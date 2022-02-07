ЄС та США готові оперативно реалізувати "всеосяжний пакет санкцій" проти РФ, - прем'єрка Естонії Каллас

Прем'єр-міністр Кая Каллас розповіла, що може статися, якщо Кремль відмовиться від діалогу та зробить вибір на користь військової ескалації.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ERR.

"Європейський союз та США підготували всеосяжний пакет санкцій, який ми готові оперативно реалізувати", - заявила вона в розмові з президентом Франції Макроном.

За її словами, Росія має зробити конкретні кроки для зниження напруженості.

"Україна, Франція, Німеччина та Росія знову зустрічаються в Нормандському форматі - це важливо для тиску на Росію за допомогою дипломатії, щоб вона відмовилася від військової загрози. Ми сподіваємося побачити прогрес у реалізації Мінських угод та підтримуємо зусилля Франції у цьому напрямку", - зазначила Каллас.

