МЗС РФ про концентрацію російських військ біля кордонів з Україною: "Ми у себе вдома"
Представник МЗС РФ Марія Захарова, коментуючи інформацію про концентрацію російських військ біля кордонів з Україною, заявила: "де їм треба, там вони і є, ми у себе вдома".
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "РИА Новости".
"Не вам зараз, представляючи англосаксонський світ, рахувати, скільки у нас армія, де знаходяться збройні сили і куди вони переміщуються. Де їм треба бути, там вони і є, вони у себе вдома", - сказала Захарова.
Нагадаємо, раніше з'явилися нові супутникові знімки російських військ біля кордону України з Білоруссю.
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сторінка 2 з 2
1 2
✘
BanderaVbyv Moscoviyu
показати весь коментар07.02.2022 19:16 Відповісти Мені подобається 3 Посилання
BanderaVbyv Moscoviyu
показати весь коментар07.02.2022 19:17 Відповісти Мені подобається 6 Посилання
BanderaVbyv Moscoviyu
показати весь коментар07.02.2022 19:18 Відповісти Мені подобається 4 Посилання
Олег Беляков #413192
показати весь коментар07.02.2022 19:48 Відповісти Мені подобається 7 Посилання
jura bucaphalus
показати весь коментар07.02.2022 22:26 Відповісти Мені подобається 3 Посилання
Евгений Агро
показати весь коментар07.02.2022 23:49 Відповісти Мені подобається 3 Посилання
NELSON
показати весь коментар08.02.2022 07:36 Відповісти Мені подобається 1 Посилання
Joshua Merlin
показати весь коментар08.02.2022 08:14 Відповісти Мені подобається 1 Посилання
Ksenia VB
показати весь коментар08.02.2022 08:39 Відповісти Мені подобається 2 Посилання
Ivan Ivanov #437477
показати весь коментар06.05.2022 12:54 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
Сторінка 2 з 2
1 2
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Вони ж на своїй території.