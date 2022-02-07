УКР
Очікувати рішучих "переломів" за підсумками перемовин Путіна і Макрона не варто, - Пєсков

Зустріч президентів РФ та Франції Володимира Путіна та Емманюеля Макрона обіцяє бути тривалою та об'ємною за змістом, але рішучих "переломів" за її підсумками очікувати не варто.

Про це заявив прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на російський Інтерфакс.

"Ми очікуємо дуже субстантивне і тривале, об'ємне за часом та контентом обговорення", - сказав Пєсков журналістам.

За його словами, під час переговорів у понеділок домінуватиме "тема напруженості в Європі, пов'язана із ситуацією навколо України, тема гарантій безпеки для РФ".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Макрон вилетів до Москви на зустріч з Путіним

"Емманюель Макрон очолює зараз країну, яка головує в Євросоюзі. Це дуже важливо. Звичайно, ситуація надто складна, щоб очікувати на якісь рішучі переломи в ході однієї зустрічі", - зауважив представник Кремля.

Він нагадав, що президент Франції приїде до Москви з "певними ідеями щодо пошуку можливих варіантів розрядки напруженості в Європі".

Також читайте: Макрон хоче домовитися з Путіним, щоб стати героєм, який запобіг нападу на Україну, - Politico

Прессекретар Путіна повідомив журналістам, що зустріч розпочнеться близько 17:00 за московським часом. Вона буде продовжена за робочим обідом. Після цього Путін та Макрон проведуть спільну пресконференцію.

"Це дуже важливий візит", - наголосив Пєсков.

+16
07.02.2022 12:10 Відповісти
07.02.2022 12:10 Відповісти
+14
07.02.2022 12:09 Відповісти
07.02.2022 12:09 Відповісти
+9
07.02.2022 12:19 Відповісти
07.02.2022 12:19 Відповісти
07.02.2022 12:09 Відповісти
07.02.2022 12:09 Відповісти
Вони то хочуть. Але за рахунок УКраїни. Просто український народ не дасть здійснитися зраді.
07.02.2022 12:26 Відповісти
07.02.2022 12:26 Відповісти
Кресло Лидера Западного мира вакантно так же,как и Президентское в Украине..
07.02.2022 12:51 Відповісти
07.02.2022 12:51 Відповісти
07.02.2022 12:10 Відповісти
07.02.2022 12:10 Відповісти
Схоже що це ніби притомна заява цього цапа.
07.02.2022 12:12 Відповісти
07.02.2022 12:12 Відповісти
Пісню чув: "Что ж ты "фраер" сдал назад....?" "Невчасно" НАТО "нафарширувало" ЗСУ ПЗРК і ПТУР А зараз погнали протипіхотну зброю - гранатомети і легкі міномети Весь "азарт" збили!

- Ванька, ну, и чем закончилась твоя дуэль с хахлом?
- Да ничем...
- А почему?
- Так он стал выяснять, мы будем драться на пистолетах или шпагах... А я не согласился...
- Почему?!...
- Ну, я же думал, что он станет у стенки, а я его из пулемёта завалю...
07.02.2022 12:37 Відповісти
07.02.2022 12:37 Відповісти
07.02.2022 12:19 Відповісти
07.02.2022 12:19 Відповісти
Чем дольше эта канитель, тем ниже поддержка Зеленского и больше оружия в Украине
07.02.2022 12:19 Відповісти
07.02.2022 12:19 Відповісти
Чому, а дешевий газ для братського французького народу це вам не перелом. І на перших порах платись за це буде якась Україна. Враховуючи "Європу від Атлантики до Владивостока" це просто даром.
07.02.2022 12:20 Відповісти
07.02.2022 12:20 Відповісти
07.02.2022 12:28 Відповісти
07.02.2022 12:28 Відповісти
Роль всех французских президентов это подписывать договорняки выгодные расее....
макарон не исключение....
07.02.2022 12:30 Відповісти
07.02.2022 12:30 Відповісти
Песков, когда ты уже от своей брехни захлебнешься своей слюной?? Начинаешь переставать верить в боженьку, раз он таких мудаков на этом свете держит, видать думает - нахер они там такие надо, пусть всю желчь свою на этом свете выпустят, меньше там чертям бед наделают!!!
07.02.2022 12:31 Відповісти
07.02.2022 12:31 Відповісти
макрон -бздливая прокремлёвская девочка,
которая даже касок боицца продать Украине,
но самые большие мудаки - итальяшки !
07.02.2022 12:38 Відповісти
07.02.2022 12:38 Відповісти
07.02.2022 12:38 Відповісти
07.02.2022 12:38 Відповісти
падаль в экстазе... все едут, разговаривают....
07.02.2022 12:45 Відповісти
07.02.2022 12:45 Відповісти
Вместо того, чтобы судить международного преступника, его обхаживают, ублажают, а эта кремлевская гнида балдеет, шо вокруг него бегают и шо то просят, позор цивилизованному, демократическому миру.
07.02.2022 12:45 Відповісти
07.02.2022 12:45 Відповісти
Судя по фотке,они просто снова перепихнутся
07.02.2022 12:49 Відповісти
07.02.2022 12:49 Відповісти
Лягушатникам не впервой....Франция "по согласию" лягла под Гитлера и винцом его угощала. Ловкий интриган Сталин, с барского плеча ,объявил их "победителями" и отпустил грехи. За это Париж ( кстати ,на французском языке Пари как и Мари женского рода) всю послевоенную историю на подпевках у кремля. А была Великой Державой.....Тьфу!
07.02.2022 13:00 Відповісти
07.02.2022 13:00 Відповісти
 
 