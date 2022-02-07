У найближчі 2 тижні очікуємо до 60 тисяч захворілих на COVID-19 на добу, - Ляшко

У найближчі 2 тижні кількість хворих на коронавірус в Україні зростатиме.

Про це заявив сьогодні на брифінгу міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко, інформує Цензор.НЕТ.

"Минулого тижня зареєстровано 242 тисячі 942 випадки... Відповідно до наших прогнозів, у найближчі 2 тижні ця цифра (кількість нових виявлень. - Ред.) може зрости до 60 тисяч осіб на добу. Враховуючи досвід інших країн, де від початку зростання захворюваності до піку проходить близько одного місяця, а в Україні зростає захворюваність вже 4 тижні поспіль, упродовж наступного, 5 тижня також очікується зростання кількості випадків коронавірусної хвороби, а уже із 7-го тижня захворюваність, ймовірно, почне стабілізуватися та знижуватися", - зазначив Ляшко.

