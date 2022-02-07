УКР
ЄС дійсно хоче уникнути повномасштабної війни в Україні, але він не може тиснути на Росію, тому тисне на нас, - Гармаш

Наразі інтереси України в перемовинах з РФ збігаються із США, а не Німеччиною та Францією.

Про це Цензор.НЕТ розповів в інтерв'ю представник окремих районів Донецької області в ТКГ Сергій Гармаш.

На його думку наразі немає можливостей для приєднання США до перемовин з РФ у мінському чи нормандському форматі.

"Мінській процес – це Тристороння контактна група – Україна, ОБСЄ, Росія. У якій якості сюди може доєднатися четвертий суб‘єкт - США?! ... Франція та Німеччина не зацікавлені в посиленні впливу США в Європі", - пояснив він.

"Європейці, дійсно, хочуть уникнути повномасштабної війни в Україні. Це в їхніх інтересах. Але при цьому вони не можуть тиснути на Росію, тому тиснуть на нас, адже ми слабкіші за Москву, і від нас вони не залежать. У принципі, їх можна зрозуміти. Але нам потрібно орієнтуватися на США. Наші інтереси тут якраз збігаються із Америкою, а не Німеччиною та Францією. Тому я не впевнений, що саме зараз "реабілітація" Нормандського формату вигідна Україні. Путін же останнім часом його блокував. І саме тому, що Росія була там в меншості. А тут раптом погодився на зустріч радників. Наш президент, до речі, зазначав, що це відбулось завдяки Макрону. Значить, Париж пообіцяв щось вигідне Путіну, якщо той дав згоду. Інакше навіщо він пішов би на це?! А що йому може бути вигідним від Н-4? Разом з Берліном та Парижем натиснути на Київ, щоб той почав розглядати документи ОРДЛО в ТКГ; зафіксувати "єдине", вигідне Москві трактування Мінських угод", - наголосив Гармаш.

"Хоча, можливо, я несправедливий до "нормандських партнерів". Можливо, вони просто втягують Росію в перемовний процес, щоб затягнути час, дочекатись весняної відлиги. Побачимо це вже найближчим часом на ТКГ", - додав він.

Детальніше читайте в інтерв'ю з Сергієм Гармашем: "Розгляд на ТКГ документів ОРДЛО – перший крок, що РФ отримає контроль над Україною. І ми житимемо під Москвою".

Автор: 

Топ коментарі
+10
Тиснуть на тих хто гнеться.
07.02.2022 13:33 Відповісти
07.02.2022 13:33 Відповісти
+5
Так Франція, Німеччина ж шлюхи на підтанцьовці у Путіна. Вони вже й не дуже приховують це. Боягузливі, жадібні до халявного бабла повії.
07.02.2022 13:43 Відповісти
07.02.2022 13:43 Відповісти
+4
Да вы чего? Что значит "задолбали" эксперты? Да эта наша власть все время периодически прощупывает общество, готово ли оно уже уступить, прогнуться, смолчать. Сама власть готова. А с Европы вы посмотрите сколько их ездит сейчас? Вы что думаете, они Зеленскому говорят, вы держитесь и не уступайте России? Или я вас неправильно поняла?
07.02.2022 13:44 Відповісти
07.02.2022 13:44 Відповісти
Тиснуть на тих хто гнеться.
07.02.2022 13:33 Відповісти
07.02.2022 13:33 Відповісти
А не зігнемся?
07.02.2022 13:38 Відповісти
07.02.2022 13:38 Відповісти
Власть может, народ нет.
07.02.2022 13:42 Відповісти
07.02.2022 13:42 Відповісти
Каким образом они на нас давят? Задолбали уже эти "экспрты". То с плано мореля носились весь 2015 год, то планом штайнмаера. Факт, в том, что оружие Украине идет, ссанкции тотальные раше пообещали. В чем давление на Украину?
07.02.2022 13:37 Відповісти
07.02.2022 13:37 Відповісти
Да вы чего? Что значит "задолбали" эксперты? Да эта наша власть все время периодически прощупывает общество, готово ли оно уже уступить, прогнуться, смолчать. Сама власть готова. А с Европы вы посмотрите сколько их ездит сейчас? Вы что думаете, они Зеленскому говорят, вы держитесь и не уступайте России? Или я вас неправильно поняла?
07.02.2022 13:44 Відповісти
07.02.2022 13:44 Відповісти
Я думаю європйские дипломаті прекрасно понимают настроения украинсом обществе. Дейстивительно в 2014-205 годах страх войні с кацапами был велик и можно было нас прогнуть, но тогда власть Пороха не сдала украинские интересы. А сейчас наоборот общество готово ко всему, а у власти боягузы
07.02.2022 13:46 Відповісти
07.02.2022 13:46 Відповісти
Так Франція, Німеччина ж шлюхи на підтанцьовці у Путіна. Вони вже й не дуже приховують це. Боягузливі, жадібні до халявного бабла повії.
07.02.2022 13:43 Відповісти
07.02.2022 13:43 Відповісти
Обычно давят на гамно а не на гвоздь. Нужно выбирать кто мы есть, гамно или гвоздь
07.02.2022 14:00 Відповісти
07.02.2022 14:00 Відповісти
Давно казав-Україні потрібно будувати відношення із Америкою по принципу Ізраїля але українська влада вперто плює на домовленості і прямі обіцянки в боротьбі із корупцією. Т
07.02.2022 14:04 Відповісти
07.02.2022 14:04 Відповісти
Та сама Польща набагато більше співпрацює із Америкою чим з ЄС і Германією.
07.02.2022 14:06 Відповісти
07.02.2022 14:06 Відповісти
Умови в Америки досить прості-реальна боротьба з корупцією але президент Зеленський виявився відвертим брехуном.
07.02.2022 14:08 Відповісти
07.02.2022 14:08 Відповісти
Ну да. А кто же Польшу разделил в 1939г.? Да, да, Германия и СССР.
07.02.2022 14:42 Відповісти
07.02.2022 14:42 Відповісти
Поэтому их нужно понять и вежливо послать😁
07.02.2022 14:05 Відповісти
07.02.2022 14:05 Відповісти
Коли Лукашенко наголошує, що вони з Путіним за 4 дні будуть на Ла-Манші і без ядерної зброї, то нема чого жувати шмаркотиння, а треба мочити мосскалів у їхніх сортірах і не чекати поки вони засеруть все до Ла-Маншу.
07.02.2022 14:06 Відповісти
07.02.2022 14:06 Відповісти
гармаш- "патриот" сраный, полное разочарование, хотя особо и не обольщался сразу. Сначала, когда его вместе в казанским взяли в группу ТКГ, положительно отметил себе, что люди вроде не из серии сивохо. Хотя казанского, продажную журнашлюху, особо не любил никогда. Но тут- теперь эти, видишь ли деятели, такое морозят- то с путиным надо разговаривать в любых форматах, то партнеры давят. Сученыш. я так понимаю- все что касается зеленого дерьма хоть чуть-чуть- в это зеленое дерьмо и превращается стазу. Потому что, наверняка, сам внутри дерьмом и был.
07.02.2022 16:20 Відповісти
07.02.2022 16:20 Відповісти
 
 