ДТП Трухіна: У ДБР вивчили відео з понад тисячі камер, нардеп не перебував за кермом від Полтави до Борисполя. ВІДЕО+ФОТО

У ДБР вивчили матеріали з відеокамер від Полтави до Києва, які фіксували пересування авто нардепа Олександра Трухіна у день ДТП.

"Слідчі Бюро виявили, що на усіх камерах від Полтави до Борисполя за кермом Audi A8 перебувала особа в одязі червоного кольору. Зокрема, це зафіксувала й остання, на той час робоча камера, розташована у центрі міста Бориспіль. Зауважуємо, що аварія трапилася на ділянці дороги, де було демонтовано камери спостереження", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що після початку розслідування ДБР зверталося офіційно до поліції, щоб надали усі матеріали, але з невідомих причин ці матеріали надані не були.

"До Інтернет-видання "УП" зроблено запит із проханням надати усі наявні матеріали дослідження та вказати джерела їх надходження. Також Бюро з’ясовує, чому це відео не було передано слідчим на відповідний запит до Міністерства внутрішніх справ. Допитана значна кількість свідків, у тому числі народний депутат, інші учасники пригоди, поліцейські", - додали в ДБР.

В Бюро нагадали, що сьогодні на допит як свідка слідчі Бюро викликали повторно поліцейського, відео з камери якого поширило інтернет-видання. Слідчі мають з’ясувати, серед іншого, чому він не повідомив на попередньому допиті у ДБР цю інформацію.



Жодних намірів оголошувати підозру поліцейському слідчі не планують. ДБР вчергове закликає всіх, хто має будь-яку додаткову інформацію щодо обставин ДТП передати її слідчим.





Нагадаємо, аварія з участю автівки нардепа партії "Слуга народу" Олександра Трухіна сталася 23 серпня 2021 року о 15:45 на Бориспільській трасі поблизу Києва. За даними ЗМІ, Трухін за кермом Audi не дотримався безпечної дистанції і на великій швидкості в’їхав в автомобіль Ford, який своєю чергою протаранив автомобіль Daewoo.

За даними свідків, Трухін мав ознаки алкогольного сп'яніння, але офіційного підтвердження цьому немає. У Нацполіції факт ДТП підтвердили, однак імен учасників не назвали.

Пізніше понад 30 медіа спочатку розмістили, а потім видалили інформацію про те, що нардеп потрапив у ДТП.

У поліції повідомили, що розслідування ДТП доручено ДБР. Бюро вже отримало матеріали справи і обіцяє провести об'єктивне розслідування.

7 вересня "слуга народу" Трухін прокоментував ДТП і заявив: "Я себе не вважаю винним. Я не був п'яний".

1 лютого 2022 року журналісти опублікували відео з камер поліцейських. На кадрах видно, що Трухін намагався полишити місце аварії. Він переліз через огорожу та рушив у ліс. А коли поліцейські не дали йому піти - спробував їх підкупити. Депутат розповів, що у нього із собою сумка, в якій 150 тис. Та пропонував ці гроші за право піти з місця ДТП.

2 лютого Трухіна виключили з партії "Слуга народу". Він заявив, що "у стані шоку наговорив багато дурниць" та що йому "соромно", а також заявив про готовність скласти мандат.

