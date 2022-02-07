Росія не піде на пряме військове вторгнення, а діятиме шляхом спецоперацій, - Гармаш

Наслідки великої війни можуть бути тригером дестабілізуючих внутрішніх процесів, які можуть, дійсно, зруйнувати Росію як імперію.

Про це Цензор.НЕТ розповів в інтерв'ю представник окремих районів Донецької області в ТКГ Сергій Гармаш.

Він наголосив, що не вірить у повномасштабний наступ Росії на Україну.

"Не думаю, що Росії він потрібен. Думаю, Росія після попереджень про санкції, які на неї чекають в такому разі, не піде на пряме військове вторгнення, чим є застосування авіації. Вона діятиме, як завжди - шляхом спецоперацій, ховаючись за спинами жінок та дітей, - як розповідав Путін про Крим. Тобто робитиме все "руками" бойовиків ОРДЛО, щоб на неї за це не поклали відповідальність та не запровадили санкції, які можуть зруйнувати російську економіку. Але це не виключає ракетних ударів у зоні досяжності з ОРДЛО, або терактів в тому ж Києві", - пояснив Гармаш.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Якщо ми розглядатимемо на ТКГ документи ОРДЛО - це буде початок кінця державності України, - Гармаш

За його словами, Росій військовою ескалацією хоче змусити Київ ухвалити "Мінськ-3", "як то було із "Мінськом-1" після Іловайська та "Мінськом-2" після Дебальцевого.

"Це буде не лише примусом України до виконання Мінських угод у трактовці Москви, а ще й суттєвим дестабілізуючим фактором всередині України. Тому що, звичайно, Зеленському не пробачать, якщо ми втратимо територію, наприклад, Маріуполь, або велику кількість людей. Тут Москві важливіша навіть не територія, а людські втрати України", - додав він.

Разом з тим, Гармаш вважає, що Путін боїться санкцій і самої війни, тому що "в Росію поїдуть реальні труни з росіянами в чималій кількості, а санкції доб’ють російську економіку".

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Москва хоче обміняти імітацію загрози великої війни, на примус України до виконання Мінських угод у розумінні Росії, - Гармаш

"Росіяни від нашої ситуації ще нічого суттєво не втратили. Так, з 2014 року у них погіршилося життя, але ж погіршення відбувається скрізь, і у них воно пройшло поступово. А війна в Україні для більшості з них йде лише в студіях "кисельових-соловйових", на кухнях та в Однокласниках. Вона не торкається їх безпосередньо. Туди ще не йшла велика кількість трун. Їх було небагато, а інформація про них приховувалася. Тому росіяни живуть в своєму окремому світі пропаганди та самовдоволення. Поки немає подразнюючих чинників, які змусять росіян щось змінити. Хоча невдоволення зростає, що показують соціологічні опитування. Наслідки великої війни можуть бути тригером дестабілізуючих внутрішніх процесів, які можуть, дійсно, зруйнувати Росію як імперію", - резюмував Гармаш.

Детальніше читайте в інтерв'ю з Сергієм Гармашем: "Розгляд на ТКГ документів ОРДЛО – перший крок, що РФ отримає контроль над Україною. І ми житимемо під Москвою".