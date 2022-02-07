Квін заявила, що репутація Зеленського залежить від розвитку подій довкола призначення керівника САП, - Шабунін

Глава посольства США в України Крістіна Квін заявила, що репутація президента України Володимира Зеленського залежить від розвитку подій довкола конкурсу на керівника САП.

Про це пише у телеграмі керівник Центру протидії корупції Віталій Шабунін, інформує Цензор.НЕТ.

"Меседж пані Квін озвучила підкреслено дипломатично, проте максимально чітко. А головне - на всю країну: в ефірі п’ятничного Шустера. Ніхто особливо не сподівається, що Зеленський схаменеться після цього чергового меседжу. Його було озвучено публічно, щоб зафіксувати для Зеленського, що саме є причиною зміни ставлення до нього особисто. Зміну, яка вже відбулася, і яку він відчує вже найближчим часом", - зазначає Шабунін.

"Знаєте, чому такі конфліктні речі доводиться озвучувати на телевізійному шоу? Бо сказане там Зеленський точно почує. І це клятий встид, що президент країни, що воює, набагато уважніше слухає телешоу, ніж ТОПдиломатів на закритих переговорах", - додає він.

"До речі про телешоу: частина про блокування Зеленським конкурсу по САП гарно лягла на дискусію щодо відмазування владою Трухіна. Тепер в масовій комунікації - це одна тема: Зеленський блокує призначення незалежного керівника САП, щоб захищати своїх корупціонерів (наприклад, Трухіна і Татарова). Ця історія (як і її продовження) нищитиме головну електоральну принаду Зеленського - він інший, не такий, як його попередники", - пише керівник ЦПК.

"Дійсно не такий - гірший. Бо при всі рівних Порошенко врешті розблокував створення антикорупційного суду, проти якого сам боровся кілька років. Розблокував не тому, що перестав захищати своїх "Трухіних", а тому що дорожив своєю репутацією на Заході. Зеленському на свою репутацію начхати. Схоже, що бенефіти від діяльності Трухіна/Татарова для нього важливіші, ніж повага лідерів Заходу. Нас в ЦПК загалом репутація Зеленського хвилювала виключно в контексті Західної допомоги Україні. Але останні тижні показали, що Західні союзники підтримуватимуть нас безвідносно їхньої думки про нашого президента. І це прямо хороша новина, яка сильно розв’язує усім нам руки", - резюмував Шабунін.



