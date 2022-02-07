Москва хоче обміняти імітацію загрози великої війни, на примус України до виконання Мінських угод у розумінні Росії, - Гармаш

Ймовірність того, що 9 лютого в Берліні Росія планує отримати дипломатичний "Мінськ-3", тобто зафіксовану документально її трактовку Мінських угод із подальшим виконанням їх Києвом під наглядом Німеччини та Франції, дуже висока.

Про це Цензор.НЕТ розповів в інтерв'ю представник окремих районів Донецької області в ТКГ Сергій Гармаш.

"Це не тільки я говорив, але й заступник керівника адміністрації Путіна пан Козак одразу після минулої зустрічі радників Н-4 в Парижі. На жаль, така ймовірність дуже висока. І та "човникова" дипломатична активність Берліну й Парижу між Києвом та Москвою, яку ми зараз спостерігаємо, дає підстави так думати", - пояснив він.

"Можливо, це не відбудеться 9 лютого, процес затягнеться. Але, оскільки Москва ні на крок не змінила своєї позиції, то сам факт тайм-ауту для напрацювання "єдиної трактовки Мінських угод" говорить про те, що ця трактовка буде на користь Росії. Москва хоче обміняти цю імітацію загрози великої війни, яку Захід сприймає дуже серйозно, на примус України до виконання Мінських угод у розумінні Росії", - додав Гармаш.

"Причому розрахунок іде на те, що це робитиметься саме дипломатичним шляхом і, можна сказати на технічному рівні, непомітному для пересічних громадян. Це дуже тонка гра! Тобто зараз Москва прямо не вимагає від Києва якихось окремих перемовин з Донецьком та Луганськом. Не наполягає, щоб Зеленський сідав за стіл перемовин із Пушиліним та Пасічником", - наголосив він.

За його словами, Москва хоче, щоб ми почали розглядати документи, які ОРДЛО представляють у ТКГ.

"Якщо зробимо це, ми, де-факто, визнаємо їх стороною конфлікту й суб’єктом переговорів. Власне, саме цього Кремль і домагається всі ці роки. Не знаю, чи усвідомлюють наслідки цієї "поступки" наші західні партнери. Але у мене є підстави вважати, що на минулій зустрічі радників лідерів N4 уже здійснювався такий тиск. Вони й раніше тиснули на Київ в інтересах Москви. Наприклад, у тому, щоб Кабмін відкликав з Ради свій законопроєкт щодо політики перехідного періоду на Донбасі. Про це сам Зеленський казав під час його останнього пресмарафону. Тому я вважаю цю загрозу дуже ймовірною. Якщо ми почнемо розглядати документи, подані в ТКГ ОРДЛО, визнаємо їх стороною конфлікту і суб’єктом перемовин, а тоді дороги назад вже не буде. У дипломатії є таке поняття, як усталена дипломатична практика. Тобто якщо ми зробили такий крок, то нам доведеться й надалі йти цією дорогою. Москва це чудово розуміє. Тому діє таким чином", - резюмував Гармаш.

