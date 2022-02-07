Система автофіксації порушень ПДР за рік нарахувала майже 2,6 млн штрафів на суму в 1 млрд грн. ІНФОГРАФІКА
Система автофіксації порушень ПДР за рік нарахувала мільярд гривень штрафів.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє платформа для роботи з відкритими даними Опендатабот.
2 584 779 млн штрафів на суму в 1 029 217 060 гривень було виписано минулого року завдяки системі автофіксації.
Система встановлених на дорогах поліцейських відеокамер, що в автоматичному режимі фіксують порушення ПДР, стартувала в Києві та області у червні 2020-го. За наступні півроку власникам автомобілів було виписано 1,2 млн штрафів.
Минулого року покриття системи розширилося — наразі порушення фіксуються 246 пристроями у 24 містах та 15 областях.
Кількість всіх несплачених штрафів за порушення ПДР в Єдиному реєстрі боржників рік у рік збільшується. За 2021 році їх кількість зросла на 19% та становить 1 327 440 штрафів.
