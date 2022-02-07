Очікувати рішучих "переломів" за підсумками перемовин Путіна і Макрона не варто, - Пєсков

Зустріч президентів РФ та Франції Володимира Путіна та Емманюеля Макрона обіцяє бути тривалою та об'ємною за змістом, але рішучих "переломів" за її підсумками очікувати не варто.

Про це заявив прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на російський Інтерфакс.

"Ми очікуємо дуже субстантивне і тривале, об'ємне за часом та контентом обговорення", - сказав Пєсков журналістам.

За його словами, під час переговорів у понеділок домінуватиме "тема напруженості в Європі, пов'язана із ситуацією навколо України, тема гарантій безпеки для РФ".

"Емманюель Макрон очолює зараз країну, яка головує в Євросоюзі. Це дуже важливо. Звичайно, ситуація надто складна, щоб очікувати на якісь рішучі переломи в ході однієї зустрічі", - зауважив представник Кремля.

Він нагадав, що президент Франції приїде до Москви з "певними ідеями щодо пошуку можливих варіантів розрядки напруженості в Європі".

Прессекретар Путіна повідомив журналістам, що зустріч розпочнеться близько 17:00 за московським часом. Вона буде продовжена за робочим обідом. Після цього Путін та Макрон проведуть спільну пресконференцію.

"Це дуже важливий візит", - наголосив Пєсков.