Система автофіксації порушень ПДР за рік нарахувала майже 2,6 млн штрафів на суму в 1 млрд грн. ІНФОГРАФІКА

Система автофіксації порушень ПДР за рік нарахувала мільярд гривень штрафів.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє платформа для роботи з відкритими даними Опендатабот.

2 584 779 млн штрафів на суму в 1 029 217 060 гривень було виписано минулого року завдяки системі автофіксації.

Система встановлених на дорогах поліцейських відеокамер, що в автоматичному режимі фіксують порушення ПДР, стартувала в Києві та області у червні 2020-го. За наступні півроку власникам автомобілів було виписано 1,2 млн штрафів.

Минулого року покриття системи розширилося — наразі порушення фіксуються 246 пристроями у 24 містах та 15 областях.

Кількість всіх несплачених штрафів за порушення ПДР в Єдиному реєстрі боржників рік у рік збільшується. За 2021 році їх кількість зросла на 19% та становить 1 327 440 штрафів.