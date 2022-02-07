УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
4795 відвідувачів онлайн
Новини Коронавірус і карантин
720 9

У Києві вакциновано від коронавірусу 71% людей віком від 60 років, - Ляшко

У Києві вакциновано від коронавірусу 71% людей віком від 60 років, - Ляшко

У Києві від COVID-19 вакциновано 71,2% людей віком від 60 років. Наразі місто є лідером із вакцинації представників цієї вікової категорії.

Про це повідомив сьогодні на брифінгу міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, до лідерів із вакцинації у цій віковій категорії також належать Львівська (64,1%), Херсонська (51,9%) та Полтавська (51,5%) області.

"Найнижчий рівень охоплення вакцинацією у цій віковій групі в Кіровоградській (22,8%), Донецькій (24,9%) та Закарпатській (28,4%) областях", - уточнив Ляшко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Бустерну дозу вакцини від СOVID-19 отримали вже понад 450 тисяч українців, - Ляшко. ВIДЕО

Автор: 

вакцина (4419) Київ (20199) Ляшко Віктор (1523) коронавірус (19923)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
ЛОКШИНАтор..
ЛохШинатор..
показати весь коментар
07.02.2022 11:45 Відповісти
Ляшко, ты еще сидишь на своем месте? Тебя еще не посадили? Расскажи Ляшко результаты государственного аудита Ковидного фонда. Расскажи как с этого фонда выделили большие средства почему -то Укравтодору. Какое отношение он имеет в Ковиду? Почему разворовано 400 млн гривен? Почему нецелевые расходы в фонде? Почему есть неиспользованные средства, если есть люди, которые лечились в больнице за свои деньги? Почему 7 млрд гривен зависло где-то и аудиторы не находят где делись эти деньги? Почему масса фальсификаций в ведомстве Ляшка по Ковиду? Почему установлены нарушения по использованию 4 млрд 180 миллионов гривен? Что происходит, Ляшко и Шмыгаль? Почему в стране воровство процветает пышным цветом? Почему крадутся средства бюджета , которые должны идти на людей, на армию, на вооружение. Зеленский, что происходит в стране? Что происходит, ау? Почему вы не идете в отставку с такой работой? Вы же продаете страну и народ? Вы геноцидите каждый день. Ревизия установила этот ужас, а вы еще сидите на своих местах?
показати весь коментар
07.02.2022 12:21 Відповісти
Трохи незрозуміло, які ж міри приймаються міністерством для того, щоб підтягнути області-аутсайдери до медіани по щепленням. Просто навели голу статистику в стилі СРСР "надої молока" чи "народження поросят". Сумно з таких "новин".
показати весь коментар
07.02.2022 11:58 Відповісти
Бездарь Ляшко! Який сенс у цьому вакцинуванні??!
показати весь коментар
07.02.2022 12:04 Відповісти
Слышь, плагиатор фамилии Олега, может свежую вакцину подвезешь? Эти вакцины уже просроченные, от них людям плохо, и они от омикрона уже не помогают
показати весь коментар
07.02.2022 12:05 Відповісти
оно забыло добавить что, - Вакцинация проходила по заказу Пенсионного фонда...
показати весь коментар
07.02.2022 12:22 Відповісти
ЭВТАНАЗИЯ ПОД ПРЕДЛОГОМ ВАКЦИНАЦИИ .... Нюрнберг-2..
показати весь коментар
07.02.2022 12:25 Відповісти
А яке заохочення для вакцинації уряд зробив саме для цих із групи ризику людей. Дозволив купувати ліки та сплачувати комуналку за вовину тисячу, проте зробили умний вигляд, що не знають, що в категорії людей 65+не має майже в нікого смартфонів. Це не їхній лекторат і до сих пір фактично використати їм цю 1000 грн не можливо. В цілому завалив уряд вакцинацію людей найбільш вразливих, що помирають от кронвірусу . Тому й госпиталізація і смертність висока особливо в осінню хвилю. Навіть від Омікрону госпіталізація становить більше 10% від виявлених і тільки завдяки бездіяльності уряду.
показати весь коментар
07.02.2022 13:53 Відповісти
Госпіталізація? Смертність? Хто помер?
показати весь коментар
08.02.2022 03:26 Відповісти
 
 