УКР
Якщо ми розглядатимемо на ТКГ документи ОРДЛО - це буде початок кінця державності України, - Гармаш

В перемовинах з РФ Україні потрібно бути принциповою та спиратися на США, які не залежать від Росії.

Про це Цензор.НЕТ розповів в інтерв'ю представник окремих районів Донецької області в ТКГ Сергій Гармаш.

За його словами, Росія може досягнути всього, що зараз вимагає від Заходу і чого хоче від України, просто змусивши нас виконувати Мінські угоди в її розумінні.

"Тобто примусити нас розглядати документи ОРДЛО. У такому випадку не буде України в НАТО та наближення Альянсу до кордонів Російської Федерації, чого вони так не хочуть. Тому що, якщо ми підемо на діалог з Донецьком і Луганськом за умови, що Москва – посередник, а не сторона конфлікту, то зрештою нам доведеться до чогось із ними домовитися. І тоді ми зможемо це зробити тільки на їхніх умовах, бо за ОРДЛО залишатиметься Москва з її ресурсами, ядерною зброєю, армією, яка тепер постійно стоятиме у нас на кордоні. Вони уже ніколи не відійдуть. Ми будемо змушені виконати їхні умови. Які? "Політична автономія Донбасу" – так це бачать у Москві, та, на жаль, в деяких західних столицях. Зрештою, нам доведеться імплементувати їх в наше політичне "тіло". Це де-факто федералізація, хоч і матиме назву "особливого статусу". У них залишиться "народна міліція", яка зараз вбиває наших людей. Це фактично будуть частини російської армії на нашій території. Звідти до Верховної Ради прийдуть їхні депутати. Навколо них, тобто навколо Москви з її ресурсами, акумулюються інші проросійські сили. У нас навіть зараз ОПЗЖ – друга по чисельності парламентська фракція. Але зараз проросійські сили розпорошені. А коли зайдуть представники ОРДЛО, це буде одна із найбільших фракцій Верховної Ради, яка матиме значний вплив. Він підкріплюватиметься російськими грошима, її військами та армією бойовиків, яка постійно ставитиме нас під загрозу громадянської війни. І ніякого формального права вето, про неможливість якого нас запевняє наша влада, їм і не знадобиться. Тобто просто розгляд на ТКГ документів ОРДЛО – це перший крок до того, що Росія, фактично, отримає контроль над Україною. І ми житимемо під Москвою. Якщо більшість регіонів України цього не захоче (а я вважаю, так і буде), почнеться розкол нашої держави. Це теж дуже задовольнить Росію. Вона що так, що так виграє", - пояснив Гармаш.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Москва хоче обміняти імітацію загрози великої війни, на примус України до виконання Мінських угод у розумінні Росії, - Гармаш

В цій ситуації, за його словами, Україні потрібно не погоджуватися на компроміси, доки Росія не визнає себе стороною конфлікту.

"Ми весь час із тактичних міркувань робимо якісь кроки, які потім стають стратегічними поразками: дозволили (до речі, всупереч Мінським угодам) ОРДО і ОРЛО фактично мати статус окремих делегацій в ТКГ, погодились на формулу Штайнмаєра, зараз відкликали законопроєкт про перехідний період в ОРДЛО. Якщо ми підемо на поступку ще й в питанні розгляду документів ОРДЛО - це буде початок кінця державності України. Ми втратимо все!" - наголосив Гармаш.

"Треба бути принциповими, спиратися на США, які не залежать від Росії, розуміють цю ситуацію, постійно підкреслюючи, хто є загрозою та стороною конфлікту. Тут вже не можна весь час "заглядати в рота" Берліну та Парижу, які залежні від російських енергоносіїв, пов‘язані з Москвою бізнес-інтересами, та бояться російської загрози, тому що до них підуть мільйони біженців", - резюмував він.

Детальніше читайте в інтерв'ю з Сергієм Гармашем: "Розгляд на ТКГ документів ОРДЛО – перший крок, що РФ отримає контроль над Україною. І ми житимемо під Москвою".

перемовини (3096) росія (68027) Тристороння контактна група (827) Гармаш Сергій (136)
+7
07.02.2022 12:35 Відповісти
+6
Нас уже к этому готовят!
07.02.2022 12:31 Відповісти
+6
Та ясно, що готують, просто суспільству не можна дозволити владі це зробити.
07.02.2022 12:46 Відповісти
Нас уже к этому готовят!
07.02.2022 12:31 Відповісти
Та ясно, що готують, просто суспільству не можна дозволити владі це зробити.
07.02.2022 12:46 Відповісти
Ту Сівоху з його "стратегією" капітуляції вже поразвішували на бігбордах замість Мураєва.
07.02.2022 13:00 Відповісти
Стратегия о которой я говорю (вернее рассказал Сивуха) была опубликована 01.02. 2022
Что уже успели и по бигбордам развесить?
Шустро однако
07.02.2022 13:48 Відповісти
А як топив за імплементацію при Порошенку...
07.02.2022 12:32 Відповісти
2.02.2022 спросонья тыкаясь в Ютубе, вдруг вижу морду отмытого и тщательно причесанного СИВОХО с брошюрой в руках с надписью «Гуманітарна стратегія воз»єднання України»

У нас (Национальная Стратегия Примирения и Единства НППЕ) мол есть системный проработанный подход по возвращению Донбасса за 2-3 года,

опублікована 01.02.2022

Затем Сивохо так это строгенько как кондовый госчиновник ,в очечках так важно и строго поглядывая представляет этот «подход» (читая с экрана)
07.02.2022 12:32 Відповісти
1этап:

Сначала возвращаем людей!

Все жители ОРДЛО получат дистанционнй доступ к админ услугам для получения документов, и признание выданных в ОРДЛО документов для участия в выборах президента и парламента!!!

2 этап:

Перезапуск диалога ???
07.02.2022 12:33 Відповісти
Явка на виборах буде 1000%!
07.02.2022 12:35 Відповісти
3 этап:

Восстановление территориальной целостности Украины, после которой у жителей ОРДЛО появится

Возможность получать выплаты и компенсации за разрушенное жилье.

Жители получат амнистию, возможность детям учиться на родном??? языке???.

Будет действовать запрет на люстрацию !!!!!
07.02.2022 12:34 Відповісти
Компенсацію від України, я так розумію і рідна мова у урків російська, так? Ну то хай їх рашка визнає - платить їм компенсації, навчає "у руських школах"
07.02.2022 12:37 Відповісти
У нас (у НППЕ) также имеется альтернативный? Законопроект о переходном периоде для Кабмина

Мы готовы помогать государству!

Дата публикации 1 февраля 2022г !!!
Кто хочет ознакомится - NPPE. ORG. UA

Смотрите на Ютуб

https://www.youtube.com/watch?v=UxLglegicB8
07.02.2022 12:35 Відповісти
Дякую, не хочу
07.02.2022 12:37 Відповісти
Засунь поглубже голову в песок.
Только потом не говори, что ты ничего не знал
07.02.2022 12:52 Відповісти
Мені не обов'язково пробувати на смак гівно, щоб зрозуміти, що це гівно. Я і так знаю, що Сівохо гівно, що він зрадник, що нинішня влада і рашка мріють про те, щоб впихнути ОРДЛО в Україну, щоб створити важіль впливу ще більший. Навіщо мені дивитися це лайно?
07.02.2022 12:56 Відповісти
для початку це буде кінець Зевлади, в тому числі в особисто ваш , пане Гармаш!
07.02.2022 12:35 Відповісти
Дай то Бог.
07.02.2022 13:23 Відповісти
07.02.2022 12:35 Відповісти
Глядя и слушая Сивоху , сложилось впечатление, что представлял он этот опус от имени и по поручению... догадайтесь от кого...

Такой себе вброс в массы . С чего то же надо надо начинать.

Посмотрите, у вас будет такое же впечатление
07.02.2022 12:36 Відповісти
Кстати, такую сдачу интересов Украины бубочка планировал с самого начала.
Он ещё в июне 2019-го сказал: "Не я подписывал Минские угоды!", имея в виду, что будет выполнять все пункты, даже если РФ ничего не будет делать.
07.02.2022 12:41 Відповісти
доигрались переговорщики сраные... каждый гном себя великаном мнит... один писатель-журналист, другой активист-журналист...
07.02.2022 12:41 Відповісти
Той хто писав мінські угоди має сидіти у в'язниці!
Дебальцеве все одно не втримали, а нашо було їх погоджувати? Тоді на кордонах не стояла армія РФ і загрози повномасштабного наступу не було!
А балачки "ми їх підписали, щоб не виконувати" взагалі маячня.
07.02.2022 12:46 Відповісти
Тогда это было правильное дипломатическое решение, которое дало нам передышку и возможность "устаканится" на своих позициях.


Дипломатия - это исскуство возможного

Невозможного - добиваются военными действиями.

Но во многих случаях - можно избежать катастрофы.
Действуя дипломатическим путём…

К сожалению, хороших дипломатов не так много!

А Зюзя не то чтобы не дипломат, он просто нечто, если не сказать ничто
07.02.2022 13:00 Відповісти
Эти документы подписывали на тот момент участники Трехсторонней контактной группы:
Хайди Тальявини (ОБСЕ), Леонид Кучма (Украина), Михаил Зурабов (Россия), Александр Захарченко («ДНР»), Игорь Плотницкий («ЛНР»).

https://novosti.dn.ua/news/295608-lavrov-zayavyl-chto-mynskye-soglashenyya-podpysyval-lychno-poroshenko-ehto-netak

в Париже Владимир Зеленский добавил и свой автограф к тому комплекту документов, который условно и называется Минском
07.02.2022 13:53 Відповісти
А Люсик Абдристович так уже просто сбежал с корабля, потому как понял, что возможно их будут бить , и возможно даже ногами
07.02.2022 12:49 Відповісти
Власть в лице Сивохи уже делает вброс в массы для пережовывания
07.02.2022 12:50 Відповісти
Гармаш пише все правильно. Росії поспішати нікуди. Вони чекають, коли і суспільству українському буде вже зовсім наплювати, а що там з тим Донбасом. Про війну зараз говорить тільки купка патріотів, а всі інші живуть так, ніби у нас ніякої війни і немає. Що ми будемо частиною Росії? Та їм наплювати. Захід тисне, бо їм теж плювати на Україну, їм головне своя сорочка, яка ближче до тіла. І ця влада весь час говорить про якийсь діалог, але, типу, не поступатися суверенітетом. Але як же влада розуміє цей суверенітет? Проведе "діалог", окуповані частини "повернуться" в Україну. Буде збережений суверенітет? Ну так. 73% буде аплодувати. Наслідки почнуться пізніше, але Росія допоможе, недавній приклад Казахстану.
07.02.2022 12:58 Відповісти
Захід тисне, бо їм теж плювати на Україну, їм головне своя сорочка, яка ближче до тіла???!!!
И потому они за свой счет проводят санкции, помогают деньгами, давят на Расею дипломатически вместо жующих сопли кулеб

Если бы не Запад, Расея бы уже точно вторглась
Не надо крутить Западу дули как зюзики
От Запада сейчас зависит наша судьба
07.02.2022 13:06 Відповісти
Так, наша доля залежить від позиції Заходу. Але їх позиція залежить від готовності нашого народу опиратися втіленню планів кремля.
07.02.2022 13:11 Відповісти
Сейчас не столько от народа, а в большой степени от кулеб-зюзей -дерьмаков.

А у них в голове День пабеды и шашлычки. И дай Бог только по дурости...
07.02.2022 13:17 Відповісти
Косметические санкции от Запада? От которых толку никакого? О чем говорят как в России, так и в самой же Европе? Вот как раз 8 лет этот самый Запад сопли и жует. Вот сейчас у них стало подгорать, когда и США дает вооружение, и другие. Ох как в Киев то ездить начали, один за другим. Я даже могу предположить, кто чего и хочет от Украины. Например, США поддерживают Украину, потому что да, им выгодно, чтобы не было России (но и нам тоже). У нас цели совпадают. И военные действия здесь для них не опасны. А европейцы просят Украину уступить, потому что им война здесь не нужна. Это огромные риски для них. И как сейчас все эти консервы открываются на Западе, когда уж жареным так сильно запахло.
07.02.2022 13:33 Відповісти
Ясно, во всем виноват запад
07.02.2022 14:59 Відповісти
Цей спільний примус нас до трохи замаскованої капітуляції можна подолати лише демонстрацією незгоди і погрозою рішучого народного спротиву у випадку спроб реалізації путінських забаганок.
07.02.2022 13:07 Відповісти
Спільний кого с кем?
Зюзиков- сивох с расеей?
07.02.2022 13:25 Відповісти
Колективний Захід зацікавлений у знятті напруги. І якщо пу сприймає лише варіант нашої капітуляції, партнерів з ЄС та США задовільнить і інший, на який народ України готовий піти без громадянської війни і розпаду держави. Тільки вони мають бачити суспільні настрої українців і їх рішучість битись за свою країну.
07.02.2022 19:55 Відповісти
 
 