рада ЄС-США у Вашингтоні прискорить трансатлантичне співробітництво на цьому фронті", - наголосив високий представник ЄС.

