Візит Макрона до України стане першим за 24 роки для лідерів Франції, - Кулеба
Президент Франції Емманюель Макрон та міністр закордонних справ Франції Жан-Ів Ле Дріан відвідають Україну 8 лютого.
Про це під час онлайн-брифінгу повідомив глава МЗС Дмитро Кулеба, передає Цензор.НЕТ.
"Завтра у Києві перебуватиме президент Франції Емманюель Макрон, з яким проведе переговори президент України Володимир Зеленський. Це буде перший візит французького лідера до України за 24 роки. Разом із ним буде і мій французький колега Жан-Ів Ле Дріан", - сказав міністр.
Раніше повідомлялось, що Макрон 8 лютого відвідає Україну з офіційним візитом.
Микрон это пустозвон...
московськой фабрики ...
"о-жон"
Він їде з дружнім візитом, чи на кордоні стоять стотисячні війська ворога і макрон привезе умови уйлових
компромісівхотілок?