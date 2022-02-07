Глава МЗС Великої Британії Трасс у четвер відвідає Москву для обговорення ситуації довкола України, - The Times

Міністр закордонних справ Великої Британії Елізабет Трасс у четвер вирушить із візитом до Москви в рамках зусиль щодо деескалації напруженості навколо України.

Про це повідомило у понеділок видання The Times, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Ліз Трасс полетить до Росії в четвер, щоб спробувати знизити напруженість навколо України", - пише газета.

За даними The Times, очікується, що глава британського МЗС має намір закликати Москву "до деескалації і утриматися від безпричинної агресії".

Крім того, як продовжує видання, вона заявить російському колезі Сергію Лаврову про те, що у разі нападу Росії на Україну постраждає і російський народ, і економіка країни.

Нагадаємо, раніше глава МЗС Великобританії Елізабет Трасс, яка через зараження коронавірусом COVID-19 скасувала візит до України, заявила, що за першої нагоди вирушить до Києва, а також планує незабаром відвідати Москву.

Раніше повідомлялось, що глава МЗС Британії Трасс відклала візит до Києва через COVID-19.