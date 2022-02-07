За добу від COVID-19 у Києві померли 12 осіб, виявлено 2 266 нових випадків. Серед захворілих 274 дитини, - Кличко. КАРТА

У Києві виявили за минулу добу 2266 хворих на коронавірус. 12 людей померли.

Про це мер Києва Віталій Кличко написав на своїй сторінці у фейсбуці, повідомляє Цензор.НЕТ.

"2266 підтверджених випадків на коронавірус за добу в столиці. 12 людей померли. Всього, за період пандемії, в Києві 8599 летальних випадків від вірусу. Підтверджених випадків захворювання на сьогодні – 383 535", – повідомив Кличко.

Захворіли минулої доби: 1239 жінок віком від 18 до 89 років та 753 чоловіки віком від 18 до 92 років. А також 134 дівчинки від 5 місяців до 17 років і 140 хлопчиків від 3 місяців до 17 років.

Серед тих, хто померли: 2 жінки 71 та 74 роки і 10 чоловіків від 50 до 72 років.

До лікарень столиці госпіталізували 26 хворих на коронавірус та 194 особи з підозрою на COVID-19 та пневмоніями.

Одужали минулої доби 307 людей. Загалом коронавірус подолали 341 172 мешканці столиці.

"Найбільше випадків захворювання виявили в Дарницькому районі — 421, в Оболонському — 401 та в Деснянському районі — 333 випадки", – зазначив Віталій Кличко.