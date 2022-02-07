УКР
Новини
1 760 12

Система автофіксації порушень ПДР за рік нарахувала майже 2,6 млн штрафів на суму в 1 млрд грн. ІНФОГРАФІКА

Система автофіксації порушень ПДР за рік нарахувала мільярд гривень штрафів.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє платформа для роботи з відкритими даними Опендатабот.

2 584 779 млн штрафів на суму в 1 029 217 060 гривень було виписано минулого року завдяки системі автофіксації.

Система автофіксації порушень ПДР за рік нарахувала майже 2,6 млн штрафів на суму в 1 млрд грн 01

Система встановлених на дорогах поліцейських відеокамер, що в автоматичному режимі фіксують порушення ПДР, стартувала в Києві та області у червні 2020-го. За наступні півроку власникам автомобілів було виписано 1,2 млн штрафів.

Минулого року покриття системи розширилося — наразі порушення фіксуються 246 пристроями у 24 містах та 15 областях.

Система автофіксації порушень ПДР за рік нарахувала майже 2,6 млн штрафів на суму в 1 млрд грн 02

Кількість всіх несплачених штрафів за порушення ПДР в Єдиному реєстрі боржників рік у рік збільшується. За 2021 році їх кількість зросла на 19% та становить 1 327 440 штрафів.

+2
..вот он, наш украинский стартап.. ВВП растет.. аминь..
показати весь коментар
07.02.2022 11:35 Відповісти
+2
В Україні насправді водії ведуть себе на дорогах дуже жахливо. І цьому немає ніякого пояснення. Тому штрафувати "доки не здохнуть!" © South Park
показати весь коментар
07.02.2022 11:39 Відповісти
+1
Ну то ясно ,доят идиотов по мелочи ...главное не охамевших зекрысиных друзяк -для них мужик в красном в киношке снимается в роли алиби)
показати весь коментар
07.02.2022 11:43 Відповісти
Польза, как видим, несомненна. Не так, как от прививачки, но тоже деньги

Пользуйтесь вейзом и другими полезными программами.
показати весь коментар
07.02.2022 11:39 Відповісти
Действительно, ведь есть вейз для безштрафного обхода камер, а просто НЕНАРУШАТЬ всюду и на постоянной основе, это путь для лохов. Только такой ******* "умнейших", часто приводит к непоправимым последствиям, при которых ломаются жизни.
показати весь коментар
07.02.2022 11:47 Відповісти
Нуда, нуда, а поставить в чистом поле на трассе с ограничением 110 знак 50 и повесить там камеру - это нормально, чо уж там.

Так шта мы какнить с вейзом
показати весь коментар
07.02.2022 12:22 Відповісти
Да, чуть не забыл - за 50 метров до конца села (например Колычевка перед Черниговом) или в 50 метрах от начала на четырёхполоске (Например Новая Одесса) это, конечно, про безопасноть, ога.

Так что вейз, только так.
показати весь коментар
07.02.2022 12:27 Відповісти
Правила дорожного движения писаны кровью и это абсолютно не мелочи.
показати весь коментар
07.02.2022 11:52 Відповісти
Для меня не мелочь ,что не наказывают сцук урода при этом -так что вы это зекрысе объясните,а то оно не догоняет
показати весь коментар
07.02.2022 12:16 Відповісти
2 584 779 млн штрафов .Количество всех неуплаченных штрафов составляет 1 327 440 штрафов. То есть больше 50% оштрафованных ложили прибор для игры на рояле на штрафы и на закон? Прямо стисняюсь спросить, а на кой хрен нужны законы?
показати весь коментар
07.02.2022 11:50 Відповісти
Главное в этом сообщении не написали:деньги были украдены,обналичины и часть этих денег Трухин предлагал ментам ,чтобы откупиться после дтп
показати весь коментар
07.02.2022 12:17 Відповісти
Поставить бы такую видеофиксацию в кабинетах судей - наверное ещё на один бюджет страны хватило бы 🤔
показати весь коментар
07.02.2022 15:39 Відповісти
 
 