Суверенітет України - це умова нашої безпеки: Глави МЗС Австрії, Чехії та Словаччини прибули до Києва. ФОТО
Глави МЗС Австрії, Чехії та Словаччини прибули до Києва. Александер Шалленберг, Ян Липавський та Іван Корчок заявили про солідарність з українським народом.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ.
"Спільна поїздка "Славковських" міністрів закордонних справ до України. Ясний сигнал солідарності Центральної Європи з українським народом. Зрештою, суверенітитет України – це умова нашої власної безпеки", - повідомив у Twitter глава МЗС Австрії Александер Шалленберг.
Міністр закордонних справ Словаччини Іван Корчок зазначив: "Подорож разом з Яном Липавським та Александером Шалленбергом, щоб висловити солідарність з Україною та на місці отримати уявлення про те, що відбувається"
Топ коментарі
+35 Имярек
показати весь коментар07.02.2022 10:51 Відповісти Посилання
+18 Oleksandr Onys
показати весь коментар07.02.2022 10:54 Відповісти Посилання
+14 Tychus Findlay
показати весь коментар07.02.2022 10:54 Відповісти Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
...Звісно, для Зеленського проблема не в російській окупації, а що Захід зчинив надто багато галасу навколо цього.
Адже українській владі так хотілося здати Україну непомітно.
І не виходить.
Многоходовочка от ОПы:
1. Делаем минимальный контракт на службу в ВСУ 10 лет.
2. Президент у нас кто? Главнокомандующий!
3. Зеленский подписывает контракт на 10 лет. С правом продления.
4. Выборы больше не нужны.
5. PROFIT!
* * *
Азаров так пояснив втечу з України: "Меня хотели убить украинские филологи".
* * *
- Володимире Олександровичу, ви проходили службу у війську?
- Мене не взяли.
- Чому вас не взяли?
- Не знайшли...
* * *
На границе - обезьяна с гранатой, на Банковой - обезьяна с кокаином, на улицах - 73% обезьян без масок и с правом голоса.
а может... О, УЖАС !
педо-гоги ?
Пісателі!
https://www.flightradar24.com/JAKE11/2abbbb12