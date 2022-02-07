Якщо ми розглядатимемо на ТКГ документи ОРДЛО - це буде початок кінця державності України, - Гармаш

В перемовинах з РФ Україні потрібно бути принциповою та спиратися на США, які не залежать від Росії.

Про це Цензор.НЕТ розповів в інтерв'ю представник окремих районів Донецької області в ТКГ Сергій Гармаш.

За його словами, Росія може досягнути всього, що зараз вимагає від Заходу і чого хоче від України, просто змусивши нас виконувати Мінські угоди в її розумінні.

"Тобто примусити нас розглядати документи ОРДЛО. У такому випадку не буде України в НАТО та наближення Альянсу до кордонів Російської Федерації, чого вони так не хочуть. Тому що, якщо ми підемо на діалог з Донецьком і Луганськом за умови, що Москва – посередник, а не сторона конфлікту, то зрештою нам доведеться до чогось із ними домовитися. І тоді ми зможемо це зробити тільки на їхніх умовах, бо за ОРДЛО залишатиметься Москва з її ресурсами, ядерною зброєю, армією, яка тепер постійно стоятиме у нас на кордоні. Вони уже ніколи не відійдуть. Ми будемо змушені виконати їхні умови. Які? "Політична автономія Донбасу" – так це бачать у Москві, та, на жаль, в деяких західних столицях. Зрештою, нам доведеться імплементувати їх в наше політичне "тіло". Це де-факто федералізація, хоч і матиме назву "особливого статусу". У них залишиться "народна міліція", яка зараз вбиває наших людей. Це фактично будуть частини російської армії на нашій території. Звідти до Верховної Ради прийдуть їхні депутати. Навколо них, тобто навколо Москви з її ресурсами, акумулюються інші проросійські сили. У нас навіть зараз ОПЗЖ – друга по чисельності парламентська фракція. Але зараз проросійські сили розпорошені. А коли зайдуть представники ОРДЛО, це буде одна із найбільших фракцій Верховної Ради, яка матиме значний вплив. Він підкріплюватиметься російськими грошима, її військами та армією бойовиків, яка постійно ставитиме нас під загрозу громадянської війни. І ніякого формального права вето, про неможливість якого нас запевняє наша влада, їм і не знадобиться. Тобто просто розгляд на ТКГ документів ОРДЛО – це перший крок до того, що Росія, фактично, отримає контроль над Україною. І ми житимемо під Москвою. Якщо більшість регіонів України цього не захоче (а я вважаю, так і буде), почнеться розкол нашої держави. Це теж дуже задовольнить Росію. Вона що так, що так виграє", - пояснив Гармаш.

В цій ситуації, за його словами, Україні потрібно не погоджуватися на компроміси, доки Росія не визнає себе стороною конфлікту.

"Ми весь час із тактичних міркувань робимо якісь кроки, які потім стають стратегічними поразками: дозволили (до речі, всупереч Мінським угодам) ОРДО і ОРЛО фактично мати статус окремих делегацій в ТКГ, погодились на формулу Штайнмаєра, зараз відкликали законопроєкт про перехідний період в ОРДЛО. Якщо ми підемо на поступку ще й в питанні розгляду документів ОРДЛО - це буде початок кінця державності України. Ми втратимо все!" - наголосив Гармаш.

"Треба бути принциповими, спиратися на США, які не залежать від Росії, розуміють цю ситуацію, постійно підкреслюючи, хто є загрозою та стороною конфлікту. Тут вже не можна весь час "заглядати в рота" Берліну та Парижу, які залежні від російських енергоносіїв, пов‘язані з Москвою бізнес-інтересами, та бояться російської загрози, тому що до них підуть мільйони біженців", - резюмував він.

