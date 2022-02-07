У Києві вакциновано від коронавірусу 71% людей віком від 60 років, - Ляшко

У Києві від COVID-19 вакциновано 71,2% людей віком від 60 років. Наразі місто є лідером із вакцинації представників цієї вікової категорії.

Про це повідомив сьогодні на брифінгу міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, до лідерів із вакцинації у цій віковій категорії також належать Львівська (64,1%), Херсонська (51,9%) та Полтавська (51,5%) області.

"Найнижчий рівень охоплення вакцинацією у цій віковій групі в Кіровоградській (22,8%), Донецькій (24,9%) та Закарпатській (28,4%) областях", - уточнив Ляшко.

