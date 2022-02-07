Москва хоче обміняти імітацію загрози великої війни, на примус України до виконання Мінських угод у розумінні Росії, - Гармаш
Ймовірність того, що 9 лютого в Берліні Росія планує отримати дипломатичний "Мінськ-3", тобто зафіксовану документально її трактовку Мінських угод із подальшим виконанням їх Києвом під наглядом Німеччини та Франції, дуже висока.
Про це Цензор.НЕТ розповів в інтерв'ю представник окремих районів Донецької області в ТКГ Сергій Гармаш.
"Це не тільки я говорив, але й заступник керівника адміністрації Путіна пан Козак одразу після минулої зустрічі радників Н-4 в Парижі. На жаль, така ймовірність дуже висока. І та "човникова" дипломатична активність Берліну й Парижу між Києвом та Москвою, яку ми зараз спостерігаємо, дає підстави так думати", - пояснив він.
"Можливо, це не відбудеться 9 лютого, процес затягнеться. Але, оскільки Москва ні на крок не змінила своєї позиції, то сам факт тайм-ауту для напрацювання "єдиної трактовки Мінських угод" говорить про те, що ця трактовка буде на користь Росії. Москва хоче обміняти цю імітацію загрози великої війни, яку Захід сприймає дуже серйозно, на примус України до виконання Мінських угод у розумінні Росії", - додав Гармаш.
"Причому розрахунок іде на те, що це робитиметься саме дипломатичним шляхом і, можна сказати на технічному рівні, непомітному для пересічних громадян. Це дуже тонка гра! Тобто зараз Москва прямо не вимагає від Києва якихось окремих перемовин з Донецьком та Луганськом. Не наполягає, щоб Зеленський сідав за стіл перемовин із Пушиліним та Пасічником", - наголосив він.
За його словами, Москва хоче, щоб ми почали розглядати документи, які ОРДЛО представляють у ТКГ.
"Якщо зробимо це, ми, де-факто, визнаємо їх стороною конфлікту й суб’єктом переговорів. Власне, саме цього Кремль і домагається всі ці роки. Не знаю, чи усвідомлюють наслідки цієї "поступки" наші західні партнери. Але у мене є підстави вважати, що на минулій зустрічі радників лідерів N4 уже здійснювався такий тиск. Вони й раніше тиснули на Київ в інтересах Москви. Наприклад, у тому, щоб Кабмін відкликав з Ради свій законопроєкт щодо політики перехідного періоду на Донбасі. Про це сам Зеленський казав під час його останнього пресмарафону. Тому я вважаю цю загрозу дуже ймовірною. Якщо ми почнемо розглядати документи, подані в ТКГ ОРДЛО, визнаємо їх стороною конфлікту і суб’єктом перемовин, а тоді дороги назад вже не буде. У дипломатії є таке поняття, як усталена дипломатична практика. Тобто якщо ми зробили такий крок, то нам доведеться й надалі йти цією дорогою. Москва це чудово розуміє. Тому діє таким чином", - резюмував Гармаш.
Детальніше читайте в інтерв'ю Сергія Гармаш: "Розгляд на ТКГ документів ОРДЛО – перший крок, що РФ отримає контроль над Україною. І ми житимемо під Москвою".
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
А змінити їх може тільки перегляд деяких положень.
Саме на цей перегляд параша не погоджується.
В угодах написано - передача кордону одразу після виборів.
От на цьому і наполягає параша.
1. прекращение огня
2. разведение войск
3.организация вьівода российских НЗФ (сбор тяжельіх вооружений на площадках под контролем ОБСЕ , сбор л.с. НВФ в местах под контролем ОБСЕ).
4.начало вьівода НВФ с территории Украиньі сразу после проведения свободньіх вьіборов по законам Украиньі и под контролем ОБСЕ.
Сам вьівод НВФ и вооружений займет не одну неделю , если не пару месяцев , учитьівая огромное количество вооружений и боеприпасов.
Матч олимпийского женского хоккейного турнира Канада - Россия начался на час позже запланированного времени, так как канадки отказались выходить на лед.
Не было данных о том, что все россиянки здоровы и сдали отрицательные тесты на коронавирус (перед началом турнира шесть россиянок заболели, две были госпитализированы).
Канадки согласились играть, если обе сборные будут в масках.
Канадки разгромили сборную России 6:1.
7 жовтня Штайнмаєр розповів про історію виникнення «формули» та її суть: «Формула не містить нічого більше, ніж спробу зробити з великі кроки, які учасники конфлікту не хотіли робити, низку менших кроків, які, попри їхню сутність та наслідки, досі треба узгодити».
Імплементація https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81_%D0%B7%D0%B0%D1%85%D0%BE%D0%B4%D1%96%D0%B2_%D1%89%D0%BE%D0%B4%D0%BE_%D0%B2%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D0%9C%D1%96%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%83 комплексу заходів щодо виконання Мінського протоколу на думку деяких ЗМІ та експертів передбачає наступні кроки:
Україна проводить вибори в https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BA%D1%80%D0%B5%D0%BC%D1%96_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD%D0%B8_%D0%94%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D1%97_%D1%82%D0%B0_%D0%9B%D1%83%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D1%97_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%B9 ОРДЛО без роззброєння бойовиків, відведення російських військ та контролю над кордоном.
Після проведення виборів Україна надає політичну та економічну автономію ОРДЛО строком на 5 років.
Україна оголошує повну https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BC%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%96%D1%8F амністію всім бойовикам.
Бойовики отримують статус «народної міліції»https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%BE%D1%80%D0%BC%D1%83%D0%BB%D0%B0_%D0%A8%D1%82%D0%B0%D0%B9%D0%BD%D0%BC%D0%B0%D1%94%D1%80%D0%B0#cite_note-16 [16] , керують власними силовими відомствами, під час виборів не складають зброї.
На думку українського дипломата https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%84%D0%BB%D1%96%D1%81%D1%94%D1%94%D0%B2_%D0%9A%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8F%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD_%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Костянтина Єлісєєва українська влада наразі перекреслила домовленості на саміті в Берліні 2016 року та прийняла російську логіку виконання Мінських домовленостей без виконання безпекової компоненти
1. Припинення вогню.
2. Обмін полоненими всіх на всіх.
3. Вивід іноземних військ
4. Роззброєння незаконних збройних формувань.
5.
6.
В іному випадку - новий, Будапештський формат.
погрози силою або її застосування на порушення принципів
міжнародного права, втілених у Статуті Організації Об'єднаних
Націй. 52 стаття Віденської Конвенції.