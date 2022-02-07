УКР
Візит Макрона до України стане першим за 24 роки для лідерів Франції, - Кулеба

Візит Макрона до України стане першим за 24 роки для лідерів Франції, - Кулеба

Президент Франції Емманюель Макрон та міністр закордонних справ Франції Жан-Ів Ле Дріан відвідають Україну 8 лютого.

Про це під час онлайн-брифінгу повідомив глава МЗС Дмитро Кулеба, передає Цензор.НЕТ.

"Завтра у Києві перебуватиме президент Франції Емманюель Макрон, з яким проведе переговори президент України Володимир Зеленський. Це буде перший візит французького лідера до України за 24 роки. Разом із ним буде і мій французький колега Жан-Ів Ле Дріан", - сказав міністр.

Раніше повідомлялось, що Макрон 8 лютого відвідає Україну з офіційним візитом.

Очікувати рішучих "переломів" за підсумками перемовин Путіна і Макрона не варто, - Пєсков

Франція (3169) Кулеба Дмитро (3606) Макрон Емманюель (1614) Ле Дріан Жан-Ів (98)
+3
24 года не было...и пусть бы еще 24 года не было..
Микрон это пустозвон...
07.02.2022 12:55 Відповісти
+3
https://www.unian.net/world/makron-prizval-podpisat-soglashenie-o-novom-balanse-dlya-zashchity-evropy-i-umirotvoreniya-rf-novosti-mira-11695777.html "Мы должны защитить наших европейских братьев, предложив новый баланс, способный сохранить их суверенитет и мир", - сказал он. - "Это нужно делать, уважая Россию и понимая современные травмы этого великого народа и великой нации". - Це він так про москалів . Думаю з Зеленським вийде змістовна розмова, спільне бачення і т.д.
07.02.2022 12:56 Відповісти
+3
макрон- везе одеколон,
московськой фабрики ...
"о-жон"
07.02.2022 12:59 Відповісти
встреча двух коротышек-наполеонов
07.02.2022 12:54 Відповісти
https://www.unian.net/world/makron-prizval-podpisat-soglashenie-o-novom-balanse-dlya-zashchity-evropy-i-umirotvoreniya-rf-novosti-mira-11695777.html "Мы должны защитить наших европейских братьев, предложив новый баланс, способный сохранить их суверенитет и мир", - сказал он. - "Это нужно делать, уважая Россию и понимая современные травмы этого великого народа и великой нации". - Це він так про москалів . Думаю з Зеленським вийде змістовна розмова, спільне бачення і т.д.
07.02.2022 12:56 Відповісти
І оця "недолугість", "жалюгідність" вважає себе лідером ЄС. Це просто жесть.
07.02.2022 13:03 Відповісти
макрон- везе одеколон,
московськой фабрики ...
"о-жон"
07.02.2022 12:59 Відповісти
Нαχ він тут потрібен!
07.02.2022 12:59 Відповісти
"Візит Макрона до України стане першим за 24 роки для лідерів Франції, - Кулеба" *******, робимо цей день св'ятковим.
07.02.2022 13:02 Відповісти
Який же ідіот, дуполиз невиліковний, як і вся пліснява.
Він їде з дружнім візитом, чи на кордоні стоять стотисячні війська ворога і макрон привезе умови уйлових компромісів хотілок?
показати весь коментар
07.02.2022 13:05 Відповісти
07.02.2022 13:05 Відповісти
французький лакей рашиста ( "гонец") привезе для українського "слуги" послание хозяина всея русляндії,"як повернути Україну в кроваві обійми російського окупанта
07.02.2022 13:15 Відповісти
Хреновая для нас новость.. у макроши выборы на носу.. Будет качать зелупень на уступки и компромиссы с ******. хочет медальку миротворца себе повесить на грудь. как саркози..
07.02.2022 13:18 Відповісти
А річки позамерзали,де жаб наловить?..
07.02.2022 13:23 Відповісти
Кулєба ти як пацан, чим ти хизуєшся?????????Все одно твоєму недобосу пісець!!!!!!! То не його заслуга і не твоя, а тільки обставин, ВІЙНОЮ, пов"язаних з Україною і московітами!!!!!!!
07.02.2022 13:25 Відповісти
 
 