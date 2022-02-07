УКР
Макрон хоче домовитися з Путіним, щоб стати героєм, який запобіг нападу на Україну, - Politico

Президент Франції Емманюель Макрон дуже ризикує, називаючи себе світовим лідером, який може провести правильно переговори та укласти мирну угоду щодо українсько-російського конфлікту з президентом Росії Володимиром Путіним.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ZN.UA, про це повідомляє Politico.

Як зазначається, що "якщо йому це вдасться, він стане героєм, який запобіг нападу на Україну і повернув Європі статус великого дипломата, і все це якраз до президентських виборів у Франції у квітні".

Підігріваючи очікування прориву, французькі ЗМІ останніми днями були повні порівнянь з колишнім президентом Ніколя Саркозі, який успішно виступив посередником у конфлікті між Росією та Грузією у 2008 році.

З іншого боку, француз, який намагається йти в ногу з Путіним, змушує багато країн у регіоні й за його межами вкрай нервувати. Макрон уже натякає, що західним країнам, можливо, доведеться піти на компроміс із Росією, а будь-який натяк на поступки Москві погано проявить себе в столицях країн НАТО, які вважають, що Путін відступить лише перед демонстрацією сили та збільшенням постачання зброї в Україну.

У газетному інтерв'ю перед від'їздом до Москви Макрон зайняв поступливу позицію щодо Путіна. Він сказав Journal du Dimanche, що для Росії "правомірно" порушувати власні питання безпеки, і наполягав на тому, що кінцевою метою Путіна було не завоювання України, а перекалібрування її відносин із НАТО та ЄС. Макрон сказав, що європейським країнам необхідно знайти "новий баланс", поважаючи при цьому інтереси Росії у сфері безпеки, хоча він не зовсім ясно дав зрозуміти, що це означає.

При цьому у Києві побоюються, що Макрона змусять здатися відповідно до Мінського протоколу 2015 року, який мав покласти край бойовим діям на сході України за дипломатичної участі Франції та Німеччини. Українці побоюються, що Путін отримає підтримку Заходу, оголосивши місцеві вибори та надавши якогось "особливого статусу" — фактично автономії — непідконтрольним уряду районам Донецька та Луганська. Тоді це може дати російським довіреним особам право вето на рішення, що приймаються у Києві.

Крім нюансів Мінських протоколів, Макрон вірить, що особисті переговори можуть вивести ситуацію із глухого кута.

"Макрон вважає, що прямий фізичний контакт може допомогти краще зрозуміти один одного, докопатися до суті речей ", - сказав П'єр Селлаль, колишній посол Франції в ЄС. "Але не факт, що він досягне своєї мети".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Макрон хоче виробити з Путіним "історичні рішення" щодо безпеки Європи

Макрон давно підіграє Путіну, але поки що це залицяння не принесло політичних дивідендів. Він постійно стверджував, що Росія — "глибоко" європейська країна і що він поділяє путінське бачення Європи, що тягнеться від Лісабона до Владивостока. Французький лідер також послідовно дотримувався думки, що Путін не намагається створити автономну наддержаву або розвернутися у бік Китаю, але Москва принципово хоче приєднатися до ЄС.

Проблема для Макрона в тому, що Путін змушує європейців гадати про його мотиви з цілого ряду напрямків, починаючи від обмеження постачання газу до Європи й до поширення дезінформації (яка, як повідомляється, вплинула навіть на передвиборчу кампанію Макрона у 2017 році). Один із факторів, який також турбуватиме Макрона, полягає в тому, що Путін більше ідеологічно пов'язаний з ультраправими суперниками Макрона на квітневих президентських виборах — Марін Ле Пен та Еріком Земмуром, які обоє хочуть вийти з НАТО. Російський лідер має причини не бажати, щоб Макрон перетворився на героя.

Проте Париж заперечує свою наївність щодо Росії й наполягає на тому, що повністю усвідомлює войовничість Москви.

На думку Франції, настав час, щоб ЄС взяв на себе ініціативу в переговорах щодо України, замість того, щоб ніяково спостерігати, як Росія та Сполучені Штати обговорюють конфлікт біля її порога.

Макрон також планує обговорити з Путіним "новий порядок європейської безпеки", який має дозволити ЄС "грати свою роль" у врегулюванні криз на континенті та вести переговори з Росією.

Нагадаємо, що президент Франції Еммануель Макрон перед дзвінком до президента України Володимира Зеленського поспілкувався з президентом Росії Владіміром Путіним.

Згідно з заявами російських ресурсів, беззмінний господар Кремля не відступив від традиції, що полюбилася, поскаржитися на Україну, цього разу звинувативши Київ у "провокаційних заявах, що йдуть всупереч з мінськими домовленостями".

перемовини (3095) путін володимир (24856) Макрон Емманюель (1614)
+13
Вал Мишель


@VALMICHEL7

·
https://twitter.com/VALMICHEL7/status/1490496484160196615 6 ч



Макрон: Мы должны защитить европейских братьев, предложив баланс, способный сохранить их суверенитет и мир, уважая Россию и понимая травмы этого великого народа.

«Травмы» России, отобравшей Крым, развязавшей бойню на Донбассе и угрожающей войной. Макрон - жалкое ничтожество.



07.02.2022 10:04 Відповісти
07.02.2022 10:04 Відповісти
+12
На компромиссы пусть идет по своим французским делам. А у нас территориальная целостность и независимость на кону.
Нам своє робити.
07.02.2022 09:49 Відповісти
07.02.2022 09:49 Відповісти
+9
Я прівьоз мір для цєлава пакалєнія! Чемберлен довбаний...
07.02.2022 09:48 Відповісти
07.02.2022 09:48 Відповісти
У этого герантофила выборы на носу...вот оно вьется ужом...
07.02.2022 09:47 Відповісти
07.02.2022 09:47 Відповісти
У него соперники- вообще писец..еще и будем переживать, что бы Макрон остался
07.02.2022 09:52 Відповісти
07.02.2022 09:52 Відповісти
Макрон с женой усыновлят Врову Пу..
показати весь коментар
07.02.2022 10:22 Відповісти
Удочеряет
показати весь коментар
07.02.2022 10:29 Відповісти
07.02.2022 22:49 Відповісти
07.02.2022 22:49 Відповісти
Неужели Макроша до сих пор петрушит свою старушку?
показати весь коментар
07.02.2022 11:14 Відповісти
Я прівьоз мір для цєлава пакалєнія! Чемберлен довбаний...
показати весь коментар
07.02.2022 09:48 Відповісти
Доки рейх відмивається від лайна.
показати весь коментар
07.02.2022 09:48 Відповісти
На компромиссы пусть идет по своим французским делам. А у нас территориальная целостность и независимость на кону.
Нам своє робити.
показати весь коментар
07.02.2022 09:49 Відповісти
Якщо за рахунок України то в дупу йде той макрон
показати весь коментар
07.02.2022 09:51 Відповісти
Саркозі погано закінчив свою "миролюбну" політику з Путіним, так що Макрон рискує.
показати весь коментар
07.02.2022 09:53 Відповісти
Кацапи залізли у їхню вотчину в Африці, де Франція сидить вже чотириста років. ЦАР, Малі, Буркіна Фасо. Це зроблено для того, щоб були чим давити на Макрона, так що хреновий він миротворець.
показати весь коментар
07.02.2022 09:53 Відповісти
най пробує.головне як обісреться- то нефіг пиняти ! бо ми ж попереджали
показати весь коментар
07.02.2022 09:56 Відповісти
07.02.2022 09:59 Відповісти
07.02.2022 09:59 Відповісти
Германия и Франция 8 лет бизнес водили с Уйлом на этих нормандских переговорах.
Пора Украине признать ошибки и заменить этих "переговорщиков" на США и Великобританию.
показати весь коментар
07.02.2022 10:00 Відповісти
Знищення російських окупантів в Криму і на донбасі це єдиний шлях до миру!
показати весь коментар
07.02.2022 10:01 Відповісти
Вал Мишель


@VALMICHEL7

·
https://twitter.com/VALMICHEL7/status/1490496484160196615 6 ч



Макрон: Мы должны защитить европейских братьев, предложив баланс, способный сохранить их суверенитет и мир, уважая Россию и понимая травмы этого великого народа.

«Травмы» России, отобравшей Крым, развязавшей бойню на Донбассе и угрожающей войной. Макрон - жалкое ничтожество.



07.02.2022 10:04 Відповісти
07.02.2022 10:04 Відповісти
Макрон - придурок. Пусть кацапы Крым вернут !!!
показати весь коментар
07.02.2022 10:09 Відповісти
Ой ты Бозе мой, героем оно хочет стать Какой из тебя герой, жабоед наманикюренный
показати весь коментар
07.02.2022 10:10 Відповісти
Это с кем Макрон хочет договорится - с этими ??? Сдать им Украину ?

показати весь коментар
07.02.2022 10:15 Відповісти
"Европа" от Шанхая до Парижа
показати весь коментар
07.02.2022 12:01 Відповісти
"Макрон считает, что прямой физический контакт может помочь лучше понять друг друга, докопаться до сути вещей". Давай езжай к }{уйлу, только сперва заразись короной и триппером. Вот тогда прямой физический контакт будет полезен.
показати весь коментар
07.02.2022 10:17 Відповісти
показати весь коментар
07.02.2022 10:27 Відповісти
Еще один наивный дурачек
показати весь коментар
07.02.2022 10:30 Відповісти
колишнім президентом Ніколя Саркозі... здав Грузію
показати весь коментар
07.02.2022 10:33 Відповісти
Сторонников Московии легко вычислять по высерам Соловьева, Киселева и Скапеевой- Жоповой. Если льют дерьмо на политика, как на Бориса, обливать грязью страны как Канаду, Польшу. значит эти страны противостоят рашизму. А если тишина, значит все Московию устраивает. Тот же Макрон, похоже обгадился "желтых жилетов", что до сих пор у Путлера на подтанцовке
показати весь коментар
07.02.2022 10:35 Відповісти
Ещё один "заглянуть в глаза Путину". Ню, ню ...
показати весь коментар
07.02.2022 10:38 Відповісти
Весь план был придуман Байденом, а Макрон хочет все украсть.
показати весь коментар
07.02.2022 10:45 Відповісти
Французики спят и видят - снять бонусов, нагреть руки, так сказать, с заварушки. И у этого мечта жизни - сплясать на сцене с ВВП. Так же как Саркози сплясал с аватаром в 2008м. Им проблемы индейцев - до ветру, просто предлог для диалога с кем нужно.
показати весь коментар
07.02.2022 10:47 Відповісти
Що стосується Е.Макрона-його і французької дипломатії. Їх право стояти на позиціях реального роз уміння європейської геополітичної ситуації !,відповідно наявного досвіду,і уподобань. До того ж,це один з варіантів досягти миру і взаєморозуміння на континенті! Народи, лідери різних держав маю ть право вибору.Думаю здоровий глузд переможе ворожість,провакації,..бажання війни.***Стосов но ряду "коментаторів"-"чия б корова цвірінькала,а чия б давала молоко."\примітивізм знань і хам ство,не є аргументом.\ **Cogito,ergo sum.\я мыслю...\
показати весь коментар
07.02.2022 10:52 Відповісти
успешно выступил в качестве посредника в конфликте между Россией и Грузией в 2008 году....

все понятно. пускай идут на*уй с таки урегулированием.
показати весь коментар
07.02.2022 11:02 Відповісти
Ага, - "Я привіз вам мир!", десь я таке вже чув...
показати весь коментар
07.02.2022 11:14 Відповісти
В європі багато з еліти задньоприводні, тому ***..ло вдало цим скористався....
Дипломатія не тільки переговори а і війна компроматів...

Хто знає які відео зберігаються в архівах фсб з євроелітою, думаю що німецьке порн... в порівнянні з тим взагалі дитячі фільми
показати весь коментар
07.02.2022 11:17 Відповісти
Всі вже забули Саркозі який брав гроші в Каддафі а потім його ... а той був нормальний ... а уявляєте що тут може ховатись
показати весь коментар
07.02.2022 11:20 Відповісти
Во жаба выдает, думает ему "бородино 2.0" проскочит.
показати весь коментар
07.02.2022 12:14 Відповісти
Спасибо. Оланд уже нам помог избежать войны. Правда крым и дамбас пришлось отдать. Что теперь Макарон хочет чтобы мы отдали? Ему то все равно ни его не жалко. он хоть всю Украину вместе с Польшей отдал бы лишь бы его еще раз выбрали
показати весь коментар
07.02.2022 12:14 Відповісти
Какое же убожество этот макрон
показати весь коментар
07.02.2022 12:19 Відповісти
 
 