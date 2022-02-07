УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
4727 відвідувачів онлайн
Новини Коронавірус і карантин
1 000 8

У найближчі 2 тижні очікуємо до 60 тисяч захворілих на COVID-19 на добу, - Ляшко

У найближчі 2 тижні очікуємо до 60 тисяч захворілих на COVID-19 на добу, - Ляшко

У найближчі 2 тижні кількість хворих на коронавірус в Україні зростатиме.

Про це заявив сьогодні на брифінгу міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко, інформує Цензор.НЕТ.

"Минулого тижня зареєстровано 242 тисячі 942 випадки... Відповідно до наших прогнозів, у найближчі 2 тижні ця цифра (кількість нових виявлень. - Ред.) може зрости до 60 тисяч осіб на добу. Враховуючи досвід інших країн, де від початку зростання захворюваності до піку проходить близько одного місяця, а в Україні зростає захворюваність вже 4 тижні поспіль, упродовж наступного, 5 тижня також очікується зростання кількості випадків коронавірусної хвороби, а уже із 7-го тижня захворюваність, ймовірно, почне стабілізуватися та знижуватися", - зазначив Ляшко. 

Читайте на "Цензор.НЕТ": За добу в Україні зафіксовано 23 378 нових випадків захворювання на коронавірус. 115 осіб померло, 5 024 - одужало, - МОЗ

Автор: 

карантин (18172) статистика (2256) Ляшко Віктор (1523) COVID-19 (19768) коронавірус (19923)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Чтото я в этом спиче не заметил "но вы не забудьте проколоться - денежки сами себя не заработают!"
показати весь коментар
07.02.2022 10:49 Відповісти
Тобто статистика вже розпланована наперед? І людям щодня їх згодовують?
Райдуцький ще 3 тижні тому говорив про 60-70 тисяч щодня
показати весь коментар
07.02.2022 11:01 Відповісти
https://censor.net/ru/news/3312508/sleduyuschie_23_nedeli_budet_bolee_6070_tysyach_covidsluchaev_v_sutki_radutskiyi
показати весь коментар
07.02.2022 11:27 Відповісти
І хто такий Радуцький? Людина у медичній власті - без медичної освіти!!! І це "ніщо"- видає накази, щодо здоров'я населення України! 🙃
показати весь коментар
07.02.2022 12:31 Відповісти
Хорошо прибарахлились мутнорылые - бабло распилено типа на лечение, вакцины закуплены, откаты и "премии" получены. Но, вот что интересно - обездоленным, которых шпондернули - кинули подачку мизерную каждому с бюджета, куда платят и адекватные люди хош не хош. В сумме то крупная сумма и постригли всех - вакцинутых и нет. Красивые майсы рассказывают "избранные" быкам))
показати весь коментар
07.02.2022 12:31 Відповісти
Природа ніяк не відчепиться від невакцинованих . Їх і так вже мало залишилось . Який жаль .
показати весь коментар
07.02.2022 13:25 Відповісти
Бреше. Бо вже на плато по середньотижневій кількості інфікованих вийшли
показати весь коментар
07.02.2022 16:31 Відповісти
 
 