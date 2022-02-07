УКР
7 216 16

Суверенітет України - це умова нашої безпеки: Глави МЗС Австрії, Чехії та Словаччини прибули до Києва. ФОТО

Глави МЗС Австрії, Чехії та Словаччини прибули до Києва. Александер Шалленберг, Ян Липавський та Іван Корчок заявили про солідарність з українським народом.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

"Спільна поїздка "Славковських" міністрів закордонних справ до України. Ясний сигнал солідарності Центральної Європи з українським народом. Зрештою, суверенітитет України – це умова нашої власної безпеки", - повідомив у Twitter глава МЗС Австрії Александер Шалленберг.

Міністр закордонних справ Словаччини Іван Корчок зазначив: "Подорож разом з Яном Липавським та Александером Шалленбергом, щоб висловити солідарність з Україною та на місці отримати уявлення про те, що відбувається"

Також читайте: "Північний потік - 2" не потрібно втягувати у пакет санкцій проти РФ, - глава МЗС Австрії Шалленберг

Суверенітет України - це умова нашої безпеки: Глави МЗС Австрії, Чехії та Словаччини прибули до Києва 01
Суверенітет України - це умова нашої безпеки: Глави МЗС Австрії, Чехії та Словаччини прибули до Києва 02

Австрія (1008) Словаччина (1214) Чехія (1715) Шалленберг Александер (61)
+35
А тим часом десь на Банковій стогнав Вова: "Ну чьо ані сюда єдут і єдут? Ні в отпуск сганять, ні атдахнуть..."
07.02.2022 10:51 Відповісти
07.02.2022 10:51 Відповісти
+18
Бррр.... я навіть почув цю фразу гнусавим голосом)
07.02.2022 10:54 Відповісти
07.02.2022 10:54 Відповісти
+14
Тяжка доля наркопрезидента))
07.02.2022 10:54 Відповісти
07.02.2022 10:54 Відповісти
07.02.2022 10:51 Відповісти
07.02.2022 10:54 Відповісти
07.02.2022 10:54 Відповісти
Volodymyr Omelyan ФБ:

...Звісно, для Зеленського проблема не в російській окупації, а що Захід зчинив надто багато галасу навколо цього.
Адже українській владі так хотілося здати Україну непомітно.
І не виходить.
07.02.2022 11:05 Відповісти
07.02.2022 11:05 Відповісти
Дерьмак одужав і мчиться править країною. БубАчка з кулебою можуть "расслабиться и атдАхнуть".
07.02.2022 11:11 Відповісти
07.02.2022 11:11 Відповісти
Правильно, а значит путлера на бутылку нужно посадить, как и всю *********
07.02.2022 10:52 Відповісти
07.02.2022 10:52 Відповісти
07.02.2022 10:58 Відповісти
07.02.2022 10:58 Відповісти
Австрия, Словакия, Чехия - тоже националисты . Это общеевоспитание Габсбургской империи.
07.02.2022 11:00 Відповісти
07.02.2022 11:00 Відповісти
https://ibigdan.livejournal.com/27953058.html Коротко

Многоходовочка от ОПы:
1. Делаем минимальный контракт на службу в ВСУ 10 лет.
2. Президент у нас кто? Главнокомандующий!
3. Зеленский подписывает контракт на 10 лет. С правом продления.
4. Выборы больше не нужны.
5. PROFIT!

* * *
Азаров так пояснив втечу з України: "Меня хотели убить украинские филологи".

* * *
- Володимире Олександровичу, ви проходили службу у війську?
- Мене не взяли.
- Чому вас не взяли?
- Не знайшли...
* * *
На границе - обезьяна с гранатой, на Банковой - обезьяна с кокаином, на улицах - 73% обезьян без масок и с правом голоса.
07.02.2022 11:16 Відповісти
07.02.2022 11:16 Відповісти
Азаров так пояснив втечу з України: "Меня хотели убить украинские филологи".

а может... О, УЖАС !
педо-гоги ?
07.02.2022 11:54 Відповісти
07.02.2022 11:54 Відповісти
Гоги.
07.02.2022 12:55 Відповісти
07.02.2022 12:55 Відповісти
Глави в книзі кацапській, а в Україні голова!
Пісателі!
07.02.2022 11:20 Відповісти
07.02.2022 11:20 Відповісти
А тим часом американський розвідник Boeing RC-135W Rivet Joint з неба України уважно стежить за мордором.
https://www.flightradar24.com/JAKE11/2abbbb12
07.02.2022 11:22 Відповісти
07.02.2022 11:22 Відповісти
а что тогда для Австрии работа на кацапов бывшую главу МИД Карин Кнайсль ? У Австрии нет секретов ?
07.02.2022 11:53 Відповісти
07.02.2022 11:53 Відповісти
Netflix очередной сериал из серии Наркос будет снимать в Украине. Сюжет про нарко президентов и нарко барыг 90-х и 20-х в РФ и Украине
07.02.2022 14:21 Відповісти
07.02.2022 14:21 Відповісти
 
 