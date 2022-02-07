ЄС дійсно хоче уникнути повномасштабної війни в Україні, але він не може тиснути на Росію, тому тисне на нас, - Гармаш

Наразі інтереси України в перемовинах з РФ збігаються із США, а не Німеччиною та Францією.

Про це Цензор.НЕТ розповів в інтерв'ю представник окремих районів Донецької області в ТКГ Сергій Гармаш.

На його думку наразі немає можливостей для приєднання США до перемовин з РФ у мінському чи нормандському форматі.

"Мінській процес – це Тристороння контактна група – Україна, ОБСЄ, Росія. У якій якості сюди може доєднатися четвертий суб‘єкт - США?! ... Франція та Німеччина не зацікавлені в посиленні впливу США в Європі", - пояснив він.

"Європейці, дійсно, хочуть уникнути повномасштабної війни в Україні. Це в їхніх інтересах. Але при цьому вони не можуть тиснути на Росію, тому тиснуть на нас, адже ми слабкіші за Москву, і від нас вони не залежать. У принципі, їх можна зрозуміти. Але нам потрібно орієнтуватися на США. Наші інтереси тут якраз збігаються із Америкою, а не Німеччиною та Францією. Тому я не впевнений, що саме зараз "реабілітація" Нормандського формату вигідна Україні. Путін же останнім часом його блокував. І саме тому, що Росія була там в меншості. А тут раптом погодився на зустріч радників. Наш президент, до речі, зазначав, що це відбулось завдяки Макрону. Значить, Париж пообіцяв щось вигідне Путіну, якщо той дав згоду. Інакше навіщо він пішов би на це?! А що йому може бути вигідним від Н-4? Разом з Берліном та Парижем натиснути на Київ, щоб той почав розглядати документи ОРДЛО в ТКГ; зафіксувати "єдине", вигідне Москві трактування Мінських угод", - наголосив Гармаш.

"Хоча, можливо, я несправедливий до "нормандських партнерів". Можливо, вони просто втягують Росію в перемовний процес, щоб затягнути час, дочекатись весняної відлиги. Побачимо це вже найближчим часом на ТКГ", - додав він.

