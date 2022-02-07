УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
4675 відвідувачів онлайн
Новини Війна
1 420 11

Глава МЗС Великої Британії Трасс у четвер відвідає Москву для обговорення ситуації довкола України, - The Times

Глава МЗС Великої Британії Трасс у четвер відвідає Москву для обговорення ситуації довкола України, - The Times

Міністр закордонних справ Великої Британії Елізабет Трасс у четвер вирушить із візитом до Москви в рамках зусиль щодо деескалації напруженості навколо України.

Про це повідомило у понеділок видання The Times, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Ліз Трасс полетить до Росії в четвер, щоб спробувати знизити напруженість навколо України", - пише газета.

За даними The Times, очікується, що глава британського МЗС має намір закликати Москву "до деескалації і утриматися від безпричинної агресії".

Крім того, як продовжує видання, вона заявить російському колезі Сергію Лаврову про те, що у разі нападу Росії на Україну постраждає і російський народ, і економіка країни.

Нагадаємо, раніше глава МЗС Великобританії Елізабет Трасс, яка через зараження коронавірусом COVID-19 скасувала візит до України, заявила, що за першої нагоди вирушить до Києва, а також планує незабаром відвідати Москву.

Раніше повідомлялось, що глава МЗС Британії Трасс відклала візит до Києва через COVID-19.

Автор: 

армія рф (18832) Велика Британія (5802) росія (68027) Трасс Елізабет (172)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+3
Обговорення може бути тільки одне:
1. Коли прибере свої війска й найманців з теріторії України (Крим, Донецке, Луганск)?
2. Сума виплат репарації.
3. Час виплати репарації.
показати весь коментар
07.02.2022 11:55 Відповісти
+1
Ну прямо двери нараспашку в кремле! Видать, серьезный лидер из бункера пятак высунул.
показати весь коментар
07.02.2022 11:24 Відповісти
+1
А вот шоколадный главком Порошенко, считал что он победил, когда подписывал Минск1 после Иловайска и Минск2 после Дебальцево..
показати весь коментар
07.02.2022 13:24 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Ну прямо двери нараспашку в кремле! Видать, серьезный лидер из бункера пятак высунул.
показати весь коментар
07.02.2022 11:24 Відповісти
Обговорення може бути тільки одне:
1. Коли прибере свої війска й найманців з теріторії України (Крим, Донецке, Луганск)?
2. Сума виплат репарації.
3. Час виплати репарації.
показати весь коментар
07.02.2022 11:55 Відповісти
Министр иностранных дел Великобритании Элизабет Трасс так и сделает, но сначала такие как ты, должны взять автоматы, джавелины/стингеры и проч. и освободить Крым, Донецк и Луганск, а не постить лапшу путензавтранападет.
показати весь коментар
07.02.2022 13:22 Відповісти
Кацап вчи жінку щчі варити а не що я "должєн" .
Крим кацапи самі повернуть.
показати весь коментар
07.02.2022 22:00 Відповісти
P. S. путин-*****.
РФ - нацисска фашисская страна террорист.
Кацап- брехливьій раб *********** на швабре.
показати весь коментар
07.02.2022 22:01 Відповісти
А вот шоколадный главком Порошенко, считал что он победил, когда подписывал Минск1 после Иловайска и Минск2 после Дебальцево..
показати весь коментар
07.02.2022 13:24 Відповісти
Гарно надавали Захистникі України кауапам під Іловайском й Дебальцево. Таких пи#дюлей кацапи отримали що *****-путин засекретив втрати щоб не лякати кацапське рабонаселення, а їх проект "новососсія " й досі не згадують.
Слава Захистникам України!
показати весь коментар
07.02.2022 21:58 Відповісти
Чертов Макрон все карты перепутал. Началась возня за титул "спаситель Украины".
показати весь коментар
07.02.2022 12:13 Відповісти
Великобритания четко стоит на жестком противодействии єкспансии Москвьі , визит главьі МИД будет полезньім для Украиньі. Да и Макрон в Киеве усльішит полезную информацию для своих переговоров с Путиньім . Пусть едут ...
показати весь коментар
07.02.2022 13:30 Відповісти
 
 