УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
4823 відвідувача онлайн
Новини Агресія Росії проти України Війна
2 542 23

Москва хоче обміняти імітацію загрози великої війни, на примус України до виконання Мінських угод у розумінні Росії, - Гармаш

Москва хоче обміняти імітацію загрози великої війни, на примус України до виконання Мінських угод у розумінні Росії, - Гармаш

Ймовірність того, що 9 лютого в Берліні Росія планує отримати дипломатичний "Мінськ-3", тобто зафіксовану документально її трактовку Мінських угод із подальшим виконанням їх Києвом під наглядом Німеччини та Франції, дуже висока.

Про це Цензор.НЕТ розповів в інтерв'ю представник окремих районів Донецької області в ТКГ Сергій Гармаш.

"Це не тільки я говорив, але й заступник керівника адміністрації Путіна пан Козак одразу після минулої зустрічі радників Н-4 в Парижі. На жаль, така ймовірність дуже висока. І та "човникова" дипломатична активність Берліну й Парижу між Києвом та Москвою, яку ми зараз спостерігаємо, дає підстави так думати", - пояснив він.

"Можливо, це не відбудеться 9 лютого, процес затягнеться. Але, оскільки Москва ні на крок не змінила своєї позиції, то сам факт тайм-ауту для напрацювання "єдиної трактовки Мінських угод" говорить про те, що ця трактовка буде на користь Росії. Москва хоче обміняти цю імітацію загрози великої війни, яку Захід сприймає дуже серйозно, на примус України до виконання Мінських угод у розумінні Росії", - додав Гармаш.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Президент Фінляндії Нііністе заявив про необхідність перегляду Мінських угод: "Це найбільш можливе рішення у поточній ситуації"

"Причому розрахунок іде на те, що це робитиметься саме дипломатичним шляхом і, можна сказати на технічному рівні, непомітному для пересічних громадян. Це дуже тонка гра! Тобто зараз Москва прямо не вимагає від Києва якихось окремих перемовин з Донецьком та Луганськом. Не наполягає, щоб Зеленський сідав за стіл перемовин із Пушиліним та Пасічником", - наголосив він.

За його словами, Москва хоче, щоб ми почали розглядати документи, які ОРДЛО представляють у ТКГ.

"Якщо зробимо це, ми, де-факто, визнаємо їх стороною конфлікту й суб’єктом переговорів. Власне, саме цього Кремль і домагається всі ці роки. Не знаю, чи усвідомлюють наслідки цієї "поступки" наші західні партнери. Але у мене є підстави вважати, що на минулій зустрічі радників лідерів N4 уже здійснювався такий тиск. Вони й раніше тиснули на Київ в інтересах Москви. Наприклад, у тому, щоб Кабмін відкликав з Ради свій законопроєкт щодо політики перехідного періоду на Донбасі. Про це сам Зеленський казав під час його останнього пресмарафону. Тому я вважаю цю загрозу дуже ймовірною. Якщо ми почнемо розглядати документи, подані в ТКГ ОРДЛО, визнаємо їх стороною конфлікту і суб’єктом перемовин, а тоді дороги назад вже не буде. У дипломатії є таке поняття, як усталена дипломатична практика. Тобто якщо ми зробили такий крок, то нам доведеться й надалі йти цією дорогою. Москва це чудово розуміє. Тому діє таким чином", - резюмував Гармаш.

Детальніше читайте в інтерв'ю Сергія Гармаш: "Розгляд на ТКГ документів ОРДЛО – перший крок, що РФ отримає контроль над Україною. І ми житимемо під Москвою".

Автор: 

перемовини (3096) росія (68027) мінські угоди (2231) нормандська четвірка (1526) Гармаш Сергій (136)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+5
Олимпиада. Скандальный матч в масках. Канадки разгромили сборную России



Матч олимпийского женского хоккейного турнира Канада - Россия начался на час позже запланированного времени, так как канадки отказались выходить на лед.

Не было данных о том, что все россиянки здоровы и сдали отрицательные тесты на коронавирус (перед началом турнира шесть россиянок заболели, две были госпитализированы).

Канадки согласились играть, если обе сборные будут в масках.



Канадки разгромили сборную России 6:1.
показати весь коментар
07.02.2022 12:05 Відповісти
+4
та він на росії в кожному кабінеті на стіні висить
показати весь коментар
07.02.2022 12:06 Відповісти
+3
Вы называйте все своими именами. Не минские угоды а капитуляция Украины. Лучше уже война чем капитуляция. Спросите беларусов. Они выбрали капитуляцию только ето абсолютно не значит что они не будут воевать. Кстати на одной войне беларусы уже побывали в Казахстане не прошло и пол года со дня капитуляции. Повезло беларусам что казахи мирными оказались
показати весь коментар
07.02.2022 12:06 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Мінські угоди такі, які вони є, якими їх написали.
А змінити їх може тільки перегляд деяких положень.
Саме на цей перегляд параша не погоджується.
показати весь коментар
07.02.2022 11:59 Відповісти
В Минских угодах не говорится прямо про статус РФ , они считают себя "гарантами" , а все остальньіе - "стороной конфликта". Єто и есть ключевой вопрос . От того , как он разрешится , будет зависеть и дальнейший ход переговоров . А ответить на все предложения РФ и их оккупационньіх администраций , можно и нужно одним пакетом , адресованньім РФ.
показати весь коментар
07.02.2022 13:40 Відповісти
Ключове питання - коли і як проводити вибори.
показати весь коментар
07.02.2022 14:28 Відповісти
Нет , ключевой вопрос БЕЗОПАСНОСТИ , а он прямо зависит от признания РФ "стороной конфликта". Остальньіе вопросьі производньіе , в т.ч. и вьіборьі в ОРДЛО .
показати весь коментар
07.02.2022 15:30 Відповісти
Не треба маніпулювати. Під словом БЕЗПЕКА мається на увазі послідовність дій, щодо проведення виборів - до передачі кордону чи після.
В угодах написано - передача кордону одразу після виборів.
От на цьому і наполягає параша.
показати весь коментар
07.02.2022 15:35 Відповісти
Да , нет ! Безопасность єто :

1. прекращение огня
2. разведение войск
3.организация вьівода российских НЗФ (сбор тяжельіх вооружений на площадках под контролем ОБСЕ , сбор л.с. НВФ в местах под контролем ОБСЕ).
4.начало вьівода НВФ с территории Украиньі сразу после проведения свободньіх вьіборов по законам Украиньі и под контролем ОБСЕ.
Сам вьівод НВФ и вооружений займет не одну неделю , если не пару месяцев , учитьівая огромное количество вооружений и боеприпасов.
показати весь коментар
07.02.2022 15:46 Відповісти
Покажите кацапам большой пенис!!!
показати весь коментар
07.02.2022 12:00 Відповісти
та він на росії в кожному кабінеті на стіні висить
показати весь коментар
07.02.2022 12:06 Відповісти
Олимпиада. Скандальный матч в масках. Канадки разгромили сборную России



Матч олимпийского женского хоккейного турнира Канада - Россия начался на час позже запланированного времени, так как канадки отказались выходить на лед.

Не было данных о том, что все россиянки здоровы и сдали отрицательные тесты на коронавирус (перед началом турнира шесть россиянок заболели, две были госпитализированы).

Канадки согласились играть, если обе сборные будут в масках.



Канадки разгромили сборную России 6:1.
показати весь коментар
07.02.2022 12:05 Відповісти
Вы называйте все своими именами. Не минские угоды а капитуляция Украины. Лучше уже война чем капитуляция. Спросите беларусов. Они выбрали капитуляцию только ето абсолютно не значит что они не будут воевать. Кстати на одной войне беларусы уже побывали в Казахстане не прошло и пол года со дня капитуляции. Повезло беларусам что казахи мирными оказались
показати весь коментар
07.02.2022 12:06 Відповісти
Жабоїдів і фашиків потрібно слати на х"й і чим швидше тим краще! Фашики і жабоїди більше нічого не вирішують а їхні продажні еліти вже багато років на московському пайку!
показати весь коментар
07.02.2022 12:06 Відповісти
Новий формат перемовин має відбуватися лише за участі США та Великої Британії! А Німеччина та Франція мають йти на... південь.
показати весь коментар
07.02.2022 12:11 Відповісти
Який тільки дурень, або ворог України це написав?
показати весь коментар
07.02.2022 12:19 Відповісти
А написав от хто!
показати весь коментар
07.02.2022 12:21 Відповісти
1 жовтня 2019 року в Мінську учасники https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%BD%D0%B0_%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%BF%D0%B0_%D0%B7_%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%B3%D1%83%D0%BB%D1%8E%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D1%81%D0%B8%D1%82%D1%83%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%97_%D0%BD%D0%B0_%D1%81%D1%85%D0%BE%D0%B4%D1%96_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8 тристоронньої контактної групи підписали «формулу Штайнмаєра».

7 жовтня Штайнмаєр розповів про історію виникнення «формули» та її суть: «Формула не містить нічого більше, ніж спробу зробити з великі кроки, які учасники конфлікту не хотіли робити, низку менших кроків, які, попри їхню сутність та наслідки, досі треба узгодити».

Імплементація https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81_%D0%B7%D0%B0%D1%85%D0%BE%D0%B4%D1%96%D0%B2_%D1%89%D0%BE%D0%B4%D0%BE_%D0%B2%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D0%9C%D1%96%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%83 комплексу заходів щодо виконання Мінського протоколу на думку деяких ЗМІ та експертів передбачає наступні кроки:

Україна проводить вибори в https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BA%D1%80%D0%B5%D0%BC%D1%96_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD%D0%B8_%D0%94%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D1%97_%D1%82%D0%B0_%D0%9B%D1%83%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D1%97_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%B9 ОРДЛО без роззброєння бойовиків, відведення російських військ та контролю над кордоном.
Після проведення виборів Україна надає політичну та економічну автономію ОРДЛО строком на 5 років.
Україна оголошує повну https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BC%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%96%D1%8F амністію всім бойовикам.
Бойовики отримують статус «народної міліції»https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%BE%D1%80%D0%BC%D1%83%D0%BB%D0%B0_%D0%A8%D1%82%D0%B0%D0%B9%D0%BD%D0%BC%D0%B0%D1%94%D1%80%D0%B0#cite_note-16 [16] , керують власними силовими відомствами, під час виборів не складають зброї.

На думку українського дипломата https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%84%D0%BB%D1%96%D1%81%D1%94%D1%94%D0%B2_%D0%9A%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8F%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD_%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Костянтина Єлісєєва українська влада наразі перекреслила домовленості на саміті в Берліні 2016 року та прийняла російську логіку виконання Мінських домовленостей без виконання безпекової компоненти
показати весь коментар
07.02.2022 12:27 Відповісти
А чому ти не пишеш перші пункти а починаєш з кацапських забаганок яку хоче *****.
1. Припинення вогню.
2. Обмін полоненими всіх на всіх.
3. Вивід іноземних військ
4. Роззброєння незаконних збройних формувань.
5.
6.
показати весь коментар
07.02.2022 12:27 Відповісти
Перде, чи як тебе там, ти читати і розуміти прочитане вмієш? Тільки після проведення "виборів" в ОРДЛО все інше. І це не якісь там кацапські забаганки, а те, що написали твій Порох з Меркель.
показати весь коментар
07.02.2022 13:32 Відповісти
Це вже при Зеленському таке погодили, ти брешеш людям. Саме при ньому прийняли цю формулу.
показати весь коментар
07.02.2022 13:38 Відповісти
Да все правильно.кучма там никто,как и террористы.так что писать и писаться там можно скоко хочется
показати весь коментар
07.02.2022 13:51 Відповісти
Минула влада резонно просувала ідею розміщення на непідконтрольних територіях міжнародного контингенту миротворців на період поки всі питання (нацифікаціі, повернення державних інституцій і ті) не будуть вирішені.
В іному випадку - новий, Будапештський формат.
показати весь коментар
07.02.2022 12:26 Відповісти
треба чітко розуміти, що і загроза війни, і виконання мінських угод в трактуванні окупантів- це лише інструментарій для досягнення кінцевої мети хремля, а саме- федералізація України, що призведе до втрати її державності та повного підкорення агресору
показати весь коментар
07.02.2022 12:43 Відповісти
Договір є нікчемним, якщо його укладення стало результатом
погрози силою або її застосування на порушення принципів
міжнародного права, втілених у Статуті Організації Об'єднаних
Націй. 52 стаття Віденської Конвенції.
показати весь коментар
07.02.2022 14:10 Відповісти
 
 