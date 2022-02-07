МЗС РФ про концентрацію російських військ біля кордонів з Україною: "Ми у себе вдома"

Представник МЗС РФ Марія Захарова, коментуючи інформацію про концентрацію російських військ біля кордонів з Україною, заявила: "де їм треба, там вони і є, ми у себе вдома".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "РИА Новости".

"Не вам зараз, представляючи англосаксонський світ, рахувати, скільки у нас армія, де знаходяться збройні сили і куди вони переміщуються. Де їм треба бути, там вони і є, вони у себе вдома", - сказала Захарова.

Нагадаємо, раніше з'явилися нові супутникові знімки російських військ біля кордону України з Білоруссю.

