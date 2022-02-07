УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
4727 відвідувачів онлайн
Новини
2 376 19

Квін заявила, що репутація Зеленського залежить від розвитку подій довкола призначення керівника САП, - Шабунін

Квін заявила, що репутація Зеленського залежить від розвитку подій довкола призначення керівника САП, - Шабунін

Глава посольства США в України Крістіна Квін заявила, що репутація президента України Володимира Зеленського залежить від розвитку подій довкола конкурсу на керівника САП.

Про це пише у телеграмі керівник Центру протидії корупції Віталій Шабунін, інформує Цензор.НЕТ.

"Меседж пані Квін озвучила підкреслено дипломатично, проте максимально чітко. А головне - на всю країну: в ефірі п’ятничного Шустера. Ніхто особливо не сподівається, що Зеленський схаменеться після цього чергового меседжу. Його було озвучено публічно, щоб зафіксувати для Зеленського, що саме є причиною зміни ставлення до нього особисто. Зміну, яка вже відбулася, і яку він відчує вже найближчим часом", - зазначає Шабунін.

"Знаєте, чому такі конфліктні речі доводиться озвучувати на телевізійному шоу? Бо сказане там Зеленський точно почує. І це клятий встид, що президент країни, що воює, набагато уважніше слухає телешоу, ніж ТОПдиломатів на закритих переговорах", - додає він.

"До речі про телешоу: частина про блокування Зеленським конкурсу по САП гарно лягла на дискусію щодо відмазування владою Трухіна. Тепер в масовій комунікації - це одна тема: Зеленський блокує призначення незалежного керівника САП, щоб захищати своїх корупціонерів (наприклад, Трухіна і Татарова). Ця історія (як і її продовження) нищитиме головну електоральну принаду Зеленського - він інший, не такий, як його попередники", - пише керівник ЦПК.

Читайте також: Закликаю комісію з обрання керівника САП припинити слухати корумповані інтереси, - Квін

"Дійсно не такий - гірший. Бо при всі рівних Порошенко врешті розблокував створення антикорупційного суду, проти якого сам боровся кілька років. Розблокував не тому, що перестав захищати своїх "Трухіних", а тому що дорожив своєю репутацією на Заході. Зеленському на свою репутацію начхати. Схоже, що бенефіти від діяльності Трухіна/Татарова для нього важливіші, ніж повага лідерів Заходу. Нас в ЦПК загалом репутація Зеленського хвилювала виключно в контексті Західної допомоги Україні. Але останні тижні показали, що Західні союзники підтримуватимуть нас безвідносно їхньої думки про нашого президента. І це прямо хороша новина, яка сильно розв’язує усім нам руки", - резюмував Шабунін.

Квін заявила, що репутація Зеленського залежить від розвитку подій довкола призначення керівника САП, - Шабунін 01
Квін заявила, що репутація Зеленського залежить від розвитку подій довкола призначення керівника САП, - Шабунін 02

Автор: 

конкурс (1315) Шабунін Віталій (615) САП (2494) Квін Крістіна (110)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+14
У Зеленского репутация человека, крышующего коррупцию на высшем уровне.
показати весь коментар
07.02.2022 10:23 Відповісти
+11
Какая в жопу репутация?? Там где у него репутация была уже давно хрен вырос...
показати весь коментар
07.02.2022 10:15 Відповісти
+4
показати весь коментар
07.02.2022 10:15 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Какая в жопу репутация?? Там где у него репутация была уже давно хрен вырос...
показати весь коментар
07.02.2022 10:15 Відповісти
показати весь коментар
07.02.2022 10:15 Відповісти
Перепрошую, яка може бути "реПУКтація" у недолугого віслюка ?
показати весь коментар
07.02.2022 10:17 Відповісти
показати весь коментар
07.02.2022 10:18 Відповісти
У Зеленского репутация человека, крышующего коррупцию на высшем уровне.
показати весь коментар
07.02.2022 10:23 Відповісти
>"репутация зеленского"...

а Квин не плохо в стеб оказывается может
показати весь коментар
07.02.2022 10:24 Відповісти
"Зеленскому в США подарили книгу «Лёгкая черепно-мозговая травма».... Это и есть настоящая репутация напівшостого...
показати весь коментар
07.02.2022 10:27 Відповісти
Зеленський! Ти, курва, обіцяв, що будеш боротися з корупцією, а ти її ще й покриваеєш. Нам міжнародна спільнота надає велику підтримку. В тебе під боком зрадники: Єрмак, Татаров... Ти погано закінчиш.
показати весь коментар
07.02.2022 10:41 Відповісти
Яка репутауця може бутт у зрадника, і підтримка у нього залишилась таких самих зрадників, яких треба заарештувати і судити, як зрадників.
показати весь коментар
07.02.2022 10:45 Відповісти
Ну как вы не можете понять, что по результатам конкурса 229>246 !
==================
Вовка сын пришёл к отцу
И спросил у папы,
229 баллов больше 246 ?
А ты устрой на пару лет дебаты....
показати весь коментар
07.02.2022 10:46 Відповісти
у аватарів немає репутації - в них є оператори
тут - дЄрьмак, він уже вичуханий і бере над зєзіком контроль
показати весь коментар
07.02.2022 10:59 Відповісти
Беніному песику пох на репутацію...
показати весь коментар
07.02.2022 11:03 Відповісти
Ты ба.
Примат больше других топивший за вислюка, что-то блеет про репутацию.
Совсем рамсы попутал.
показати весь коментар
07.02.2022 11:08 Відповісти
ще трошки і будуть конкур по набу, тоді можна сап назначити і обирати голову набу ще два роки, а там і вибори президента.
показати весь коментар
07.02.2022 11:37 Відповісти
На Западе и в США на "Сватах" не заработаешь, а паРашка кормилица в этом плане...
показати весь коментар
07.02.2022 11:56 Відповісти
Яка там в членограя репутація ?
показати весь коментар
07.02.2022 12:36 Відповісти
Вот представьте себе, что вам надо для охраны дачи купить собаку. Выбор от кавказца до пикенеса. Что вам порекомендуют местные воры?
показати весь коментар
07.02.2022 12:40 Відповісти
Яка може бути репутація в клоуна? -смішний?
показати весь коментар
07.02.2022 12:40 Відповісти
Заявила особисто Шабуні на вушко...🤣
показати весь коментар
07.02.2022 13:00 Відповісти
 
 