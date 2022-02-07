"Слуга народу" Завітневич про скасування призову в армію: "Строкова служба, яка є зараз, вимагає повного реформування"
У Раді заявили про необхідність повного реформування строкової служби. У стратегії військової безпеки чітко прописані пріоритети професіоналізації ЗСУ та відмова від радянської системи строкової військової служби.
Про це розповів у коментарі РБК-Україна голова оборонного комітету Верховної Ради Олександр Завітневич, передає Цензор.НЕТ.
За його словами, зараз армія складається з трьох частин:
- професійних кадрових військових,
- контрактників (службовців від 6 місяців до декількох років),
- строковиків.
"Вже вісім років йде війна з РФ, щоб знизити ймовірність військових сценаріїв до мінімуму, нам потрібне не тільки сучасне озброєння, але і численна, професійна, мотивована армія. Так ми зможемо утримувати в безпеці весь периметр державного кордону і потенційно небезпечні напрямки", - вважає він.
Кабмін, на виконання указу президента, розробить законопроєкт про впровадження моделі інтенсивної системи військової підготовки як можливої альтернативної форми проходження строкової служби і припинення призову громадян України на строкову військову службу з 1 січня 2024 року і представити їх на розгляд парламенту, уточнив Завітневич.
З 1 січня 2024 року планується повністю замінити призов на короткочасну інтенсивну підготовку. Ця модель буде вводитися поетапно. Очікується, що громадяни призовного віку будуть проходити підготовку 3-4 місяці, а потім підтримувати навички на періодичних тренуваннях і зборах.
"Та строкова служба, яка є зараз, вимагає повного реформування. У нас в Стратегії військової безпеки чітко прописані пріоритети професіоналізації ЗСУ і відмова від радянської системи строкової військової служби... у разі повної реалізації ініціатив Володимира Зеленського, ми отримаємо професійну армію з потужним резервом", – сказав Завітневич.
