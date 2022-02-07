Суверенітет України - це умова нашої безпеки: Глави МЗС Австрії, Чехії та Словаччини прибули до Києва. ФОТО

Глави МЗС Австрії, Чехії та Словаччини прибули до Києва. Александер Шалленберг, Ян Липавський та Іван Корчок заявили про солідарність з українським народом.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

"Спільна поїздка "Славковських" міністрів закордонних справ до України. Ясний сигнал солідарності Центральної Європи з українським народом. Зрештою, суверенітитет України – це умова нашої власної безпеки", - повідомив у Twitter глава МЗС Австрії Александер Шалленберг.

Міністр закордонних справ Словаччини Іван Корчок зазначив: "Подорож разом з Яном Липавським та Александером Шалленбергом, щоб висловити солідарність з Україною та на місці отримати уявлення про те, що відбувається"

