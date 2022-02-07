Зустріч радників "нормандської четвірки" може відбутися цього тижня, - представниця ФРН Гоффманн
Зустріч "нормандської четвірки" на рівні радників може відбутися цього тижня.
Про це повідомила офіційна представниця уряду ФРН Крістіане Гоффманн, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".
"Підготовка ще триває, є свідчення того, що вона відбудеться ще цього тижня", - сказала Гоффманн.
Вона наголосила, що йдеться про зустріч на рівні радників лідерів країн.
До "нормандської четвірки" щодо врегулювання ситуації на Донбасі входять Україна, Німеччина, Франція і Росія.
