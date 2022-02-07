УКР
МЗС РФ про концентрацію російських військ біля кордонів з Україною: "Ми у себе вдома"

МЗС РФ про концентрацію російських військ біля кордонів з Україною: "Ми у себе вдома"

Представник МЗС РФ Марія Захарова, коментуючи інформацію про концентрацію російських військ біля кордонів з Україною, заявила: "де їм треба, там вони і є, ми у себе вдома".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "РИА Новости".

"Не вам зараз, представляючи англосаксонський світ, рахувати, скільки у нас армія, де знаходяться збройні сили і куди вони переміщуються. Де їм треба бути, там вони і є, вони у себе вдома", - сказала Захарова.

Нагадаємо, раніше з'явилися нові супутникові знімки російських військ біля кордону України з Білоруссю.

Також читайте: МЗС РФ про союз України, Британії та Польщі: "Нагнітання міжнародного мілітаристського жаху"

армія рф (18832) МЗС рф (980) росія (68027) Захарова Марія (365)
+47
Почему же вы тогда подгораете о войсках НАТО, которые тоже "у себя дома"?!
07.02.2022 12:50 Відповісти
+45
Чому пуйло з Манькою верещать про війська НАТО біля кордонів із паРашею?
Вони ж на своїй території.
07.02.2022 12:46 Відповісти
+43
07.02.2022 13:23 Відповісти
07.02.2022 19:16 Відповісти
07.02.2022 19:17 Відповісти
07.02.2022 19:18 Відповісти
ок, в таком случае - в какую дырку вас гребет, где находятся войска НАТО?
07.02.2022 19:48 Відповісти
Ні, ви і на Донбасі і в Криму. Тому віри вам немає
07.02.2022 22:26 Відповісти
учасники ОБСЄ повинні інформувати інші країні при переміщенні військ біля ордонів сусідньої країни. Відповідно "ми у сябя дома" не відповідь цивілізованої країни. А для орди в принципі норм.
07.02.2022 23:49 Відповісти
Ваш дiм-це болота пiдмосковья! Показати де це, чи самi дорогу знайдете?
08.02.2022 07:36 Відповісти
таки да - манька-налейвстаканивыжри - это 100% воплощение расии...
08.02.2022 08:14 Відповісти
Та і ми у себе вдома, але ж ви постійно своїми копитами до нас пхаєтесь.
08.02.2022 08:39 Відповісти
захарова-орк,вийдіть ***** з України і не потрібно буде ппреговори встраювати!
06.05.2022 12:54 Відповісти
