Зустріч радників "нормандської четвірки" може відбутися цього тижня, - представниця ФРН Гоффманн

Зустріч радників "нормандської четвірки" може відбутися цього тижня, - представниця ФРН Гоффманн

Зустріч "нормандської четвірки" на рівні радників може відбутися цього тижня.

Про це повідомила офіційна представниця уряду ФРН Крістіане Гоффманн, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Підготовка ще триває, є свідчення того, що вона відбудеться ще цього тижня", - сказала Гоффманн.

Вона наголосила, що йдеться про зустріч на рівні радників лідерів країн.

До "нормандської четвірки" щодо врегулювання ситуації на Донбасі входять Україна, Німеччина, Франція і Росія.

Топ коментарі
+2
Зрадники норманської червірки. Так буде правильніше.
показати весь коментар
07.02.2022 13:14 Відповісти
+2
показати весь коментар
07.02.2022 13:15 Відповісти
+2
Де офійійні пояснення з цього приводу?
показати весь коментар
07.02.2022 13:31 Відповісти
Очередная манструбация с Ермаком.
показати весь коментар
07.02.2022 13:12 Відповісти
Зрадники норманської червірки. Так буде правильніше.
показати весь коментар
07.02.2022 13:14 Відповісти
показати весь коментар
07.02.2022 13:15 Відповісти
І про що ж вони будуть знову "радитися"? Уже всі з Європи тут побували. Що вони наобіцяли Зеленському за здачу України Росії? Можна здогадатися.
показати весь коментар
07.02.2022 13:21 Відповісти
Знову у трьох будуть "радити" російському агенту Єрмаку визнати ОРДЛО стороною у війні?
показати весь коментар
07.02.2022 13:25 Відповісти
Час працює на Україну-Нормандські зрадники поспішають виконати зобов'язання перед Кремлем!
показати весь коментар
07.02.2022 13:27 Відповісти
Де офійійні пояснення з цього приводу?
показати весь коментар
07.02.2022 13:31 Відповісти
А кто такой Ермак ???
показати весь коментар
07.02.2022 13:34 Відповісти
хто-хто... опєратор аватара зє
показати весь коментар
07.02.2022 13:49 Відповісти
А кто такие "представители ОРДЛО" , какова их легитимность по Минским соглашениям ?
показати весь коментар
07.02.2022 13:53 Відповісти
Ніякої. Та це не перше намагання зЕ-рмака визнати сепарню стороною перемовин, відповідно війну- громадянською.

2020.
Зранку 13 березня видання «Дзеркало тижня» ​http://dt.ua/POLITICS/novi-minski-protokoli-dokument-341404_.html?fbclid=IwAR0Y7ylR7_VYNz82O5vvaSJQgGiYk88elmNkuU1QswXmzR6jFjdtKTIruG8 оприлюднило документи, які називає копіями останнього мінського протоколу: в них ідеться про фактично перехід угруповань «ДНР» і «ЛНР» у статус сторони переговорів у Мінську. Чи відповідає він дійсності? Аналізуємо усі дані, які маємо наразі.
показати весь коментар
07.02.2022 14:04 Відповісти
"Представители ОРДЛО" являются представителями российской оккупационной администрации Донецка и Луганска , именно так их рассматривает украинская сторона на переговорах в ТКГ. Какие претензии к Ермаку и Зеленскому ?
показати весь коментар
07.02.2022 15:36 Відповісти
Представники ордло, шістки уйла, які без його дозволу й не пукнуть. Саме тому вони і представлені в ТРИСТОРОННІЙ контактній групі мокшанами.
І саме тому, той, хто їх ХОЧ ЯКОСЬ розглядає, той визнає їх легітимність. Саме в цьому і звинувачують зЕ-рмака.
показати весь коментар
07.02.2022 16:42 Відповісти
Шановні співвітчизники. Всі ці мінські домовленості, нормандські формати - це шлях в нікуди. Я займався цією роботою 22 роки. Знаю всі тонкощи врегулювання по Придністров'ю, по Нагірному Карабаху. Вже 30 років там йдуть переговори. Все те саме, що і нам впарюють по Донбасу. Нас ведуть по вузькому коридору цих переговорів до повної втрати міжародної правосуб'єктності, і ми слухняно йдемо. За нас приймають рішення. Треба самим приймати рішення, і рішення можуть бути лише радикальні. Або "німецький варіант" (відкладення проблеми на невизначений термін), аба варіант відсікання (відмови від окупованих територій Донбасу заради збереження державності України та руху вперед, в ЄС і НАТО). Я викладав ці сценарії в Дзеркалі тижня від 29 сiчня, 2021. Там назва трохи дивна "Між А і Б". Але це редакція ДзТ таке придумала. Вже Луценко заговорив про такі сценарії. Через рік-два все експертне співтовариство це зрозуміє.
показати весь коментар
07.02.2022 13:37 Відповісти
Ермак агент кремля поспішае здати Україну
показати весь коментар
07.02.2022 13:37 Відповісти
что в етот раз кацапы с Дерьмаком обстреляют и сдадут?
показати весь коментар
07.02.2022 14:10 Відповісти
Для меня очередная встреча и переговоры (хотя на самом деле здесь переговорами даже не пахнет, а просто выслушивают требование и ультиматумы из кремля) звучит как война. яИли даже хуже. Война значит Украина держит оборону, а здесь просто сдают страну и людей. Нах***ра каждую неделю злить, вносить беспокойство и провоцировать народ етими капитулянскими встречами и договорняками предателей с окупантами? Когда уже народ начнет вешать гнид которые сдают Украину?
показати весь коментар
07.02.2022 14:20 Відповісти
Прочитав як "Зустріч зрадників"
показати весь коментар
07.02.2022 14:49 Відповісти
 
 