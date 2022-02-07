Візит Макрона до України стане першим за 24 роки для лідерів Франції, - Кулеба

Президент Франції Емманюель Макрон та міністр закордонних справ Франції Жан-Ів Ле Дріан відвідають Україну 8 лютого.

Про це під час онлайн-брифінгу повідомив глава МЗС Дмитро Кулеба, передає Цензор.НЕТ.

"Завтра у Києві перебуватиме президент Франції Емманюель Макрон, з яким проведе переговори президент України Володимир Зеленський. Це буде перший візит французького лідера до України за 24 роки. Разом із ним буде і мій французький колега Жан-Ів Ле Дріан", - сказав міністр.

Раніше повідомлялось, що Макрон 8 лютого відвідає Україну з офіційним візитом.

