Помер ексголова Верховної Ради АРК, колишній нардеп "Партії регіонів" Борис Дейч

На 84 році життя помер кримський політик, колишній голова Верховної Ради АРК та ексдепутат Верховної Ради України Борис Дейч.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив у фейсбуці голова громадської організації "Регіональна національно-культурна автономія євреїв Криму" Анатолій Гендін. Інформацію також підтверджують кримські ЗМІ.

За інформацією видання "Аргументы недели – Крым", Дейч помер вранці 7 лютого в одній із московських клінік, куди був доставлений із Криму після погіршення стану у зв'язку із захворюванням на COVID-19. Повідомляється, що Дейч був щеплений і зробив ревакцинацію.

Борис Дейч був українським політиком, народним депутатом України V, VI, VII скликань (2006-2014), до цього – головою Верховної Ради АРК (2002-2006, перший заступник з 1998 року). Дейч був членом Партії регіонів з 2001 року, членом політради партії. Має звання Героя України (2013).

Після анексії Криму Борис Дейч, обраний до парламенту України у 2012 році за одним із мажоритарних округів у Криму, голосував на "кримському референдумі" та восени 2014 року на російських виборах у Криму.