Агресивні кроки РФ можуть прискорити процес членства України в НАТО, - спікерка Сейму Литви Чміліте-Нільсен
Обіцянка НАТО 2008 року на Бухарестському саміті, що Україна і Грузія стануть членами НАТО Україні залишається чинною.
Про це заявила заявила спікерка Сейму Литви Вікторія Чміліте-Нільсен в інтерв'ю "ТСН", інформує Цензор.НЕТ.
"Вона все ще діє. Це дуже важливо. І звичайно, це право, яке Україна виборює досі. Членство в НАТО, звісно, залежить від багатьох обставин. Але я також не можу виключити, що шлях, який обрала Російська Федерація, її агресивні кроки в середньостроковій перспективі можуть мати зворотний бажанням Російської Федерації ефект, що це прискорить процес членства України або інших країн, як у випадку Швеції та Фінляндії", - пояснила вона.
Водночас спікерка Сейму Литви не береться робити прогнозів, через скільки років Україна вступить до ЄС.
"Я б не хотіла робити таких прогнозів. Це залежить від багатьох обставин", - додала Чміліте-Нільсен.
